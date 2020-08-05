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叫外送會不自覺多買一些？超商攜外送平台拚業績 專家曝背後盤算是「這個」

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．蘇君薇】

隨著外送服務愈來愈盛行，全家、萊爾富、OK Mart及7-ELEVEN等便利商店業者，都陸續與外送平台Foodpanda合作，加入外送經濟戰局。

2019年9月，全家看準外送商機崛起，率先與Uber Eats合作，於台北市推出「店到宅」服務，為首家入駐Uber Eats的零售業者，經觀察發現，消費者接受度高，因此再擴大服務至雙北地區。

今年3月，與Uber Eats合作結束後，全家4月攜手Foodpanda，將服務分三階段測試，由首階段146間雙北店舖，逐步擴展至台中、高雄等19個縣市，並於6月前將店到宅服務擴及1000家店舖，力拼上半年服務覆蓋全台9成縣市。

同樣提早布局的還有OK Mart，去年11月起宣布與Foodpanda合作，第一階段由全台10家門市率先啟動，提供15項商品外送服務，今年初，再將服務擴大至全台500間門市、提供145項商品外送。

萊爾富也自今年1月起與Foodpanda結盟，於全台600家門市推出350項商品外送服務，針對雙北地區精華地帶更提供24小時外送。超商龍頭7-ELEVEN則在今年7月與Foodpanda聯手，在雙北地區逾200間門市展開試營運。

「低接觸經濟」時代來臨　外送服務帶動商家營收成長

外送商機究竟有多龐大？經濟部統計處今年4月公布的「產業經濟統計簡訊」顯示，餐館及飲料店中，有提供外送或宅配服務的業者，占比由2018年40.1%提升至2020年53.8%，提高13.7個百分點，其中，飲料店提高15.1個百分點最多。

統計發現，提供外送或宅配服務的業者中，有55.5%的業者，2019年單店營收較2018年增加，無外送或宅配服務者，僅44.1%的業者，營收較2018年成長，顯示外送或宅配服務的便利性，有助帶動營收成長。

商研院副所長朱浩分析，過去超商因其便利性，並無推出外送服務，但今年受疫情影響，迎來「低接觸經濟」時代，加上台灣本身屬於都會型市場，超商布點完整，消費者開始有了外送需求，故四大超商紛紛開始與外送平台合作。

外送服務讓超商補強了與消費者接觸的「最後一哩路」

不過，朱浩也指出，部分零售通路很早就有外送需求，例如大型賣場會有大型訂貨外送服務，就發展外送服務的過程來說，超商比大型賣場來得晚，但這也讓超商透過外送服務，補強並拓展與消費者接觸的「最後一哩路」。

朱浩以購買瓶裝水為例說明，消費者到超商，多半只會購買一罐600cc的瓶裝水，較少大量購入，但外送服務上路後，消費者可能會開始購買較大量的商品，對超商來說，可帶來衍生性效益。

朱浩說，台灣便利商店密度高，包括影印、購票等服務，都有助吸引顧客到店消費；如今，在超商提供外送服務的情況下，除前述消費模式外，只要消費者想購買「量大且重」的商品，就可能考慮這項方便的服務。

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