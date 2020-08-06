「這類型」基金上半年吸金1336億！下半年投資方向就看2重點

【文．林韋伶】

2020上半年，經歷中美貿易戰與新冠肺炎疫情，金融市場一度大幅受挫，根據晨星統計，股票型資產上半年失血近2900億新台幣，受創最深。但有趣的是，科技型股票基金卻在同期間，逆勢吸金1336.6億台幣，等於每天吸金7.4億元，成為上半年投資人最愛的資產類別。

上半年股票型基金資產雖出現大幅淨流出，但以晨星公布的基金組別淨流入排行榜來看，仍有多組股票型基金逆勢吸金。像是投資人眼中對疫情衝擊較有防禦力的大型科技公司，就是市場熱錢追逐的標的；另外，疫情概念股—健康護理基金，則以淨流入865.84億元的成績，拿下排行榜第3名。

其它進榜的股票型基金，還有能源基金、美國大型增長型股票、台灣大型股票，以及全球大型增長型股票，上述各種類基金上半年都吸金約500億元以上。

對於市場資金明顯偏愛科技與生技主題的現象，富蘭克林證券投顧分析，新冠肺炎疫情蔓延全球，近期許多原先已控制住疫情的國家，又出現復發現象，但由於疫苗預計要到年底或明年，才有機會量產，民眾進入須學習與病毒共存的防疫新生活，其中科技與生技醫療產業，扮演關鍵要角，因此，儘管預估相關股票股價短線漲高後震盪難免，但在長線結構性趨勢引領下，仍將續獲投資人青睞。

不過，面對部分個股僅為順勢跟漲，在基本面不好的情況下，本益比卻創新高，柏瑞投信投資長黃軍儒建議投資人，接下來「從外到內」有兩大看點，外在因素要觀察美國救市措施是否延續，內在因素則應關心企業曝險的分散性。

黃軍儒說：「到了9月底、10月初，美國很多救市措施將到期，屆時若沒有延長政策或推出第二波刺激方案，市場可能判讀支持力道減弱，不排除風險性資產可能有明顯拉回。」

另一方面，企業本身的體質是否強健，也是投資人不可忽視的重點。「有些工作、經營模式、訂單在後疫情時代可能消失，若企業只做某一供應鏈的某項零件，或集中資源僅在單一國家有廠房，投資人就要特別留意該公司，可能有兩極走勢，股價不是狂飆，就可能狂跌。」黃軍儒這樣提醒投資人。

而在遭投資人提款的基金組別中，以疫情起源地及深受地緣政治風險影響的亞洲地區失血較多，中國基金與亞洲不包含日本股票基金，分別淨流出1337.02億與863.21億台幣，拿下淨流出排行榜前兩名。

由於中國是最早爆發疫情的國家，加上中美情勢緊張升溫、中國遭逢水患等衝擊，讓中國股票型基金上半年遭逢資金調節。但展望下半年，富蘭克林證券投顧認為，這趨勢有機會翻轉，首先，在美元中長期走勢趨貶下，有利引導資金回流新興股市，而新興市場中，又以中國及新興亞洲市場較具吸引力。

富蘭克林證券投顧分析，7月採購經理人指數顯示，中國經濟動能持續回升，加上中國正處於轉型至高收入國家的過渡期，又有強勁的財政狀況，經濟結構往價值鏈上游邁進，新經濟產業比重將逐步提升，這些因素有望吸引資金，重新擁抱中國和新興亞洲股票基金。

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