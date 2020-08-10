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李眉蓁提海水沖馬桶！ 她酸根本「錢衛建設」評估需花4千億

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock、李眉蓁 臉書
圖取自shutterstock、李眉蓁 臉書

【文．張家麒】

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁7日晚間在臉書發表「海水沖馬桶」新政見，表示當選市長後將研議讓市民用海水沖馬桶，解決「飲用分離」的問題等；8日上午面對媒體質疑整體規畫時，不斷跳針回應「與專家討論過，是長遠計畫」、「不再讓高雄人提水」卻沒有說出具體方案，引發爭議。

對此，台灣基進黨組織部主任李雨蓁於臉書發文回應，粗略計算光管線費用就要3297億元，加上新設加壓站、配水池等整體經費至少4000億元，大酸真是「錢衛建設」。

李雨蓁於臉書，以「眉蓁回答不出來的管線預算雨蓁告訴你」為題，分析海水沖馬桶的可行性。

她表示，海水系統則必須與目前所使用的自來水淡水系統分開建置，這並不是李眉蓁首創，其實在嚴重缺乏淡水、人口密度極高的香港，在部分靠海地區就正在使用海水來沖馬桶，但海水裡充溢了氯離子，要以管線運用海水，間隙腐蝕、孔蝕的部分腐蝕是十分常見的事情，但「增設水質處理設施、輸送運作及保養費用非常高昂」。

「高雄台水公司的自來水管線總長度為7428公里，而2014年至15年汰換101公里，經費約9.56億元。簡單估算，若單純興建同等長度之管線，經費約為703億元。」李雨蓁說明，光光只是水管的成本就高得驚人。

她接著說明，「麻煩的則是每戶要接管到家中，並安裝到馬桶的水箱上，包含勘查、設計、試壓費用，實際安裝時的接水點、水表組、接水費、和管線工料費用，4公尺內也要近萬元，以高雄市為例，高雄市全境切割為17395個統計區，其中有4959個供水區普及率達100%，，若簡易的將人口密集區每戶以20mmPVC管基本工料費（7920）計算，而人口稀疏區每戶以台水公司評估自來水未接管戶接管費用（60萬）計算，則不計路面修復費用，可得出全高雄113萬戶海水管線配管的費用約為2594億元。也就是光是管線費用，就要3297億元。」

李雨蓁更強調，若將海水引入城市，則另外要新設加壓站、配水池，且因海水位在城市最低處，加壓站需求比由高往下送的自來水更多，根據歷年自來水延管工程單價統計，高差約45公尺就需一段加壓，而每一座加壓設施費用約為270萬元，而開挖過程中道路復原費用等也都不計，零零總總算下來，大致上準備4000億元比較安全。

李雨蓁最後開酸：「高雄繼花費2.7兆種甘蔗後，又花費4000億沖馬桶，負債已經突破31000億，是韓國瑜亂喊價的10倍以上」、「票投中國黨，欠債3萬億不是夢」。

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