拍《海角七號》曾被說「你一定跑路」 魏德聖如何做大電影夢、再孵「百億計畫」

【文 / 勵心如】

「相信的人，才看得見奇蹟！」7月31日，導演魏德聖出席知名國際人才育成及企業策略規畫機構、以熙國際「國際菁英學院」閉門讀書會，首次以品牌為題發表演講，演講後回應現場企業家提問，自剖堅持逾20年電影路心境。

以熙國際「國際菁英學院」：以西國際創辦人鄭宇庭2020年最新規劃的中小企業社群，聚焦品牌、數位轉型和逆境領導3大主題。1年課程共有規劃名人講堂、企業參訪與閉門讀書會等活動，協助中小企業藉此突破成長撞牆期，甚至走向國際。《今周刊》獨家以媒體觀察員身分，持續第一手報導。

確實，對魏德聖來說，如果不相信奇蹟，他不可能一路走到今天。因為從《海角七號》到《賽德克．巴萊》，魏德聖一直在創造其他人不相信的奇蹟。

成名之前，魏德聖就已經在電影界撐了十多年，沒想到覺得自己可以拍片時，台灣電影產業卻跌到谷底，「成本1千萬元，票房1百萬元就開香檳，沒有戰場了。」直到37歲，他娶妻生子，「人生難道就是把希望放在孩子身上，一輩子鞭策他、放棄自己嗎？」魏德聖不願意就這樣妥協，「衝吧！再壞不會比現在壞。」

他拿自己人生對賭的作品是《海角7號》，當時他只拿到約5百萬元輔導金，結果拍片成本花了5千萬元，「朋友說你一定跑（路）。但我說不會，我覺得我拍很好。」結果《海角7號》大紅，魏德聖沒有跑路，還還清了欠債，更一舉成名。

而下一部《賽德克．巴萊》的製作費更要7億元，「每天斷炊，工作人員最後4個月沒領錢，但大家繼續拍。」拍攝過程，魏德聖一路借錢，到片子剪接完，投資才進來，「沒有賺，但是打平。」魏德聖苦笑說。

拍《海角7號》時，團隊約30人；拍完《賽德克．巴萊》，團隊約3百人。

這些經歷讓他發現，不論成就電影或品牌，一人不夠，要一個團隊，「英雄要聯盟才有王國，不是一個軍團單打獨鬥。」

魏德聖的最新計畫，更有著要替台灣電影、甚至台灣人的歷史打品牌的大夢。原來，寫完《賽德克．巴萊》劇本的最後一天，魏德聖內心突然想著：「我的歷史呢？」他開始構思《台灣3部曲》電影計畫，「我只有一個理念：知道從何而來，往哪而去。」

這次光有電影還不夠，還有總預算共135億元的「造鎮」計畫。

「豐盛之城」後壁造鎮 台灣大航海時代場景永留存

「我常覺得做電影好像毛毛蟲，你不斷吃葉子，直到一天，開始吐絲，把自己變成一個蛹。」魏德聖用毛毛蟲來描述電影業，「有天你破蛹而出，化身蝴蝶，但你生命只有7天！」想讓蝴蝶持續綻放的他，計畫透過《台灣3部曲》主要場景，打造出「豐盛之城」文化園區。

2019年11月，魏德聖正式和台南市政府簽訂園區「豐盛之城」BOT案合約，取得台南後壁118公頃土地，準備開挖出「台江內海」，並搭建永久場景，電影計畫在明年9月開拍。

「格局大小很重要。」魏德聖強調，2024年正好是台灣原住民族西拉雅族、明朝漢人以及荷蘭人匯聚4百年，也因此，雖然是與台南市政府談土地，但這項計畫不只是台南建城4百年，「而是台灣4百年、世界大航海時代4百年、世界第一次交流4百年。」

豐盛之城將重現安平古堡、赤崁樓、西拉雅部落，結合科技藝術、VR（虛擬實境）與AR（擴增實境），跨界歷史、文化、藝術等產業，重返四百年前的台灣，「想要讓全台灣的人看看，我們住的這個地方，它剛出生的樣子，應該是什麼樣子。」他希望有了園區，不只電影能在這裡持續放映，台灣的歷史和文化也在這不斷、持續產生，創造時代的價值和力量。

「一開始做，大家也覺得一定死，但現在我也撐3年了，找到2億多元，花到現在也沒錢，邊找邊弄到現在。」他不諱言，即使是更艱鉅的挑戰，「這半年是最好的半年！」因為前面單打獨鬥，但現在跨產業、跨領域結盟好多軍團，「我們在做大事……，善良的人會群聚、凝聚，這是最美好的事。」

魏德聖說，台灣的科技、建築、金融、綠能產業都要拚產業冠軍，若把所有產業都當最好食材，就可以做出最好的菜嗎？「少了鹽巴，什麼都不是，鹽巴就是人文，你們也許稱為品牌。」

在他眼中，品牌是人文，是鹽巴，是說故事的能力，也是能否把機會點創造給自己的關鍵。

台灣欠缺說故事能力！群眾募資「深信會成功」

魏德聖不諱言，前陣子和很多做品牌的人聊天，這才發現他們的品牌故事是虛構的，「講起來不丟臉心虛嗎？」「品牌有沒有建立在人文基底上很重要。」這次《台灣3部曲》最強的部分，就是以時代人文電影故事的IP，創造更多產業的結合。

8月5日，豐盛之城的群眾募資就要正式啟動，儘管目前資金仍有龐大缺口，但魏德聖相信，「這是一件很棒的事情，沒有理由不成功。」

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