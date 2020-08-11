國民退休金缺口400萬起跳 三大退休迷思你中了幾個？

【文．林韋伶】

台灣即將在2026年邁入超高齡社會，據統計，勞工在退休後，僅可從勞保加勞退拿到每個月約2~2.5萬元的退休金，且未來年金改革後，勞工領到的數字可能更少，不足以支付退休生活需求。中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，民眾可能要再自行準備400~600萬退休金才足夠支付退休生活所需，且為了達到目標，一定要克服三大退休迷思。

王儷玲口中的三大迷思，包括：太晚開始、選錯投資標的，以及無法有紀律地投資。

第一大迷思、太晚開始為退休做準備

事實上，許多民眾都期待自己60歲前就可退休，且預估退休後每個月只需花2~3萬，因此只有極少數的人，會在45歲前開始為退休做準備，結果就是只剩11~15年可投資、累積退休金，不但無法提高報酬率，也沒有辦法發揮複利效果。

然而，根據主計處公布的民眾月消費金額，生活在台北市的食衣住行花費相加，目前每個月要耗費近3萬元，等到民眾真的退休時，數字當然只可能提升而不是下降，因此太晚開始準備退休金，就是第一大迷思。

第二大迷思、僅以存款來準備退休金

第二大迷思就是，有超過一半的人選擇用「存款」的方式，進行退休理財。造成這種現象的主因在於，許多人對投資理財沒有概念，也沒時間研究，其實現在已有具備「國家隊」色彩的線上基金平台基富通，所推出的「好享退」商品，讓民眾只要確認自己的風險屬性、退休年份，就可以將退休金準備的工作，交給專家處理。

許多民眾可能聽到國家隊，就聯想到勞退基金，以勞退基今年以來新制基金虧損3.72%、舊制基金虧損4.44%的表現來看，好享退的表現能期待嗎？

觀察好享退9檔商品成立一年定期定額的績效表現，全數正報酬已先贏過勞退基金，其中屬性較積極的商品，全數都有超過7%以上的報酬，讓人眼睛為之一亮。

也因為報酬表現好，集保結算所觀察到專案啟動一年以來，目前扣款人數仍有近4萬人，也就是說儘管歷經全球投資市場大震盪，仍有近97%的高留存率，目前專案投資人每月扣款金額約3.46億元。此外，基富通針對參與者進行的調查（共回收逾5千份問卷）顯示，有85%受訪者表示願意推薦給親友、67%受訪者表示專案兩年時間到期後，仍會繼續投資。

第三大迷思、無法紀律投資

不過，就算克服上述兩大迷思，遇到像今年3月時的股災，投資人恐怕就會陷入第三大迷思，那就是無法紀律投資。集保結算所暨基富通董事長林修銘指出：「從今年3月的股災就可以看到人性，多數人都還是追高殺低，這是人性的考驗，也是資本市場常見的現象。」

不過，王儷玲以自身經驗分享，自己在3月股災後，不但持續扣款好享退，且扣款金額還加倍，如今證明她的判斷是對的。同樣的，在這次市場3月大跌時，選擇逆勢加碼的好享退參與者或全體國人，分別有46%及50%表示，有明顯獲利，凸顯低檔加碼對投資表現的挹注明顯。

王儷玲建議：「如果大家能從25~35歲就開始每月定期定額投資，只要找到平均報酬率約4~6%的商品，65歲時就能有600~1000萬入袋。」

林修銘也補充說明，透過定期定額、長期紀律投資來做退休準備的觀念，普遍受到投資人認同，經歷今年投資市場的大震盪，也讓愈來愈多人瞭解到定期定額的好處，不僅整體市場的定期定額人數持續攀升，基富通平台每月定期定額扣款金額（不包含好享退）也已較去年底大增120%，呼籲民眾及早啟動自主投資，並用定期定額來為自己的退休生活做準備。

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