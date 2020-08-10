陳時中堅持普篩沒必要 前疾管局副局長：未來損失恐以「億」起跳

【文．張家麒】

國內近日COVID-19（新冠肺炎）境外移入確診增加，更有比利時工程師、赴港確診台女等，多起不確定感染源案例；普篩議題再次掀起討論，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表態「目前相關的檢驗政策，還沒有打算要做更動」。

對此議題，前疾管局副局長施文儀則在臉書發文，表示若未來依然堅持不入境普篩，可能會損失的經濟利益恐是以「億」起跳。

施文儀７日於臉書，以「檢驗與檢疫」為題，表示指揮中心堅持以檢疫十四天來處置入境旅客，又再度引起「普篩之亂」。

他說明，檢疫是最古老而有效的圍堵疫情方法，行政成本最低，但經濟成本可能很高。缺乏好的實驗診斷方法時，依賴檢疫是不得不的方法，除非疫苗問世。

施文儀強調，指揮中心擔心普篩會有防疫漏洞其實其來有自，「COVID-19之檢驗除了核酸檢測外，已有各種抗原或抗體之快篩試劑可資利用，各有其精確度，當然，若沒有100%的準確度就會有偽陰性，必會有防疫漏洞；若沒有100%的精密度，必會有偽陽性，不會有防疫漏洞，只會造成困擾。目前尚無精確度百分百的試劑。」

他說，「台灣採取古老但穩靠的防疫手段：檢疫」，指揮中心把所有入境旅客都當作「準接觸者」看待，一律檢疫14天，可把所謂的「偽陰性」降到最低，這是指揮中心最盡責的做法，在全球COVID-19疫情嚴峻，採取檢疫措施對台灣的經濟發展及觀光不會造成太大的損失，指揮中心對入境旅客不普篩政策，尚是可以接受的。

但施文儀表示，倘若全球疫情趨緩，台灣仍繼續採取檢疫措施，而不普篩方式來處理入境旅客，勢必會付出慘痛代價。

「目前普篩入境旅客據說每天要花420萬，若是全球觀光、經濟復甦，不採取普篩的方式來應對，將不會有旅客願意來台被『關』14天」，政府不花一點檢驗費用，損失的經濟利益恐怕就是以「億」來數了。

施文儀最後呼籲指揮中心，得超前部署普篩之檢驗量能，伺機啓動。

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