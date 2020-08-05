不該拿的錢一分錢都不要！滙豐台灣區總裁陳志堅：爸爸教會我「做對的事」

【文 / 梁任瑋】

信念傳承》滙豐台灣區總裁陳志堅 自律性格乃是遺傳 秉持正直 養出銀行家核心價值觀

「不該拿的錢，一分錢都不要；應該做的事，一件事都不推辭。」踏入金融業20餘年，直到今日，滙豐（台灣）銀行台灣區總裁陳志堅仍記得剛入行時，父親給他的這句忠告。「當時的我體會還不深刻，後來我才知道這就是身為銀行家最重要的價值觀：Integrity（正直）。」

陳志堅的父親來自中國福建，20多歲時逃難到台灣，戰亂的年代，婚結得晚，48歲才生下他，對於兒時的他來說，「父親的身影就是為了家庭不停努力地工作。」

陳志堅從小生長在公務員家庭，父親早年在台灣省政府住宅及都市發展局擔任採購人員，雖然薪水微薄，但仍然努力給2個兒子最好的教育環境，送孩子就讀私立小學，「父母從小就灌輸我們要好好念書，長大才有出息。」回憶起童年生活，陳志堅認為，也許是環境造就自己務實的個性。

用「規律」打造成功之路 髮型、服儀到上班時間 不容苟且

「你相信嗎？我從小學到現在都是理同一款髮型，因為我覺得這最好整理。」陳志堅嘲諷自己一成不變的造型，連上班的西服都是千篇一律的黑色外套加白襯衫，在同事眼中，形象非常鮮明。

陳志堅的生活有多規律？認識他的同事都知道，要找他談事情，早上7點半打辦公室電話他一定在座位上，「因為我每天固定7點半，一定準時到公司開始準備一天的工作。」

從國銀一路轉戰外銀，能在競爭激烈的環境生存下來，甚至做到滙豐台灣區總裁，陳志堅自律甚嚴，同時有很強的成就動機，是他成功的重要原因。

東吳大學電算系（今東吳資管系）畢業後，陳志堅曾短暫在科技業工作過1年，才赴美國華盛頓州立大學就讀MBA，他以近幾乎「拚了命」的方式，用1年4個月讀完研究所，1個暑假修4個學科，連美國同學都認為不可思議。

一直到現在，陳志堅都還記得有次因整天沒吃飯，突然眼前一片漆黑、直接坐在路邊，一向節儉的他只好破例買了外食回家；但拿到碩士畢業證書回台，他才知道，還好自己提早畢業，「否則當時父母已經準備把家裡的房子賣掉，替我籌每年1百萬元的學費。」

堅持「做對的事」源自爸爸身教 影響職涯態度

提起這段往事，陳志堅對父親的養育之恩有著滿滿的感謝，爸爸的身教與叮嚀，更是他牢記做人必須誠信正直的根源。「我的爸爸就是一位很耿直、嚴以律己、寬以待人的人。」陳志堅說，父親年輕時在職場上「做對的事」的風骨，也就是再窮，仍然愛惜名聲不受利益的誘惑，做出逾越分際的事，更不會為了升官發財，阿諛奉承討好別人。更是他日後不論順境、逆境，都能安然自立自處的力量。

堅持「做對的事」，反映在銀行業務上，陳志堅認為，就是不為了業績，對客戶過度銷售金融商品，「就算可以賺再多收入，我也不做。」這樣的原則，正好與身為銀行業者最重要的品格「正直」不謀而合。

陳志堅眼中的父親，生活自律又規律，數10年來從未改變，或許正是生活追求簡單，生活習慣又好，即使已為百歲人瑞的爸爸，生活起居都還可自理，且身體健康，沒有讓晚輩操太多心。

孝順的陳志堅頗為感慨地說，當他有能力可以帶父親出國旅遊的時候，父親年紀已不太適合，所以這幾年每到周末，他最重要的事，就是利用吃飯時間帶父母外出，他常選擇到各大飯店的自助餐廳吃飯，一方面自助餐菜色豐富，二來也讓父母可多到外面走動。

陳志堅透露，自小父親基於擔心、愛護，希望他日後找個規律的工作，最好不要太操勞、不要太忙碌，能夠每天準時下班，維持身心健康，期望他選擇報考公務員。雖然他後來還是小小的叛逆，選擇進入有挑戰性的金融業，所幸隨著在職涯上的晉升，最終也獲得父親的肯定。

在他心裡，父親不僅對他呵護有加，更送給他一生受用的禮物——正直，「因為信用是人的第二生命，寧可損失金錢，也不可失去信用，因為它像一面鏡子，破了可能就無法復原。」

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