台灣備戰疫情下半場「5大挑戰」！張上淳：不排除爆第二波疫情

聯合新聞網 / 今周刊
截自　中央流行疫情指揮中心直播
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【撰文 林依榕】

台灣COVID-19（武漢肺炎）疫情雖然相較全球各國來說較為趨緩，但是中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨（30）日表示，對於備戰秋冬下半場疫情，台灣將面臨5大挑戰，更坦言不排除會爆發第二波疫情，萬一真的發生，將會採取圍堵和減災雙向策略進行。

台灣經濟學會、台灣大學社會科學院及陽明大學防疫科學研究中心，30、31日連2天舉行「新冠病毒政策對應研討會」，張上淳以「台灣防疫的經驗與省思」為題，在會議中回顧疫情爆發以來的重大事件與關鍵決策。

張上淳表示，以1月5日疫情專家諮詢會議紀錄來說，台灣比比世衛組織早了一個月，建立了通報定義及病患收治流程、實驗室檢驗方法及擴大檢測網路、強化疫情監測系統、邊境檢疫及居家隔離等，也逐步擴大監測採檢範圍。

至29日為止，全球有167萬名確診個案、65萬死亡人數，除了海島國家，幾乎世界各國都受到疫情影響，而台灣目前有近8成確診個案都來自境外移入，感染者從4歲到88歲、死亡7人，換算下來死亡率僅1.5%，對比全球數字來說是相當低。

張上淳說，台大1月31日成功分離新冠病毒株，是全球第4個分離出病毒株的實驗室，成績相當亮眼。

他分析由於歐美國家沒有經過SARS洗禮，因此對這次疫情沒有準備，亞洲國家雖然有經歷過SARS，每百萬人口新冠病毒確診率也相對低，不過仍比台灣每百萬人口確診20人高了10倍以上。

張上淳認為，面對疫情，台灣將面臨5大挑戰，包括全球疫情嚴峻、台灣要如何逐步解除邊境管制與世界各國來往，另外，要在防疫與恢復各種活動之間取得平衡，還要避免第二波疫情爆發，最後，該如何取得有效的疫苗及有效的治療藥物。

不過對於疫苗研發，張上淳依然抱持期待，他指出，目前國際疫苗實驗已有相當不錯的進展，台灣預計8月進到第一期臨床實驗，如果未來可以接種，就能夠有效緩和疫情。

至於被詢問到國內會不會有第二波疫情？張上淳認為，目前還是維持阻絕境外的圍堵策略為主，但也呼籲別忘減災策略，也就是萬一疫情真的爆發，要想辦法將衝擊降到最低。

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