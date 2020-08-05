SOGO案》曾質疑「經濟部是遠東集團開的？」五涉貪立委相挺李恆隆發言全紀錄

【文 / 楊竣傑】

7月31日，台北地檢署指揮法務部調查局拂曉搜索並約談5名前任、現任立委，包括民進黨現任立委蘇震清、國民黨現任立委廖國棟與陳超明，以及時代力量黨主席、前立委徐永明與民進黨前立委陳唐山等，也帶回涉嫌行賄的太平洋流通投資公司（簡稱太流）前董座李恆隆、「白手套」統領翁家第2代翁華利、是知管理顧問公司總經理郭克銘等被告，釐清行收賄過程。

據檢調蒐證，李恆隆涉嫌行賄蘇震清2千萬元、廖國棟9百萬元、陳超明6百萬元、徐永明2百萬元、陳唐山約1百萬元，分別以支票、匯款、現金，甚至以繳黨費或政治獻金等名義交付。蘇震清、廖國棟、陳超明3名現任立委於8月4日收押禁見，徐永明與陳唐山則交保。

官司纏訟18年 經營權之爭還沒落幕

這起跨黨派、跨國會屆別的貪汙風暴，得從2002年談起。

當年遠東集團透過太流的臨時股東會與董事會，增資40億元，取得SOGO百貨經營權，卻被原經營者、已故的太平洋建設集團創辦人章民強提告，指臨時股東會與董事會涉及偽造文書。2009年，高等法院判遠東集團遠紡副理郭明宗偽造文書定讞，經濟部隔年撤銷太流變更登記，遠東集團喪失經營權。

然而遠東集團又提行政訴訟，2013年最高行政法院判經濟部敗訴，增資登記仍有效，經營權回到遠東手上。這項判決，讓太流前董事長李恆隆不滿，檢調懷疑，他於當年起即涉嫌著手接洽、行賄立委，期能透過修法搶回經營權。

2017年間，經濟部啟動大修《公司法》，並在當年5月提出草案，其中第9條原為「公司設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止其登記。」政院修法版本僅將偽造文書定義，明確標明為觸犯《刑法》偽造文書印文罪。但檢調懷疑李恆隆希望一舉透過修法，讓此條文可「溯及既往」，讓利害關係人也可申請撤銷或廢止登記。

立院最終於2018年7月6日三讀通過《公司法》修法，第9條雖改為「⋯⋯由中央主管機關依職權或依利害關係人之申請撤銷或廢止其登記。」但並無溯及既往，若依檢調邏輯，李恆隆在此功虧一簣。

然而，當時《公司法》修正案，確實充滿爭議與各方角力痕跡。《今周刊》透過立院公報、公聽會、媒體報導等，還原涉案立委在修法前後的相關發言，供讀者評斷。

蘇震清曾問：「行政機關不能主動處理？」

早在2015年4月14日，時任立委的陳唐山在立院質詢時任行政院長毛治國，就提到SOGO經營權是不合法登記，他更把研究2年多的SOGO案陳情書交給政院。陳唐山亦在2018年接受媒體採訪時公開表示，「SOGO案歷經多位經濟部長與行政院長，經營權卻靠經濟部商業司的函釋，就被左右，甚至小官員一手遮天主導其經營權，很可惡。」

但立院直到2018年4月19日，第9屆第5會期經濟委員會才真正開始審查《公司法修正草案》，並密集討論「SOGO條款」。當時蘇震清的提案連署「第9條條文修正草案」，寫到「公司法不宜過度限縮主管機關權責，中央主管機關於裁判確定後，得依職權、檢察機關通知或利害關係人申請為撤銷或廢止登記之行政處分。」

根據當年立院公報，4月25日，蘇震清在委員會質詢時任經濟部次長王美花時，大聲疾呼：「大家都知道，在商業登記方面，假的東西本來就不能登記，那既然判決確定了，除了司法機關通知外，難道行政機關就不能主動積極處理嗎？」他更強調，「為了這個案子，很多委員都很關心，希望可以讓其正常化。」

為了強調觀點，蘇震清還講了2次：「沒有個案就沒有通案。」他強調應彌補法律上的漏洞，不要變成各自解讀，展現要以SOGO經營權、偽造文書案，改變法條的決心。

廖國棟曾說：年金改革也是溯及既往⋯⋯

至於另一涉案者廖國棟，根據立委質詢發言內容，其對此案的相關發言表態頻率與積極度應屬最高，一路從案件審查、黨團協商、《公司法》二讀，甚至2019年公聽會討論《公司法》適用爭議時，都將矛頭指向經濟部。

