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「郭台銘們」的夢魘！被迫在蘋果辦公室「指腹為婚」立訊董座剖析敵我優勢

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「美中熱戰下，廠商順應局勢調整生產基地的變動已經開始，台商現在的策略，就是不去中國生產……，但這是來自蘋果的壓力，它要你去印度或東南亞設產能；至於賣給中國市場的產品，就交給立訊做。

這是一位國內電子業大老的有感而發。對於中國組裝大廠立訊近期連番出手併購台灣蘋果供應鏈產能，他說出了宏觀卻也無奈的這番見解。

未來，產業的世界分成一邊一國，一邊是「中國」，另一邊是「中國以外」，至少在事涉資料安全的3C產品製造裡，將是如此。

在中國境內，將自組「國家製造隊」，逐步提高中國廠商自製自銷的比重，而原本台商在中國的產能將面臨快速移出，否則恐怕就要掉單的嚴峻考驗。

與立訊有著深度合作的另一位電子業董事長，第一手向《今周刊》道出與立訊合作的經過，在市場競爭之外，是否還有其他非商業的考量，從他的口中可以窺探一二。

這位董事長說：「我們一開始也不認識立訊，立訊也沒有來找我們，而是『美國很大的客戶』（編按：為了不外洩客戶資料，蘋果供應鏈常以『美國大客戶』稱呼蘋果）牽線，雙方第一次見面，地點就在美國客戶的辦公室裡。客戶很客氣，就是介紹我們認識。我不能說我被迫，但客戶希望我們談談看，希望彼此能產生綜效，然後他就退出，讓我們自己去談。」

蘋果辦公室內的「指腹為婚」牽線台、陸廠見面 電子業老闆夢魘

往後的發展不必多言，這家台廠如今已與立訊建立多向深化的合作關係。

只是，一場看似指腹為婚媒人牽線的引薦，卻是多少台灣電子業老闆近年來夜不成眠的夢魘，有多少人已經走進了這位「美國客戶」的辦公室？「被迫」與中國公司握起了手，交出了產能？有多少人正在準備赴約的路上？有多少人的電話即將響起？

其實，無論台廠或立訊、甚至這位「美國客戶」，恐怕都只是國際局勢下的棋子，半點不由人。

「畢竟我們在中國發展30年，台廠的生產技術、經驗，還是持續可以和他們合作，這些根基基礎『短時間』中國大陸仍需要我們。」正崴精密董事長郭台強說。只是，短時間是多久？3年？或是5年？

3、5年後呢？台廠的未來在哪裡？

超越鴻海》如果客戶想要 鴻海的生意兩年內就轉完了！

立訊精密對台灣iPhone供應鏈的威脅早已兵臨城下，外界用「打敗鴻海」來形容立訊如今的市場地位，連董事長王來春自己都說，「今天客戶想把鴻海（訂單）轉出去的話，沒有一個產品線轉不了，2年的時間就轉完了，對吧？」

但這位讓全台科技業老闆都繃緊神經戰戰兢兢的立訊董座王來春，仍隔著一層神祕面紗，至今不曾接受台灣媒體採訪，甚至不曾在台灣公開現身。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1232期)

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