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不懼萬歲牌、義美夾殺 這位堅果大亨如何能連9年雙位數成長？

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【文 / 勵心如】

在五花八門的堅果品牌中，多數食客第一時間想到市占率7成的萬歲牌，其實，台灣堅果市場正悄悄躍出一匹黑馬。當市場平均年成長3到5％，又有萬歲牌、統一、義美等大品牌環伺，它卻連9年交出營收雙位數成長的成績單。

「我敢說全世界第一罐低溫烘焙堅果，是我們做出來的。」今今食品董事長徐寬生曾是全台不少麵包店、南北貨市場加工堅果供應商，高峰時期，迪化街8成以上的堅果都由他供應。9年前，徐寬生自創堅果品牌「可夫萊堅果之家」，不只售價比同類商品貴，還進駐JASONS Market等頂級超市通路，以後進者之姿異軍突起。

徐寬生最早會從代工轉進品牌，要從他大病後的體悟說起。

早期堅果都採油炸方式製作，吃多了易上火，對健康不好，原本徐寬生從未思考過要改變製程，直到2002年他意外中風，讓他立志要賣對人體有益的食品。過去市場上堅果都是高溫油炸，他把多用在果乾的低溫烘焙技術，用來研發堅果。技術成熟後，2011年，他在台北市八德路開了第一家門市，宣傳健康的低溫烘焙堅果。

它能連九年營收雙位數成長，首先和消費市場的健康意識提升有關。

健康意識抬頭 台灣市場看好

「堅果市場不斷成長，niche（利基）市場應該有很多機會。」義美食品總經理高志明觀察，像美國牛奶市場下滑、堅果飲市場在上升，反映民眾認為堅果對健康有益的想法，台灣堅果市場每年應也會穩定成長3至5％。

可夫萊的低溫烘焙技術領先市場、主打健康概念，又受惠於食安風暴後消費市場健康意識提升，業績因此持續穩定成長。

徐寬生能率品牌成功突圍的關鍵，是其訴求金字塔頂端的「精品」定位，「與業界相比，我們價錢高出3成至5成不等。」

精品的定位，也展現在產品力上。近年不少品牌也切入低溫烘焙堅果，為了守住高端定位，可夫萊在製程上願意下更多工夫，「你吃吃看我們家的堅果，再吃吃看別的品牌，一定不一樣。」徐寬生說，可夫萊不僅最早開始鑽研低溫烘焙技術，磨練出低溫烘焙的功夫，也願意投入較高的時間成本，耐心烘焙到最合適的時間才出爐。

低溫烘焙成本遠比一般油炸堅果高，他透露，一鍋25公斤的腰果或核桃，油炸只要15至17分鐘；做低溫烘焙，最高等級要6到8小時。

今今食品的品牌、可夫萊食品總經理姚能笔補充，低溫烘焙溫度是攝氏1百度左右，另一個關鍵因素是時間，「有些做低溫烘焙的，4小時就出爐，但我們守6到8小時，去掉生澀味、又保有原本營養。」而有些大量生產的同業，不願意花這麼多時間成本。

技術領先 貴得有道理

也因為在低溫烘焙上技術領先，重視健康概念的代工客戶陸續找上門，包括家居通路品牌特力和樂（HOLA），成為挹注營收的另一個來源。

特力和樂台灣商品部資深經理李欣怡說，和樂與可夫萊合作超過5年，合作的「LFN」低溫烘焙堅果商品去年位居和樂美食類別銷售第1名，年銷售破千萬元，「他們的工廠品管做很好，一直是我們供應商中的模範生，是台灣眾多堅果工廠中，少數有第3方驗廠證明的堅果工廠。」

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