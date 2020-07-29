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一個輪胎要價逾15萬！四位身價上億企業家聯手打造超高單車俱樂部

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱
蕭芃凱

【文 / 勵心如】

2年前，在新北市深坑開幕一家自行車俱樂部，吸引許多上市櫃董事長成為會員。

俱樂部大股東是四位身價上億的企業家，他們不僅要推廣高端手工車，還想推動台灣運動旅遊產業。

在新北市深坑有段知名的自行車路線──阿柔洋，在阿柔洋產業道路與106公路交叉處，開了一家名為「106 Clubhouse」的自行車專賣店。開幕700天以來，包括泰山總經理詹景超、意德士科技董事長闕聖哲、集盛紡織總經理蘇百煌等企業家在內，已有超過4000名會員。

其實這家小店來頭可不小，除了代理歐美多國自行車品牌，尤其歐洲手工車作工精緻又高檔，光一個輪胎要價就超過15萬元，加上大股東有榮科實業董事長陳春發、亞元科技董事長嚴維群、應華精密董事長董俊仁、能率網通董事長胡湘麟等4位擁有億元身價的企業家，讓這家自行車俱樂部的成立格外引人注意。

走過鬼門關 體悟健康最重要

本來就是幾10年好友、也都熱愛運動的4位大老闆，會做起高檔自行車生意，源起於2015年陳春發接下朋友經營不善的自行車代理事業，「產品價格高，相當於騎一輛汽車。」為了讓顧客可以看到實體，也讓車友們有個休憩、維修的據點，才開了106 Clubhouse的實體店。

只要到實體店消費，就會登錄會員資料，並提供後續維修、輪胎充氣等服務。原本也想過要經營嚴格的會員制度，但因門市地點好、吸引許多車友到訪，乾脆就開放大家在此舉辦自行車活動，成為一個活絡的自行車社群平台，每周至少有1、200人到訪，也是台灣含金量最高的自行車社群。

陳春發原本就熱愛運動出了名，不僅常參加國內外的三鐵比賽，過去也擔任10多年自行車騎士協會的理事長。這個協會已連續舉辦20年的環花東自行車競賽，還有東進武嶺的KOM自行車登山王比賽，在台灣推廣自行車賽事不遺餘力。「我是因為『發哥』才接下這個位置。」現任理事長董俊仁說，2人因同業而認識多年，成為熱愛運動的好友。

今年初，陳春發因為生了一場大病，讓他決定引進能率集團的資金與資源，認真推廣106 Clubhouse自行車平台。回想年初時，因肺發炎、食物感染而住院1個多月，瘦了7、8公斤，「一到醫院急診室，救護車轉院到台大，我就看到Mel（董俊仁）與David（嚴維群）在那邊等我。」陳春發現在談起來雲淡風輕，其實當時嚴重到危及性命。

這讓他認真思考，連自己這麼熱愛運動的人，在工作壓力下，健康都會出現大問題，於是決定答應好友胡湘麟合作推廣運動產業的提案，引進能率集團資金2700萬元，持有106 Clubhouse（佰勁國際）約67％股權，一起推廣健康運動的生活態度。

推廣運動外交 搶自行車商機

「能率集團旗下有應華精密、上櫃公司能率網通，而能率網通這幾年也開始投資運動相關生意。」胡湘麟解釋，能率網通旗下的系通科技就生產與代理不少智慧手錶等GPS應用設備。3年多前，能率網通進一步投資運動平台「馬拉松世界」，其運動雲端App可記錄運動數據，「現在已擁有10萬名活躍會員。」

為了串接運動產業的各大板塊，胡湘麟早就提出與106 Clubhouse合作的想法，但陳春發原本無意做大，只希望自行車生意不賠錢就好。直到今年初的這場大病，才讓他改變心意，未來也會與能率集團的「馬拉松世界」運動平台、智慧三鐵錶產品，在行銷、社群平台上互相串接，一同推廣優質運動；甚至推廣台灣的運動旅遊產業，並帶進國外運動觀光人次，都是雙方努力的方向。

「希望讓經過的人因台灣這個地方而停留，我們也會因身為台灣的一分子而感到驕傲。在吸引外國觀光人次上，這點我們做到了。」陳春發透露，原本10月底，代理品牌客戶、單車界的勞斯萊斯等級品牌「Passoni」，其老闆要帶一群歐洲企業家到台灣慶祝50歲生日，並一同騎自行車東進武嶺，雖然因疫情而暫緩行程，但證明了台灣運動旅遊品質足以登上國際舞台。

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