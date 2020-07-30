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英特爾挫敗就是台積電利多？ 最懂鴻海分析師：別低估老美的決心！

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
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【撰文 劉煥彥】

台積電（2330）與英特爾的最新動態，主導了過去兩天的台股走勢，激勵台積電股價迭創歷史新高，台股也一度衝上13000點大關。

有「最了解鴻海外資分析師」外號的科克蘭資本董事長楊應超認為，英特爾不太可能因為7奈米製程卡關，就將自家這塊產品全數轉單給台積電，且市場傳出可能賣廠給台積電的說法，其實機會更低。

他也指出，如今美國政府視先進半導體為國家安全一環，勢必大力扶持英特爾「根留美國」，不會因為積極拉攏台積電就怠慢了自家廠商，更何況美國還掌握了資金充裕及半導體設備商等兩大優勢。

他曾在IBM晶圓廠上班　現住家對面就是Intel晶圓廠

楊應超與半導體業及英特爾都有不少實戰經驗或淵源，他自己在美國普渡大學攻讀電機碩士時，就曾教過電機系大三的半導體課程；進入職場後，1990年代他曾在當時IBM位於紐約州East Fishkill的晶圓廠（後來賣給格羅方德）服務，因此有半導體產線的第一線經驗。

其次，約20年前楊應超全家移居亞利桑納州鳳凰城，就是因為當時他親弟弟任職英特爾；

▲亞利桑納州本來就是英特爾在美國晶圓廠的重鎮，圖為英特爾晶圓廠及封測廠的全球布局。（圖片來源：英特爾官網）
▲亞利桑納州本來就是英特爾在美國晶圓廠的重鎮，圖為英特爾晶圓廠及封測廠的全球布局。（圖片來源：英特爾官網）

現在楊應超在鳳凰城的居所，馬路對面就是英特爾面積龐大的晶圓廠，他也認識不少當地在英特爾服務的台灣朋友。

楊應超同樣就讀普渡大學，將升大四的兒子，也連續兩年暑假在當地英特爾當實習生，因此他對於近期英特爾動向及台積電落腳亞利桑納州，都有獨到觀察。

英特爾賣廠機會不大　原因有2

上周五英特爾公開7奈米製程開發延宕的消息後，市場傳出未來發展可能性之一，是英特爾可能走上2008年超微（AMD）賣掉晶圓廠的先例，完全脫離長久投注的晶圓製造事業。

對此，楊應超接受《今周刊》數位內容部專訪時分析，「不是不可能，只是機會不大」，原因如下：

第一，若以2014年IBM把紐約州兩座晶圓廠賣給格羅方德（GlobalFoundries）的經驗來看，原因是公司策略轉變，當時IBM希望把營運策略的方向，從硬體轉向軟體及服務。

若從2008年晶片大廠超微（AMD）切割出晶圓製造事業來看，當時是因為超微快撐不下去，必須出脫負擔沉重的製造事業。

IBM、AMD均退出晶圓製造

他說明，一座晶圓廠的經營成本，最高的不是人力，而是設備，而且隨著製程從10奈米進入7奈米，7奈米進入5奈米，開發成本只會上升不會下降。

第二，對於英特爾來說，過去在晶圓生產這塊一直很成功，現在不太可能因為7奈米製程卡關就退出生產。

英特爾最穩當作法，是三管齊下

楊應超推估，英特爾最穩當的做法是三管齊下，也就是在7奈米的自家產品釋出一部分給台積電代工、繼續推進7奈米製程開發，並且維持在10奈米以上等成熟製程，依然自行生產自家產品。

再說，即使英特爾想賣廠給台積電，台積承接的意願應該不高，比較可能是自己建新廠。

▲楊應超認為，英特爾轉單三星的機會不大，圖為三星晶圓廠的全球布局。（圖片來源：三星官網）
▲楊應超認為，英特爾轉單三星的機會不大，圖為三星晶圓廠的全球布局。（圖片來源：三星官網）

但楊應超也提醒，不要低估美國政府扶持本土半導體產業的決心及籌碼，因為川普總統推動製造業回流美國，重點之一就是半導體，而目前在美國本土的各家晶圓廠中，只有英特爾是美國廠商（另外像美光或德州儀器，是以記憶體為主或規模較小）。

（南韓三星的晶圓廠在德州，由阿布達比主權財富基金控股的格羅方德兩座晶圓廠在紐約州）

他說：「美國政府雖然拉攏台積電去美國設廠，但對於外商影響力自然不比對本土廠商，而且華府看待半導體為國家安全議題，不想只押寶一家廠商，所以當然想跟英特爾合作，而且英特爾可能是排第一。」

「現在對美國政府，錢不是問題」

至於資金來源，現在美國政府為了挽救受到武漢肺炎（COVID-19）重擊的經濟，撒錢程度也超乎預期，「錢根本不是問題」。

他說：「2008年金融海嘯後，美國政府為了不讓金融業倒下去，特別是AIG（美國國際產物保險公司），當時財政部長鮑森（Hank Paulson）還得向參議員求情，才能讓規模7000億美元的TARP（Troubled Asset Relief Program，問題資產紓困計畫）過關，你看看現在美國政府撒了多少錢。」

《今日美國報》5月曾報導，當時美國聯邦政府已經推出規模達2.4兆美元（近71兆元台幣）的經濟紓困方案，聯邦準備理事會（Fed）也準備砸3兆美元維持金融市場的流動性，金額之大令人乍舌，且最近國會可能通過第二次經濟紓困方案，也是上兆美元起跳。

三星吃轉單機會不大　聯電更不可能

至於英特爾的應變計畫，在小幅釋單給台積電之外，其他同業吃掉甜頭的機會多大？

楊應超直言，英特爾大量轉單三星的機會不大，因為雙方在晶圓代工以外的市場有競爭關係，而且蘋果或AMD等其他美國科技業者，一定會找說客遊說政府行政部門大表反對，「估計英特爾頂多把三星當成台積電之外的第二個代工選項，只會釋出少量訂單」。

至於製程水準更落後的聯電（2303）或格羅方德（GlobalFoundries）就更不可能，因為英特爾不可能下單給比自己更落後的同業。

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