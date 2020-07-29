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張忠謀33年前創業被唱衰！這家「武林盟主」幫了他 讓台積飆新高

聯合新聞網 / 今周刊
圖／台積電官網
圖／台積電官網

【文．劉煥彥】

台積電（2330）股價連續兩天飆高，28日更一度衝上466.5元新天價，最大「助攻」就是美國半導體霸主英特爾上周透露7奈米製程卡關，且執行長史旺（Bob Swan）首次鬆口提到，公司考慮將部分產品委外生產。

其實在30多年前台積電創業伊始，當時已是半導體業「武林盟主」的英特爾，曾幫過台積電一把，是台積成立後第一家大客戶、台積的長期技術標竿，也為台積日後爭取市場主流客戶奠下基礎。

沒想到風水輪流轉，30多年後台積電躍升為全球晶圓代工龍頭，不僅先進製程投產的進度超越三星及英特爾等主要對手，甚至可能成為英特爾7奈米製程卡關後，最需要的救星。

張爺爺才創業一年　矽谷教父葛洛夫親訪台積電

台積電創辦人張忠謀曾在加州聖荷西水星報2011年8月刊出的專訪中，親口透露當年他如何與英特爾共同創辦人，也是被視為矽谷教父的葛洛夫（Andrew Grove）在台灣的第一手接觸過程。

「我創業之初其實沒有競爭者，那時在台灣只是一家小公司，（半導體業）不太注意我們，他們認為我們根本做不起來。

我們在1987年成立，到了那一年稍晚或1988年，（時任英特爾執行長）葛洛夫來到台灣，決定過來台積電看看。」

「我帶他看看（台積電）在3微米技術有不錯的良率，雖然還是落後英特爾及德州儀器兩個半世代，但我們拿得出良率，讓他蠻有印象的，他說『或許英特爾用得上你們』。」

「到了1990年代初期，無晶圓廠（fabless）企業如雨後春筍般出現，他們需要我們，我們也需要他們。」

根據清華大學科管所講座教授洪世章與英國牛津大學商學院教授Richard Whittington於2011年共同發表的一篇專文，其中提到1987年時任英特爾執行長葛洛夫參訪台積電，並且在英特爾工程師團隊深入查核台積電技術、製程及產線後，給予台積電認證，使英特爾在1988年成為台積電的第一家大客戶。

20多年前張爺爺就問　「何時可追上英特爾？」

前台積電總執行長、現任聯發科（2454）執行長蔡力行去年5月獲母校交通大學頒贈名譽博士，他致詞時提到，記得約20年前有次開會時，「（台積電）研發部門被張董事長問：『你們覺得什麼時候可追上英特爾？』」

「當時每個人都說不出話來，因為英特爾是技術最強的競爭者，但是有立志、有努力，就有挑戰不可能的機會。現在大家應該知道，台積電的製程技術，應該可以說跟英特爾平起平坐了。」

日本經濟新聞昨天報導也提到，根據知情人士說法，台積電內部有個恆久不變的觀念，就是「絕對不可以低估英特爾」，因為多年來全球半導體產業都視英特爾為技術領先的指標。

工研院產業科技國際策略發展所分析師江柏風日前在下半年半導體產業展望研討會中，秀出一張全球晶圓代工大廠的半導體技術推進圖，其中顯示在格羅方德（Globalfoundries）、英特爾、三星及台積電等四大業者，在16奈米以下的先進製程中，台積電提供的選項最多，截至2020年底共有10種製程供客戶選擇，從16奈米、12奈米、10奈米、7奈米到5奈米都有。

台積電提供的製程選項最多　爭取客戶實力第一

反觀三星同期只有六種製程選項，英特爾只有四種；格羅方德早在12奈米後就決定不再砸錢研發更先進的製程了。

江柏風分析，台積電能提供這麼多的製程，就是要讓各種客戶得以在成本（愈先進的製程愈貴）及效益之間，選擇最適合自己需求的製程，因此台積電爭取客戶的實力在全球晶圓代工業首屈一指。

美系外資：英特爾至少落後台積2年

1988年，成立才一年的台積電獲得「武林霸主」英特爾青睞，沒想到過了32年，英特爾的半導體霸業頓挫，台積電則包辦了全球絕大多數的先進製程晶圓代工市場。

美系投資銀行Bernstein Research科技業分析師Mark Li接受日經訪問時說：「從純粹術層面來看，英特爾落後台積電一到兩年；如果還考量到提高良率及量產的能力，英特爾至少落後台積電兩年。」

他也認為，若英特爾未來把所有自家晶片都委外生產，台積電及三星都將受惠，聯電（2303）及格羅方德也可能吃到一些小單。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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