其實早在2016年6月，廖國棟即曾提案連署，擬在《公司法》第9條條文中增訂第5項：「公司之設立或其他登記事項有『其他虛偽不實之情事』⋯⋯，中央主管機關應撤銷或廢止其登記。」提案書中解釋，由於原條文的定義不明，「致使涉犯《刑法》第214到216條等虛偽不實或不合法定程序者，遭行政法院限縮解釋而續為登載⋯⋯。」

而在2013年最高行政法院確認遠東握有SOGO經營權的判決中，法官就是認定《刑法》第216、215條之『行使偽造、變造文書』之罪，並不在《公司法》第9條第4項規定應撤銷『公司相關登記』之範圍。」

時序來到2018年4月23日，廖國棟亦在立院經濟委員會上指出，「李恆隆與經濟部的9個行政訴訟不是敗訴，而是程序駁回，經濟部一直說是敗訴、敗訴！我們不知道為何你們一直誤導社會的認知。」

同年6月28日的黨團協商會議上，廖國棟並說，「大家一直找非常多的理由，尤其是經濟部商業司，繞來繞去，讓我們不得不懷疑是在護什麼人，什麼人我就不講了。」他更希望修法可「溯及既往」，「如果一個已遭到刑事法院判決有罪確定的內容，照理講不應該被信賴保護原則保護，也不能說它就不溯及既往。」

廖國棟為強化觀點，在會中將「SOGO條款」比擬「年金改革」。話還沒講完，就被主持會議的時任立法院長蘇嘉全打斷：「不要再扯到那裡。」此舉讓廖國棟不滿地說：「這是一樣的道理嘛！沒有什麼信賴保護原則的問題，也沒有違反不溯及既往的疑慮，就拿年改來講，就是這個道理啊！」

廖國棟當時曾在經濟委員會建議修法應溯及既往，隨後雖在審查時撤案，但在7月6日立院臨時會處理《公司法》修法時再度重申，「我知道還是有很多人對此條文另有看法與想法，甚至認為還有溯及與不溯及的可能性。公司的登記必須確實，這是是非題，而不是選擇題。」

徐永明曾問：「經濟部是遠東集團開的？」

接續上陣的，是此次也捲入涉案風暴的徐永明。同樣是在2018年7月6日立院臨時會，時代力量提案指出：「公司執行業務致特定股東利益遭受不公平之侵害，法院得依受侵害股東之請求賠償撤銷董事或股東會決議等。」也被視作為「溯及既往」條款護航。

徐永明發言時抨擊，「如果在第9條不敢面對SOGO的問題，不敢透過條文去處理它，我們就會倒退回100年前，還須想著迎接21世紀嗎？經濟部的種種作為，都讓我們不禁懷疑，經濟部是不是遠東集團與徐旭東開的，不然為何能如此千方百計、想盡辦法去開後門，要讓確定在登記時違法的公司不用撤銷登記。」

徐永明質疑，「徐旭東方面還表示，他已經與高層解決了，經濟部說這部法案就算通過也沒用，因為不能溯及既往。」所以時代力量才在修正動議中提出更完整的版本，希望讓大家不必再蒙受「SOGO條款」的屈辱。

民進黨立委柯建銘為此發言回嗆：「SOGO的案子已由法院判定，難道我們的修法可以改變它的一切嗎？這是不可能的事嘛！現在大家是打著打擊財團的口號在掩護對造，這很清楚嘛！判決的輸贏已經確定，大家還吵什麼？」

然而修法後，爭議雖暫歇1年，2019年12月18日，聲稱取得李恆隆於太流合法股權的新加坡天義公司，委託東吳大學法學院召開「公司法適用爭議鑑定公聽會」，廖國棟與徐永明皆有出席。廖國棟在會議上仍質疑經濟部未說清楚太流公司登記的真假，甚至強調「身為醫師，求的是精準與堅持。」徐永明則緊咬遠東集團，在《公司法》修法過程中，發揮很大的影響力。

反倒是同遭收押的陳超明，雖連署廖國棟修改《公司法》第九條的提案，但較無明確替「SOGO條款」發聲的紀錄，主要在黨團協商時發言強調，「修《公司法》要深思人性的道理、道德的思想，不要修出只防君子不防小人的條款，更必須聽到企業界務實經營管理的心聲。」

這些公開言論或提案，雖反映他們對《公司法》第9條的態度，但有否收賄、上述內容是否符合《貪汙治罪條例》的「對價關係」，終究仍待司法抽絲剝繭，釐清真相。

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