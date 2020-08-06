滿滿出遊車潮！台灣如置身事外 學者：多國第二波疫情正在進行式

【文．張家麒】

COVID-19（新冠肺炎）疫情仍然肆虐全球，根據資料顯示，截至台灣時間3日晚間7時，全球68萬9758人死於新冠肺炎，更有1810萬9730人染疫；而國內，指揮中心近日發布的境外移入確診人數也有增加的趨向。

對此，台大化學系助理教授徐丞志於臉書發文表示，台灣周圍許多國家正在「第二波疫情進行式」，但周末碰上滿滿的收假車潮，台灣彷彿置身事外，「我們真的有那麼穩？」

8月才剛開始，截至今日為止，指揮中心已經宣布新增9例境外移入個案，其中比利時籍工程師（案469），屬於境外移入還是本土感染，還未明朗。

對此，徐丞志列舉出台灣周邊國家關於新冠肺炎疫情的數字，他3日於臉書指出，「過去24小時內，菲律賓新增了 5000例，印尼新增1500例，日本新增 1000 例，香港新增150例，南韓新增50例，越南新增40例。」

「上述國家，區域距離台灣都在三小時的飛行時間內，東亞的第二波疫情已經是現在進行式。」徐丞志更進一步表示，把飛行時間拉大到六小時的話，印度新增 55,000 例、孟加拉新增 3000 例、澳洲新增 700 例、以及新加坡新增 300 例。

話鋒一轉回到台灣，徐丞志提到周末開車在頭城交流道排隊要上國道五號進雪隧，滿滿的宜花東周末出遊收假的車潮，排了十分鐘卻只前進不到一百公尺，徐丞志對此提出疑問，「是說，我們真的有那麼穩？」

指揮中心近日則不斷呼籲，請民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

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