黎智英不畏壓力腰桿挺直 謝金河：壹傳媒大漲有如港人在致敬

【文．謝金河】

香港特區政府大規模蒐索蘋果日報香港總部，也逮捕黎智英及其兩個兒子，還有以勾結外國勢力為由被逮捕的人，加起來10個人，這個消息引起國際社會的震驚。

這兩年，我們都很關心黎先生的安危，去年疫情前，在台灣總統大選前，我去內湖黎先生的辦公室看他，那時他語氣十分堅定的說，台灣人如果選出韓國瑜，郭台銘當總統，那是找死！這個話說得堅定有力，迄今我仍然印象深刻。那時我也問他說，你仍然會留在香港？他說我一定在香港！

今年疫情影響航空往來，我透過視訊與黎先生對談，那時港版國安法仍未上路，香港仍有抗爭，我又問黎先生說，你仍然要留在香港？黎先生更堅定的說，香港這把火是我點起來的，我不能說走就走，我一定跟香港的朋友一起努力！不久，我就聽到黎先生透過視頻表示他正面臨比入獄更嚴重的後果！顯然他已遭受巨大無比的壓力。

昨天看到黎先生和他的兩個兒子被逮捕這一幕，心中無比沈重。這些年，黎先生站在反共最前缐，他在香港壹傳媒廣告被封殺，經營愈來愈困難，壹傳媒股價跌到殘值，但黎先生胸膛仍挺直，沒有在巨大壓力下低頭。站在媒體經營者的角度，我對他肅然起敬。昨天壹傳媒股價大漲，也許是香港人在向他敬禮。希望黎先生全家能安渡這次危機！

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