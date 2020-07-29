別再說台積電好貴！少買兩個名牌包 就能當護國神積股東的3種方式

【文．林韋伶】

台股權王台積電（2330）在昨日漲停鎖死後，28日早盤一度再觸漲停，在投資人居高思危的情緒中，終場小漲2.47%、收在435元。台積電股票一張要價43.5萬元，讓許多投資人就算看好其後市，也買不下去，其實，只要用10萬元以內的資金，就可透過買零股、ETF與基金等3種方式，參與台積電成長行情。

方式一、買零股、定期定額存股（純度100%、最低一股435元）

首先，買不起一張（1000股）台積電的小資族，可衡量自己能動用的資金來買零股，以今日來說，一股台積電的價格為新台幣435元。然而，值得注意的是，目前零股交易買賣申報時間是在盤後（下午1點40分起到2點30分止），根據許多投資人的經驗，盤後零股買賣申報時間較短，且成交機會也較低。

不過，從今年10月26日開始，台股將推行盤中零股交易，屆時零股交易買賣申報時間將放寬到上午9點至下午1點30分，也就是說，投資人可以在普通交易時段買賣零股，且盤後的零股交易機制仍將維持。

此外，還有一個更有紀律又可提高零股交易成交率的方法，那就是透過券商推出的定期定額存股，來買入台積電股票，目前有開辦這項業務的主要券商，包括富邦、元大、國泰、元富、凱基、華南永昌、群益及永豐金證券等。透過券商買零股存股的好處，是券商為了提供服務，會自掏腰包買入一張台積電股票，再分拆給需要的客戶，因此能保證成交，且透過定期定額，也能自動分散投資風險。

方式二、買ETF（純度71%~24.27%、金額2.2萬到10.3萬元）

由於台積電股票自第二季法說會後（7月16日）至今已經漲2成，部分投資人可能對於單壓一檔台積電股票有疑慮，這時候就可以考慮「含積（台積電）量」純度較低的一籃子股票。據統計，目前以富邦科技ETF（0052）的含積量最高，來到超過7成的水位；此外，像是富邦台50（006208）、富邦摩台（0057）、富邦公司治理（00692）與元大台灣50（0050）的台積電持股部位也都有超過4成。

這些「含積量」較高的ETF近兩天在台積電股價狂飆時，價格也跟著上漲，尤其是0052昨日同樣攻漲停，今日盤中還一度出現超過6%的溢價。然而，要提醒投資人的是，每日的溢價在隔日籌碼調整後終將收斂，若出現超過1%的溢價，投資人很可能今天買、明天就虧。此外，投資ETF雖然已經是比投資單一個股風險較低的作法，但在單一持股占比過高的情況下，很容易出現成也台積電、敗也台積電的風險。

另一方面，在一檔ETF當中可能同時包藏有強勢股與弱勢股，在買台積電的銅同時，可能也要被迫購買認同度沒有那麼高的個股。以今天第一金工業30（00728）在第一大持股台積電上漲2.47%的情況下還走跌，就是因為第二大持股聯發科走跌6.59%。

方式三、買共同基金（純度10%~18.39%、金額最低每個月3000元）

最後一個更保守的方法，就是買進台積電持股比例較高的共同基金，根據最新的統計資料，目前台灣核備的基金中，以元大台灣加權股價指數基金的台積電持股比例最高，約有18.39%；另外，柏瑞巨人基金與保德信科技島基金的台積電持股，也超過15%。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁分析，其實想參與台積電成長行情，買ETF或是買基金各有優勢，像ETF個股不受單一持股僅能持有10%的限制，但基金須受此限，目前看到有許多基金台積電持股超過10%，主要都是因為股價上漲才讓權重提升。

「不過，其實單一公司的成功，在上、下游或是相關供應鏈，都藏有可以投資的題材，這些標的都要靠經理人『主動』挖掘出來。」林炳魁這樣描述。

以目前市場上的產品多樣性與方便性，小資族想要成為台積電股東，沒有想像中難，根據每個人可投資的金額與風險承受度不同，都能找到適合商品。

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