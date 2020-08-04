行程一推出就賣光！探索夢號如何滿足「類出國」 成全台最夯旅遊？

【文．黃健誠】

七月二十六日下午五點半，一艘搭載千餘名遊客及船員的七萬多噸中型郵輪，在多聲鳴笛聲後，伴隨著夕陽餘暉，緩緩駛出基隆港，從台灣本島航向澎湖。這是COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發以來，首艘宣布復航的國際郵輪，但型態上略有不同，航線從亞洲各國，變成前往澎湖、馬祖等離島的「國內航班」。

國旅熱潮讓大家「瘋郵輪」 行程推出就銷售一空

這艘雲頂郵輪集團旗下的「探索夢號」，在六月底風光宣布即將復航，成為全世界在疫情後，第一艘宣布復航的郵輪。從七月以來的銷售數字來看，光雄獅獨包的五個航次，剛推出就已銷售一空，甚至還有不少人正在等候補，可見民眾對於旅遊的熱切渴望。

適逢暑假期間，卻不能出國玩，這些旅遊量能多轉移到國內旅遊，除了花東訂房率極高以外，如澎湖、蘭嶼等離島，都傳出人滿為患的情形，澎湖縣政府旅遊處長陳美齡對此指出，比起往年的暑假旺季，今年多了兩成遊客，顯見民眾已將離島旅遊，視為一種「類出國」體驗。

在郵輪加入國旅行列後，也讓旅客有了新的旅遊體驗，雲頂集團業務副總裁劉曉寧表示，政府致力發展藍色公路，過去幾年，台灣都是亞洲郵輪客源的前幾名，顯見台灣旅客對於郵輪接受度高，雖然目前仍處於邊境管制的狀況，但以台灣而言，絕對有辦法支撐跳島郵輪旅行的市場。

劉曉寧也提到，香港或新加坡等地區，雖然也有郵輪市場，但卻沒有像台灣一樣得天獨厚的地理條件，可以發展跳島郵輪。幾年前，雲頂集團的郵輪到過馬祖、澎湖等地區，但以前只是偶爾去，並非常態，只是嘗試規劃這類行程，測試市場接受度。

劉曉寧說，雲頂集團與台灣各政府單位，集結所有力量促成這件好事，讓疫情造成的危機，成了轉機，若離島旅遊能持續盛行，搭乘郵輪玩跳島行程，不僅能解決住宿及交通問題，又能兼顧旅遊品質。

搶攻後疫情時代國旅熱潮 業者還規劃這項「秘密武器」

「郵輪跳島旅遊」行程，一推出就造成熱潮，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍說，郵輪過去被認為是交通工具，但現在講究的是旅遊體驗，船上吃的、玩的、看的通通有，住宿也有一定品質，就算有岸上行程，也不用一直拖行李到處走。

十月左右，因東北季風關係，跳島郵輪行程會暫告一段落，不過，游國珍說，目前已著手規劃「環島郵輪」行程。從地理條件來看，七萬五千噸的探索夢號，在高雄、花蓮及安平等深水港都可停靠，且港口臨近市區，相當適合郵輪停泊。

游國珍表示，「郵輪環島」有很多想像空間，但目前最大的挑戰是，要如何把岸上行程做出市場區隔，讓民眾除了搭郵輪外，也能對陸地上的行程耳目一新，是他接下來要努力的方向。

受疫情影響，「玩得安心」成為最高指導原則，在後疫情時代，未來旅遊型態可望再推陳出新，雄獅透露，目前著手規劃的環島郵輪行程，朝六天五夜以上、長天期的方向規劃，不但可一解民眾無法出國之悶，還能充份享受「類出國」的度假感，相當值得期待。

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