締十億元年營收！他專挑荒地開燒肉店 打造「燒肉南霸天」王國

【文 / 梁任瑋】

誰能把燒肉當精品賣，締造年營收10億元的營業額？誰又花3.5億元去打造一家燒肉店？ 答案是南台灣知名燒肉店「碳佐麻里」老闆邱彥騰。

去年邱彥騰以3億元標下台南1塊7千坪公有地，今年7月宣布再投資15億元，打造餐飲園區，此話一出，立刻在南部餐飲界掀起話題。

在台南、高雄，許多人過節慶生不是到高級西餐廳或5星級飯店，而是選擇到這家燒肉店，不只因為平時很難訂到位，而是這家燒肉店的設計還連年得到國際建築大獎的殊榮，有著「亞洲最美燒肉餐廳」的稱號。

「碳佐麻里」人氣高，每家分店以空間寬敞、動輒占地500坪、最少250席的座位稱霸同業，幾乎每天一到用餐時間，門口排隊人潮從沒停過，預約訂位已排到2個月後。

這令人瞠目結舌的「碳佐麻里神話」是怎麼辦到的？

發跡〉創辦人娛樂跨餐飲 廢棄鐵皮屋起家

今年53歲的創辦人邱彥騰，發跡過程頗為傳奇，早年在台南經營KTV起家，2002年看好台灣人愛吃燒肉的趨勢，從娛樂業跨足餐飲業，但一開始並不被看好。

「開在台南市府前路的第一家店，原是廢棄的鐵皮屋，地板還高低不平，是一塊沒人要的荒地。」從創始店就開始參與規畫的橙田建築室研所設計師羅耕甫記得，沒經驗的邱彥騰原本是想加盟高雄一家連鎖吃到飽燒肉店，但加盟總部看了地點後，卻打了回票婉拒，「室內面積80坪太大，我們都沒有開過這麼多座位的分店。」意外被拒的邱彥騰，並沒有停止開燒肉店的想法，他請羅耕甫畫餐廳平面圖，自己則負責營業規畫，一路自己摸索。

儘管從未開過燒肉店，邱彥騰卻很有想法，「我不要用餐區讓人一眼望穿，要比較有隱蔽感。」羅耕甫對這個強烈的要求印象深刻，因此，他在室外做水池造景，在室內利用有阻隔性卻有穿透感的屏風，讓用餐的客人有較為隱密的氛圍，「因為每間包廂風格都不同，會讓客人每次上門都覺得很新鮮。」他說。

為了打造獨一無二的空間感，碳佐麻里第一家店幾乎是在空地上重新蓋一棟新建築，光是營造費用就高達6千萬元。在18年前，以這樣規格開一家燒肉店是絕無僅有，自然遭到家人強力反對，羅耕甫當時和邱彥騰只說了這句話：「你如果要開大店，不要一直想怎麼省錢，要想如何去賺錢。」這個想法，邱彥騰聽了進去。

果然，碳佐麻里開幕就一炮而紅，7、8個月之後就準備開第2家店。這一次邱彥騰選的地點又更冷門，位置在台南市政府後方，更非傳統餐飲業鎖定的熱鬧商圈。

「碳佐麻里很明確定位為目的型消費，開在偏僻的地點也不怕。」羅耕甫認為，碳佐麻里多年來可以與同業做出明顯區隔。定位清晰，加上創造出顛覆傳統商業空間的建築空間感，就把門檻拉高，就算同業要模仿也不容易。

開吧餐飲顧問負責人魏昭寧分析，台灣人喜歡吃燒肉的程度不亞於對火鍋的熱愛，而燒肉店想屹立不搖，主要有3大關鍵，第1，由於主食幾乎不用太多技術，仰賴廚師手藝的程度相對較低，因此裝潢與噱頭非常重要；第2，比起西餐料理，客人可以接受一盤肉接近300元，但點一盤義大利麵就覺得太貴；第3，同樣客單價千元，客人會願意花在燒肉店，是因為店家提供好的肉品，CP值較高。

細膩〉品管師坐鎮廚房 「服務管家」張羅外場

為了緊抓消費者對吃燒肉的偏好，邱彥騰的確也花了不少心力研究菜單，翻開碳佐麻里厚厚的餐單，肉品與副食、飲料就高達100多項，尤其在肉品下了功夫，多年前就率先使用美國安格斯黑牛，並以當時少見的冷藏濕式熟成方式呈現，更開發多項非燒肉類料理，例如招牌「石燒蒜蝦飯」與壽司料理，集所有美食於店內。甚至，為了鼓勵每位員工推陳出新，碳佐麻里有「菜單研發獎金」，只要想出一道新菜色並成功推出，就發出5000元獎金。

儘管燒肉料理是由客人烹調，但以龜毛著稱的邱彥騰，依然很重視細節，除了透過「顧客意見表」檢討服務流程，他也在廚房設立「品管師」的職掌，若不符合出餐標準，一律打回重新製作調整；而現場服務也以「服務管家」取代服務生，在顧客用餐時照顧一切所需，提供完整的用餐體驗。

而真正將碳佐麻里知名度帶上高峰的，是2018年底於高雄統一夢時代購物中心旁開幕的「碳佐麻里時代園區」，這家分店不論面積與造價皆打破過去3家分店的紀錄，大手筆投入3.5億元設計興建。

事實上，碳佐麻里時代園區基地約1800坪，前方緊貼著一塊市政府公有地阻隔入口動線，不論就廣告效益或可及性都不佳，地主招租多年都乏人問津。

但看在羅耕甫眼裡，這塊沒人想租的荒地卻是一塊絕佳的畫布，由於前方的公有地早已經營停車場，他們立刻先認養這塊停車場，作為未來餐廳之用，再設計規畫出一座4米2的景觀水池作為餐廳主要出入口，並在餐廳前方留設5米半的綠化帶植樹，且在停車場與餐廳之間畫了一條將近120米長的護城河，讓大量退縮的公共空間成為吸睛亮點。

這個設計案不但被全球超過30個專業建築設計媒體廣泛報導，也在2019年得到WAF（世界建築節）系列中的INSIDE世界室內設計獎，是國內第一次有餐廳得到該獎項。

野心〉餐廳奪設計獎 再造7000坪園區圓帝國夢

碳佐麻里時代園區奠定了邱彥騰燒肉南霸天的地位，但對建構餐飲帝國有著強烈企圖心的他，有著更大的盤算。

羅耕甫說，台南商8案已定位為餐飲結合生活賣場的複合式空間，目前命名為「碳佐麻里安平港園區」，屆時除了燒肉店，旗下「碳佐TANGO麻辣鴛鴦鍋」、「有你真好湘菜沙龍」、「T+ Cafe&tea」都將進駐，預計明年底開幕。

敢砸重本在荒地開店，打破餐飲常態的選店概念，讓客人即使貴也願意排隊上門，邱彥騰成功抓住客人的消費心理，讓他在競爭激烈的餐飲業找出一條生路，這個手法應是其他同業難望其項背的關鍵。

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