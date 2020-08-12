台灣香腸6月打進日本超市上架2天搶光 60年老店怎做到的？

【文 / 張玉鉉】

老字號黑橋牌「用好心腸做好香腸」的廣告深植人心，在台不僅有高達6成市占率，更在口蹄疫期間打入香港市場，下階段將瞄準亞洲國家與美國華人連鎖超市！

曾在口蹄疫期間業績掉3成的老字號黑橋牌，卻把危機變轉機，今年營收可望再創新高達13億元，還讓台灣香腸飄香日本市場。6月中，黑橋牌首次上架日本超市，商品2天內賣完，當地業者立刻追加一貨櫃。

從半年前就開始積極布局台灣豬肉製品商機的，正是冷藏香腸第一品牌：黑橋牌。

據尼爾森統計，黑橋牌在市面冷藏櫃販售的香腸、火腿、培根、德國香腸，平均市占率約35％，其中單一品項香腸市占率更達6成，居業界之冠。

新冠肺炎期間，因民眾在家自煮的趨勢，黑橋牌業績逆勢成長逾3成，「預估今年營業額可達13億元，來到新高點。」黑橋牌董事長陳春利笑著說，「黑橋牌香腸已成為台灣人的共同記憶！」

量販店夾殺 2代啟動轉型

1957年創立、73年正式註冊商標的黑橋牌，以生產肉鬆起家，陸續研發香腸等豬肉加工品，全台經銷據點超過2千家。同時，於2012年啟用香腸博物館；如今擁有上游生產製造、下游零售等通路的完整產業鏈。

黑橋牌業績能持續創新高，甚至伺機攻入日本市場，靠的是通路轉型、多元化產品和國際眼光。

外界現在看到這家老字號的龍頭光環，其實二代接班的陳春利也曾遭遇危機。「當時因家樂福等量販通路準備大舉展店，改變消費者習慣，公司面臨轉型。」現年55歲的他回憶， 20多年前剛回黑橋牌時，新通路崛起，但公司營收9成來自直營店，造成業績數年停滯。

再加上1997年台灣口蹄疫爆發，民眾不敢吃豬肉及其製品，長達3個月豬肉市場停頓，黑橋牌也受波及，「營業額從7億元掉到只剩5億元。」陳春利直言。

為填補少掉的近3成業績，讓消費者直接接觸黑橋牌產品，他積極向父親陳文輝爭取將真空包裝香腸上架超市量販通路冷藏櫃。隨著超市與量販店展店，業績漸升，約2年營收回到7億元。目前超市量販通路挹注6成營收，正是當初口蹄疫危機促成的轉機。

營收要持續成長，光有一項明星商品「原味香腸」不夠，陳春利開始瞄準其他豬肉加工品等多元產品，「研發蘿蔔糕、包子，及豆腐、啤酒等多口味香腸。」他開發多樣豬肉加工品，每年上架超過10樣新品，也成立西式肉品品牌德意廚房，在直營店販售伴手禮禮盒，試圖打造新成長曲線。

「老字號品牌轉型不易，但二代接班開始盤點台灣市場需求，也有國際觀，積極與國際接軌。」中央畜產會執行長王忠恕觀察。

相較國產豬肉業者因口蹄疫坐困愁城，黑橋牌卻在20年前站穩台灣市場後，悄悄放眼國際；但國際間對台灣豬肉加工品不是沒有疑慮，「輸往國外，有兩大挑戰：價格與口味。」王忠恕直言。

農委會畜牧處食品加工科科長程俊龍補充說，口蹄疫期間，豬肉加工品仍能外銷，但因關稅壁壘及原物料、人力成本高，在價格上較無競爭力。

香港是黑橋牌第1個試水溫的國際市場。黑橋牌批發事業課組長孫健鈞回憶，「一開始觀察，香港旅客來台愛買黑橋牌當伴手禮，代理商與超市看到商機，紛紛前來談合作。」

沒想到，初期客群多為曾來台旅遊、購買過黑橋牌商品或親友贈禮，因此銷量不高。且走進香港市場，須面臨來自韓、美等國際品牌競爭，而香港又以食用西式香腸為主。

打進香港後 謀攻亞洲美國

多元化通路、深入市場，讓黑橋牌成功突圍，「結合餐廳推出融入香腸的菜色、參與超市或大型活動推廣、上架香港超市與網購平台等。」孫健鈞透露，關鍵是讓台灣香腸走入香港人飲食生活，黑橋牌曾在香港美食博覽會上，1天賣出上萬條現烤香腸。

近期因疫情與政治因素，黑橋牌加強經營網購通路，在超市響應在家煮飯風氣，新推出小包裝系列香腸，提供消費者更多選擇。香港今年業績約有40至50％成長。

此次進軍日本，陳春利汲取香港在地化經驗，從日本人喜愛的台式香腸與西式肉品試水溫。「日本鼎泰豐有賣台灣菜單沒有的香腸，證明他們認同且喜愛香腸為台灣飲食文化代表。」他認為外銷拚不過價格，就要做出特色化。

把口蹄疫危機變轉機，走過一甲子的黑橋牌業績不斷攀高，更要趁台灣豬肉解禁的機會點攻下亞洲、甚至美國華人連鎖超市。「海外銷售預期將有大幅成長。」陳春利笑中帶有從容。台灣香腸王的國際征戰之路，未完待續。

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