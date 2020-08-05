為何老美看上台積電還拉台廠進5G大聯盟？故事要從川普這報告說起

【文．劉煥彥】

今年美國拉攏台灣進入「全球5G大聯盟」的腳步愈來愈快，先是5月中台積電（2330）宣布有意赴美設廠；上周外交部發表，美國國務院將台灣五家電信業者，均列入由美方主導、符合5G乾淨網路（5G Clean Path）條件的全球電信業者名單（僅27家）；

美國在台協會（AIT）也透過臉書公告，預定本月26日舉行「台美5G共同宣言」活動，AIT台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部長吳釗燮、NCC主任委員陳耀祥，以及中華電信（2412）及台灣大（3045）等國內電信業者代表都將出席。

為何美國政府不僅拉進台美外交關係，今年更進一步拉攏台灣產業？這或許要從美國總統川普早在2017年12月發表，上任以來第一份的國家安全戰略報告說起。

白宮國家安全會議於2017年底，發表以川普名義公開的首份美國國家安全戰略報告中，其中對於5G策略有這段話：

「我們將改善美國的數位基礎設施，佈署一條安全的全國5G網路。」

川普首份國安報告發表後3個月 美方拜訪台積電

同樣值得注意的是，這份報告在「國防工業根基」的段落中提出三點對策，其中在第二點「鼓勵本土投資」有這段話：

「美國將推動政策及各類誘因，把關鍵的國家安全產業帶回美國本土。美國政府在關鍵的科技及製造能力上，將儘可能與產業夥伴合作，以強化美國的競爭力。」

這份報告發表後，隔年3月美國商務部副助理部長史宜恩訪台，專程拜訪張忠謀，可能是外界已知美方高層首次與台積電洽談赴美設廠。

到了2019年12月，台美兩國在台北舉行第三次數位經濟論壇，雙方在會後共同發表的十點聲明中，頭兩點特別值得注意：

第一，在與信賴合作夥伴共同開展先進研發，並在理解半導體產業涉及影響一國經濟及國家安全的基礎上，加深半導體產業的整合。

第二，支持安全且受信賴5G硬體、軟體及標準的佈署，以維護「布拉格提案」體現之民主與開放市場等共同價值；強調透明與開放的5G架構之價值，並在支持多元化的5G供應鏈方面，更緊密地合作。

之後半年發展，外界最清楚的就是台積電5月中宣布擬赴美設廠，但或許沒有太多人注意到的是，美方希望台積電赴美投資，除了確保未來軍用晶片都能在美國本土生產，5G安全也是另一個重要考量。

台積電赴美設廠 攸關美國5G安全

就在5月中台積電宣布赴美設廠的隔周，職司經濟成長、能源及環境的美國國務院次卿Keith Krach在亞太媒體線上說明會中直言，台積電在美國設廠，攸關美國的5G安全。

他說：「這意味美國及其合作夥伴在5G安全的重大跳躍，台積電是全球頂尖的晶片生產商，這些晶片推動的對象無所不包，從智慧手機、5G基地台、噴射戰鬥機到先進人工智慧都有。」

「直到現在，台積電的工廠主要在台灣及中國，恐形成安全上的弱點。台積電董事長劉德音決定在美國建立頂尖設施，美國非常感激。」

美方認證全球27家電信業者 符合「5G乾淨網路」條件

為何美國政府如此在意5G安全？

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）4月底發表「5G乾淨網路」計畫時表示，所有進出美國外交機構的5G網路流量，都只能經由可信賴的電信設備，並點名絕對不可透過「不可信賴的供應商，例如華為及中興」，也就是「5G乾淨網路」計畫就是針對中國。

上周外交部在臉書貼文宣布，中華電、台灣大、遠傳（4904）、亞太電信及台灣之星等五家電信業者，均名列美國國務院評定符合「5G乾淨網路」條件的電信服務商。

曾於2017年擔任白宮國安會戰略規畫主任的退役美國空軍准將斯伯汀（Robert Spalding），在去年出版的專書「隱形戰」（Stealth War: How China Took Over while America’s Elite Slept），其中提到中國兩大電信設備業者華為與中興（ZTE），積極向各國表達協助建設5G網路的意願，「這個舉動讓我警覺」，因為中國的數位滲透及竊取智慧財產已進行數十年。

斯伯汀在書中說：「任何透過5G網路傳輸的安全敏感資料，都可能被有心人拿來當武器，在地緣政治上獲取影響力。要是被中國取得這樣的5G網路控制權，就有辦法將整個城市或國家的這套技術化為武器，讓這個城市或國家任它予取予求。」

換句話說，早在2017年底或2018年初，華府已經意識到，未來5G恐成為敵對國家對付美國的科技武器，並促使川普政府加緊與台灣在內的盟國，組成實質上的全球5G大聯盟。

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