為何老美看上台積電還拉台廠進5G大聯盟？故事要從川普這報告說起

今年美國拉攏台灣進入「全球5G大聯盟」的腳步愈來愈快,先是5月中台積電(2330)宣布有意赴美設廠;上周外交部發表,美國國務院將台灣五家電信業者,均列入由美方主導、符合5G乾淨網路(5G Clean Path)條件的全球電信業者名單(僅27家);

美國在台協會(AIT)也透過臉書公告,預定本月26日舉行「台美5G共同宣言」活動,AIT台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)、外交部長吳釗燮、NCC主任委員陳耀祥,以及中華電信(2412)及台灣大(3045)等國內電信業者代表都將出席。

為何美國政府不僅拉進台美外交關係,今年更進一步拉攏台灣產業?這或許要從美國總統川普早在2017年12月發表,上任以來第一份的國家安全戰略報告說起。

白宮國家安全會議於2017年底,發表以川普名義公開的首份美國國家安全戰略報告中,其中對於5G策略有這段話:

「我們將改善美國的數位基礎設施,佈署一條安全的全國5G網路。」

川普首份國安報告發表後3個月 美方拜訪台積電

同樣值得注意的是,這份報告在「國防工業根基」的段落中提出三點對策,其中在第二點「鼓勵本土投資」有這段話:

「美國將推動政策及各類誘因,把關鍵的國家安全產業帶回美國本土。美國政府在關鍵的科技及製造能力上,將儘可能與產業夥伴合作,以強化美國的競爭力。」

這份報告發表後,隔年3月美國商務部副助理部長史宜恩訪台,專程拜訪張忠謀,可能是外界已知美方高層首次與台積電洽談赴美設廠。

到了2019年12月,台美兩國在台北舉行第三次數位經濟論壇,雙方在會後共同發表的十點聲明中,頭兩點特別值得注意:

第一,在與信賴合作夥伴共同開展先進研發,並在理解半導體產業涉及影響一國經濟及國家安全的基礎上,加深半導體產業的整合。

第二,支持安全且受信賴5G硬體、軟體及標準的佈署,以維護「布拉格提案」體現之民主與開放市場等共同價值;強調透明與開放的5G架構之價值,並在支持多元化的5G供應鏈方面,更緊密地合作。

之後半年發展,外界最清楚的就是台積電5月中宣布擬赴美設廠,但或許沒有太多人注意到的是,美方希望台積電赴美投資,除了確保未來軍用晶片都能在美國本土生產,5G安全也是另一個重要考量。

台積電赴美設廠 攸關美國5G安全

就在5月中台積電宣布赴美設廠的隔周,職司經濟成長、能源及環境的美國國務院次卿Keith Krach在亞太媒體線上說明會中直言,台積電在美國設廠,攸關美國的5G安全。

他說:「這意味美國及其合作夥伴在5G安全的重大跳躍,台積電是全球頂尖的晶片生產商,這些晶片推動的對象無所不包,從智慧手機、5G基地台、噴射戰鬥機到先進人工智慧都有。」

「直到現在,台積電的工廠主要在台灣及中國,恐形成安全上的弱點。台積電董事長劉德音決定在美國建立頂尖設施,美國非常感激。」

美方認證全球27家電信業者 符合「5G乾淨網路」條件

為何美國政府如此在意5G安全?

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)4月底發表「5G乾淨網路」計畫時表示,所有進出美國外交機構的5G網路流量,都只能經由可信賴的電信設備,並點名絕對不可透過「不可信賴的供應商,例如華為及中興」,也就是「5G乾淨網路」計畫就是針對中國。

上周外交部在臉書貼文宣布,中華電、台灣大、遠傳(4904)、亞太電信及台灣之星等五家電信業者,均名列美國國務院評定符合「5G乾淨網路」條件的電信服務商。

曾於2017年擔任白宮國安會戰略規畫主任的退役美國空軍准將斯伯汀(Robert Spalding),在去年出版的專書「隱形戰」(Stealth War: How China Took Over while America’s Elite Slept),其中提到中國兩大電信設備業者華為與中興(ZTE),積極向各國表達協助建設5G網路的意願,「這個舉動讓我警覺」,因為中國的數位滲透及竊取智慧財產已進行數十年。

斯伯汀在書中說:「任何透過5G網路傳輸的安全敏感資料,都可能被有心人拿來當武器,在地緣政治上獲取影響力。要是被中國取得這樣的5G網路控制權,就有辦法將整個城市或國家的這套技術化為武器,讓這個城市或國家任它予取予求。」

換句話說,早在2017年底或2018年初,華府已經意識到,未來5G恐成為敵對國家對付美國的科技武器,並促使川普政府加緊與台灣在內的盟國,組成實質上的全球5G大聯盟。

