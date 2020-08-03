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為何聯發科四個月狂飆156%？5G做到4件事成台股第二護國神山

聯合新聞網 / 今周刊
聯發科執行長蔡力行。圖／聯發科臉書
聯發科執行長蔡力行。圖／聯發科臉書

【文．劉煥彥】

IC設計龍頭聯發科（2454）股價從今年3月中低點強彈，累計到7月31日狂飆156%至701元，光在7月就接連突破600元及700元大關，本月股價就躍升21%，市值達1兆1137億元，取代鴻海（2317）成為台股第二大權值股。

聯發科大放異彩，原來是在5G手機晶片成績傲視同業，大有跟宿敵高通（Qualcomm）平起平坐的氣勢，而且這股氣勢極可能一直延續至2021年。

根據聯發科執行長蔡力行在7月31日線上法說會的談話內容，公司在最重要的5G晶片市場，至少有以下四大利多：

第一，聯發科只用了三季時間，就達成5G全產品線覆蓋，從去年第四季發布的高階晶片天璣1000、今年第二季的中高階Dimensity 800 系列，到近期針對大眾市場的天璣720都有。

蔡力行說：「天璣系列晶片深受客戶肯定，中國大陸主要手機品牌都有採用聯發科技5G SoC（system on chip，系統單晶片）的手機上市，並有多款預計下半年推出的手機正在開發。」

第二，本季營收年增9.8%至676億元，其中包含智慧手機及平板電腦的行動運算平台（4G及5G通訊晶片）佔比43～48%，幾乎貢獻半數營收。

蔡力行說明，因為第二季市場需求強勁，受惠客戶的多款5G智慧手機上市，以及遠端學習帶動的平板電腦及Chromebook 需求，「預期這些成長動能將會延續至第三季」。

Q3起出貨至中國以外　明年市場規模恐翻倍

第三，從本季開始，搭載聯發科5G晶片的手機更將開始出貨至中國大陸以外的市場。

第四，5G市場發展暢旺，聯發科對2020年全球5G智慧手機出貨量預估維持1.7億～2億台看法，「並可能接近（區間）上緣，2021年則有機會再成長一倍多」。

謝金河：聯發科上看1200元？ 「我們拭目以待」

上周有外資投行喊出聯發科目標價1200元，引起市場側目。財信傳媒董事長謝金河上周在財訊影響力論壇中提到，若聯發科股價攻上1200元，「大概市值會到2兆元，這個會不會到，我們可以拭目以待」。

謝金河說：「就是說，台灣有了護國神山（台積電）以外，會不會有第二座，對台灣是更好。」

「在3G跟4G時代，聯發科要繳給高通很多權利金，到5G時代聯發科可以自己跟他拚，再加上華為最近受到很多限制，聯發科在這裡面可以扮演關鍵角色。」

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