英特爾、超微和輝達爭奪市占 誰沒了台積電支援誰就痛失江山

【文．林宏文】

近來全球半導體股票市值大增，成為美、中、台等股市不斷創高的主因，例如台積電一度突破4000億美元，已穩居全球半導體股市值龍頭，並成為台股突破30年高點的主力部隊，同屬晶圓代工的中芯及聯電，也都跟著大漲並成為陸股及台股當紅企業。

至於在美國半導體股中，輝達市值再創新高達到近2800億美元，但英特爾則跌至2000億美元左右，雙方差距不僅擴大，而且愈差愈遠。屬於中型企業的超微市值則一度漲破千億美元，一樣創歷史新高。

英特爾、超微及輝達是目前全球CPU及GPU的主要供應商，三家企業的競爭態勢及未來消長，不僅是半導體業重要大事，更關乎晶圓代工等相關行業的展望，值得進一步分析探討。

在三方競爭的關係中，最震撼的消息是7月23日的英特爾法說會。當天英特爾執行長史旺承認，7奈米CPU會比預訂時程晚一年，要到2022年底或2023年初才能見到，並釋出計畫外包製造的訊息。

這個等同於向台積電「認輸」的聲明，讓英特爾隔天股價大跌16%，至於超微、台積電則是連續幾天爆量上漲，漲幅至今都在三成及兩成以上。

英特爾是PC及伺服器CPU的龍頭廠，超微可以說是英特爾在CPU領域唯一競爭者，此外超微也是GPU供應商，並與龍頭輝達已經熬戰多年。這三家公司都是HPC（高速運算晶片）中除了手機晶片外最重要大廠，其競爭關係決定了除了記憶體外，全球邏輯晶片的半壁江山。

在英特爾釋出訂單外包的訊息後，接下來最重要的觀察點就是，英特爾會以什麼方式釋放外包訂單？比例及程度有多少？另外，超微與台積電的代工結盟，可以讓超微走多遠？超微可能威脅另一個與台積電合作更久的對手輝達嗎？到底接下來如何演變，都是影響全球半導體業消長的關鍵。

英特爾外包高階製程 恐影響研發和士氣

首先，史旺說晶片要外包，但對於製程技術一向領先的英特爾來說，未來要不要將製造訂單外包，會是一個痛苦且兩難的決定。

例如，英特爾若決定外包，是中低階製程訂單還是高階訂單？事實上，英特爾在中低階製程很成熟穩定，若外包出來，不見得能夠解決目前高階製程面臨的瓶頸，但若外包高階製程，那英特爾還要不要繼續投資研發？

此外，如果英特爾內部持續投資高階製程，卻只釋出短期訂單給台積電，對於這種客戶，台積電也不一定想接，況且目前台積電接單滿載，英特爾的優先順序一定排到後面。

另外，英特爾也要考量內部員工士氣，將高階製程外包，等於向全世界宣示自己「技不如人」，會不會因此衝擊龐大的製造部門，並呈現人才鬆動的現象？

更進一步看，在美中科技戰中，美國政府絕對不希望英特爾放棄晶圓製造，更不願看台積電掌控更多製造能量。史旺不僅要處理內部山頭勢力的反彈，還要應對美國政府的施壓，最終還要為執行長任內的成績單負責。

面對此刻的內憂外患，訂單、股價都備受考驗，四年前空降英特爾、財務背景出身的史旺，如今恐怕是全世界半導體最不好當的CEO。

從競爭面來看，包括格芯、聯電等公司都決定不再投資7奈米及12奈米之後的高階製程技術，主因當然是公司的規模及競爭力都無法繼續這個燒錢遊戲，但是以英特爾的地位，顯然不能和格芯、聯電相提並論。

英特爾去年營收719.65億美元，不只是全球第一，營收規模還是台積電兩倍，英特爾絕對有超強實力可以繼續投資。因此未來最可能的情況是，英特爾還會加強製程研發並努力追趕，只是到2022年底7奈米良率穩定前，還有一段痛苦轉型期要煎熬。

英特爾的認輸，也呈現PC產業一個殘酷的畫面。去年10月史旺率領多位高階主管來台拜訪，當時廣邀各大系統廠商及客戶，其實是一場為英特爾缺貨的道歉之旅。

如今，超微結合台積電大口吃掉英特爾大餅，英特爾過去強勢行銷的「Intel Inside」，實力大不如前，反而在台積電崛起下，產業成功密碼變成「tsmc Inside」。

英特爾因為高階製程不順，只能優先生產伺服器晶片，但因為排擠到PC晶片，不斷延遲出貨的結果，就是將PC市場拱手讓給超微。至於獲利最好、也是英特爾核心業務的伺服器晶片，未來會不會也將市占讓給超微，將是接下來值得關注的決戰點。

訂單從格芯轉到台積電 創造超微的營運新榮景

對比史旺的兩難，6年前接手超微執行長的蘇姿丰（Lisa Su），如今手中全是好牌。由於超微獲利及現金流都轉正，製造完全不用Lisa費心，可以將公司資源及人力全部集中發展產品，而且PC與伺服器CPU的設計其實差別不大，若英特爾製程技術依然無法搞定，超微應該可以把市佔率從PC再擴展到伺服器，Lisa有機會讓史旺更難過。

至於繪圖晶片，Lisa面對的是另一個較難纏的對手黃仁勲。由於輝達打從一開始就與台積電密切合作，雙方製造條件相同，因此競爭就回到產品設計的基本面。

其中除了晶片的算力外，還有一個重要因素是軟體相容性(compatibility)，甚至延伸到人工智慧(AI)等新領域，但輝達在這些布局都遙遙領先，超微要追趕還需要很努力。

無論如何，歷史一定會給蘇姿丰很大的肯定，因為她對這家51歲矽谷老企業最大的貢獻，就是堅持信念帶領超微與台積電合作。其實，蘇姿丰2014年接執行長時，超微早在2009年就把製造部門切割獨立出格芯公司，但切割後雙方製程合作依然持續，彼此仍有依存關係。

蘇姿丰做對的一件事情是，在格芯接受超微委託的製程計畫不斷落後進度時，她堅持把訂單轉給台積電，終於順利解決製造的問題，也因為晶片製造問題解決，她才能把心力投入開發下世代產品，創造超微難得一見的榮景。

產業競爭永遠不會停止，英特爾、超微及輝達的三方競爭，未來仍會有新變數出現，優劣勢不會從此定於一格。

不過，三家公司未來3年的競爭局面，顯然都與台積電脫離不了關係，也證明台積電崛起不僅改變產業競爭大勢，更左右這些合作夥伴的命運，從這點來看，台積電站穩全球半導體市值龍頭應該還可以持續一段時間吧！

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