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台積電鎖漲停！護國神積股票還能追嗎？投資人該弄懂4件事

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．林韋伶】

隨著英特爾（Intel）7奈米製程卡關，可能委由台積電（2330）代工的大利多傳出，第二季法說會後，已由3字頭調升至4字頭的外資台積電目標價，現在又從4字頭往5字頭移動，外資甚至用「強大到不能忽視」（Too strong to ignore）與「英特爾的痛就是台積電的收穫」（Intel’s pain is TSMC’s gain）來形容台積電近期的表現，究竟今天攻上漲停鎖死的台積電股票在漲什麼、還能不能追？本文透過4大關鍵問答來為投資人解惑。

問題一：英特爾晶圓代工外包給台積電，到底能有多少獲利貢獻？

由於英特爾7奈米製程卡關，目前市場預估明、後兩年，英特爾會將GPU（圖形處理器）給台積電代工，對台積電7奈米與5奈米製程有貢獻；到了2022與2023年，更可能需要仰賴台積電的3奈米製程。

摩根大通證券分析，英特爾晶圓代工的大餅，轉換為數字大約為150億美元以上，且主要落在先進製程，粗估大約佔台積電目前營收的4成，佔先進製程營收比例則約65%。

以最樂觀的情況來說，若英特爾先進製程全數外包給台積電，小摩預估到2025年，台積電每股獲利可望衝上34元，比今年的預估獲利水準飆升約86%。

問題二：台積電競爭對手三星吃得到英特爾外包訂單嗎？

觀察目前市場上擁有先進製程的晶圓代工玩家，只有台積電跟三星兩家廠商，可能吃到英特爾的外包訂單，至於英特爾如何決定下單給誰，前外資半導體分析師、騰旭投資投資長程正樺表示：「篩選條件就是誰給的價格好、誰的製程穩定度較高。」

小摩則分析，台積電因為技術領先且在HPC（高效能運算）產品上的經驗較豐富，有機會拿下較多的單，但若英特爾真決定未來產品晶圓代工都要外包，以量能來說，一定會需要同時下單給台積電與三星。

問題三：台積電股票還可以追嗎？

而投資人最關心的問題是，已經漲到424.5元的台積電股票還能追嗎？程正樺分析，這問題要看投資人的計畫，短期來說，台積電股價漲勢兇猛，的確有回檔壓力；但若將時間拉長到一季來看，在景氣可能沒有太大反轉的情況下，大概沒問題；如果以長線眼光來看，台積電是表現相當穩定的標的。

摩根大通則以半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML）的經驗來類比，推估台積電將成為晶圓代工領域的艾司摩爾，漸漸取得將近100%的市佔率，而股票的本益比，也將搶先反應。觀察兩間公司的本益比，台積電僅約25倍，艾司摩爾則已衝破50倍。

問題四：台積電股票後續有什麼風險要觀察？

最後，買股票一定要有風險管控的意識，除了從今年上半年法人圈就一直在關心的半導體庫存之外，麥格理證券認為，三星的追趕也不可忽視。事實上，三星將在2021年靠著Snapdragon 8xx系列的5G手機晶片，從台積電手中奪走代工訂單，麥格理預估最多可能影響8億美元營收。

此外，三星已從Nvidia手中拿下首張HPC的GPU訂單，背後的指標性意義就是台積電在HPC市場不再獨大，三星有挑戰台積電的機會，麥格理更猜測下個可能下單給三星的台積電HPC客戶，包含AWS（亞馬遜雲端運算服務）與Google。

另一方面，市場也擔心台積電若想接下英特爾晶圓外包，可能被迫附帶一個先決條件，也就是必須買下英特爾的晶圓廠，屆時可能拉低台積電的運作效率，是值得觀察的指標。

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