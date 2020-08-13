黃金閃崩！是漲多休息還是趨勢扭轉？歷史經驗透露這訊息…

【文．林韋伶】

在本（8）月初，黃金價格一度衝上每盎司2055美元的歷史最高價，甚至有分析師喊出未來3年內黃金上看4000美元；然而，就在俄羅斯批准全球首款新冠肺炎疫苗後，金價創近7年來最大跌幅，國內相關黃金ETF商品也跟著走跌，究竟這波黃金閃崩只是漲多休息，還是趨勢扭轉的開端呢？

觀察今（12）日國內黃金ETF表現，元大S&P黃金正2（00708L）盤中一度走跌超過14%，元大S&P黃金（00635U）也跌超過6%，黃金價格今年以來漲破3成，讓許多投資人擔心這次的閃崩可能造成趨勢扭轉，但專家認為黃金是漲多休息的機率較高。

施羅德投資集團黃金基金經理人James Luke以歷史經驗進行分析指出：「黃金的牛市要結束，往往都是在急劇且幾乎呈現直線上漲的漲勢後。」舉例來說，金價在1979年12月至1980年1月間波動達80%，呈現拋物線式的走勢；而在2011年，黃金價格在到達高點前一個月急劇上漲約15%，而且在1800美元以上的價位撐了19天。

此外，施羅德投資集團也列出一份黃金泡沫化的預警清單，比較2011年時的市場景況與目前市場景況的不同，像是：黃金在投資人投資組合中的普遍性並不如以往、黃金相關股票的評價也比過往低很多、黃金供應商並沒有被不合理的高價併購…等市場氛圍。

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）的投資組合經理Jack Janasiewicz則分析，在低利時代黃金無法孳息的這一大缺點，殺傷力降低不少，「如果投資人手上握有政府發行的債券，經通膨調整後的回報實際上大多可能是虧損的。 因此，黃金的保值功能會一天比一天具吸引力。」

此外，被視為避風港的固定收益資產發行量，最近每天都在增加，若是供應量持續上升，投資人將因為不想看到手中的資產價值遭通膨日漸侵蝕，轉向投入黃金的懷抱，這將讓黃金等替代性避險資產有更高的上漲空間。

若再以投資組合配置的角度來看，隨著美國公債一天天逼近零利率下限，債券殖利率要在股票波動時大幅反彈，也面臨更多挑戰，也因此隨著債券殖利率走跌，持有固定收益資產以降低股票部位風險的功能不斷減弱，推估投資人將開始轉向其它可用來避險的工具，像是黃金就是其中一個選項。

安聯投信投資長張惟閔也認為：「現在要持有紙鈔不如持有黃金，投資人投資黃金的比例建議要佔到總資產的1成左右。」儘管有許多人會質疑，黃金是不會孳息的資產，但張惟閔分析，持有黃金著眼的不是孳息。

張惟閔進一步分析：「從人類的歷史來看，黃金就等於貨幣，只是黃金是沒辦法讓銀行亂印的貨幣。黃金價格何時會漲起來？其實不是通膨、經濟衰退或是逃難，而是當人類對紙鈔失去信心時，黃金自然變成最終的貨幣。」

究竟黃金還有多少上漲空間，就算是專家們也說不準，但在上述市場環境不變的情況下，似乎很難看到金價面臨明顯的下行壓力。

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