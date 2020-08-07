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開箱！入住夢幻「海洋飯店」、夜宿Xpark水族館4大亮點一次看

聯合新聞網 / 今周刊
飯店「Cabin Zone」設有小小水族箱，讓大人小孩都能欣賞海洋生物。 攝影：蕭芃凱、和逸飯店桃園館提供
飯店「Cabin Zone」設有小小水族箱，讓大人小孩都能欣賞海洋生物。 攝影：蕭芃凱、和逸飯店桃園館提供

【撰文 蘇君薇】

Xpark八景島水族館將於8月7日正式開幕，鄰近的「COZZI Blu和逸飯店桃園館」，主打海洋元素，目前為試營運階段，但話題十足。飯店以法國小說《海底兩萬里》為設計靈感，融合鯨鯊、水母、潛水艇等元素，讓旅客彷彿置身海底世界。

一出桃園高鐵站，穿過華泰名品城Outlet，或是搭乘飯店接駁車，沒多久即抵達和逸飯店桃園館。走進一樓大廳，電梯間懸掛著水母燈、一旁地貝殼燈，以及象徵泡泡地牆面裝置，隨即映入眼簾，搭配較暗燈光色調與暗色系牆壁，營造海底氣氛。

▲和逸飯店桃園館每半小時提供一班接駁車，載送旅客往返桃園高鐵站。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲和逸飯店桃園館每半小時提供一班接駁車，載送旅客往返桃園高鐵站。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

水母、貝殼高高掛　走進「海底」兩萬里

業者透露，一樓為主要出入口，電梯間另一側，另規劃了一條連通道，可直接通往Xpark市集處，方便旅客進出。

▲飯店電梯間裝設水母燈與貝殼登營造海底世界。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲飯店電梯間裝設水母燈與貝殼登營造海底世界。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

搭乘電梯至飯店二樓接待櫃檯，前方地面鋪設藍綠色漸層地毯，象徵海洋的波浪與沙子，引領旅客走入海灘，櫃檯旁等候區牆面上的作品，則由熱愛浮潛的英國藝術家貝馬丁操刀，將海中珊瑚景象製成玻璃端景藝術。

▲飯店接待櫃檯區域，以波浪地毯及珊瑚海景作品打造海洋風。（圖片來源：和逸飯店桃園館提供）
▲飯店接待櫃檯區域，以波浪地毯及珊瑚海景作品打造海洋風。（圖片來源：和逸飯店桃園館提供）

同樣位於二樓的，還有Xpark入口處、新光影城，以及Buffet「逸市集」與餐廳「逸薈軒」。業者說，旅客可經由華泰名品城連通道，或從新光影城一樓搭乘電梯上樓，即可抵達Xpark入口處。

▲二樓Xpark入口處外牆。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲二樓Xpark入口處外牆。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

用舌尖環遊世界　吃美食體驗露營

▲飯店Buffet入口處以大鯨鯊與蔬果籃裝飾，更加凸顯此處為海洋市集。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲飯店Buffet入口處以大鯨鯊與蔬果籃裝飾，更加凸顯此處為海洋市集。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

入口處大大寫著「Cozzi Market」的「逸市集」，還有一隻大鯨鯊穿梭於牆上，指引旅客走入Buffet。

▲Buffet內有11大美食餐區，包含中式料理、義式料理、港式料理、壽司生魚片等，讓旅客嘗遍世界美食。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲Buffet內有11大美食餐區，包含中式料理、義式料理、港式料理、壽司生魚片等，讓旅客嘗遍世界美食。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

▲Buffet裡設有帳篷區座位，提供旅客享用美食、拍照打卡。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲Buffet裡設有帳篷區座位，提供旅客享用美食、拍照打卡。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

走進Buffet，裡頭掛滿小燈飾、設有11大美食餐區，彷彿來到一處熱鬧市集，再往裡面走，還設有「室內露營」座位區。Buffet另一側，則有DIY果汁吧、每日新鮮直送的海鮮吧。

▲「逸薈軒」不僅挑高空間，更掛上蝴蝶吊扇，氣派且古典。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲「逸薈軒」不僅挑高空間，更掛上蝴蝶吊扇，氣派且古典。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

以川揚料理為主的「逸薈軒」，擁有130個座位、4個包廂，最大特色，莫過於挑高10米、裝設中國風蝴蝶吊扇，帶有「花若盛開，蝴蝶自來」的涵義，打造寧靜、古典氛圍，蝴蝶吊扇周圍懸吊的小燈飾，則象徵一顆顆小星星。

業者說，Buffet部分海鮮與永安漁港合作，會由漁港提供運送至飯店使用，未來Buffet有意規劃戶外座位區，目前兩家餐廳皆採預約制。

船艙內聽故事小酌　未來還可體驗夜宿

▲「Cabin Zone」入口處具有濃濃海洋風，也是大人小孩的玩樂天地。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲「Cabin Zone」入口處具有濃濃海洋風，也是大人小孩的玩樂天地。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

來到飯店三樓，深藍色牆面、裝滿珠寶的藏寶箱，以及懸掛在牆上及天花板的船上指南羅盤－這裡是充滿海洋風情的休閒中心「Cabin Zone」，可讓孩子們在此聽飯店人員說故事、一同玩樂，再往裡頭走，可看見以船艙造型打造的「Blu Bar」，讓大人們能夠放鬆小酌。

▲大人們可在「Blu Bar」小酌一杯，體驗在船艙內享用美酒的感覺，一旁還可玩射飛鏢遊戲。（圖片來源：和逸飯店桃園館提供）
▲大人們可在「Blu Bar」小酌一杯，體驗在船艙內享用美酒的感覺，一旁還可玩射飛鏢遊戲。（圖片來源：和逸飯店桃園館提供）

業者透露，「Blu Bar」另一側未來將規劃為夜宿水族館的盥洗區，旅客可先在該處盥洗後，再下樓至水族館展開夜宿活動。

與魚共眠準備啟程　「船上」24小時都能健身

最後，來到飯店五樓，這裡多為基本房型，房內鋪有象徵蔚藍海岸的地毯，牆上並掛著船艙造型的圓形海魚掛畫，讓旅客宛如搭上郵輪，浴室內則設有浴缸，以及獨特的圓形大鏡面，要讓旅客充分體驗海上旅程。

▲客房牆上掛著海魚壁畫，搭配蔚藍地毯，讓旅客感受到滿滿海洋風情。（圖片來源：和逸飯店桃園館提供）
▲客房牆上掛著海魚壁畫，搭配蔚藍地毯，讓旅客感受到滿滿海洋風情。（圖片來源：和逸飯店桃園館提供）

業者說明，從五樓至十樓，皆為客房樓層，不過，五樓另設有健身房及自助洗衣，健身房具備基本配備，為24小時開放，旅客只需持房卡即可刷入使用。

▲健身房具有跑步機等基本設備，24小時皆可使用。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）
▲健身房具有跑步機等基本設備，24小時皆可使用。（圖片來源：攝影／蕭芃凱）

飯店自7月底起試營運，業者透露，目前8月住房率達9成5，9月假日住房率也已達9成，看好10月底前住房率仍能維持8至9成，而以現況來說，適逢暑假期間，親子客群較多，但飯店定調為具備海洋元素的國際觀光飯店，目標搶攻全客群。

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