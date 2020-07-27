賣破萬顆！全家如何讓這款「銅板價商品」一推出就引發排隊熱潮？

【撰文 蘇君薇】

小小一顆不到30元的麵包，竟有無限商機。全家便利商店（5903）近期以「現烤可頌」搶市，開賣不到3個月，銷量就飆破萬顆，甚至甫於台北101門市推出，就引發排隊熱潮，全家是如何做到的？

全家分別於今年2月、5月，陸續推出千層餅和現烤可頌，並選定20家門市展開試賣。全家便利商店鮮食部長黃正田表示，去年曾嘗試推出烤馬鈴薯，其小份量、便於攜帶的特性，頗獲好評，本次經驗也讓他發現，下午3點到5點的午茶時段，銷售表現最好，故決定瞄準「午茶商機」，以千層餅、現烤可頌等商品，搶攻市場大餅。

看準午茶商機 挑人流據點試水溫

黃正田透露，現烤可頌甫於台北101門市推出，即引發排隊搶購潮，試賣至今不到3個月，平均每日可賣出逾100顆，總銷量已突破1萬顆。

攤開20家試賣店舖名單，其中，8家門市販售千層餅，1家門市僅販售現烤可頌，其餘11家門市則是兩者皆有販售。仔細觀察可發現，20家試賣門市，以台鐵車站門市居多，另有台北101店、台中草悟道店等商圈門市，以及1家醫院門市。

「地點選擇上，主要是考量人流多。」黃正田說明，車站及商圈都能帶來大量人潮，醫院門市因中高齡消費者較多，除販售可頌外，也試賣千層餅，測試消費者對口味的接受度，販售品項依各店規模大小，略有不同。

黃正田說，經試賣後發現，可頌及千層餅都頗受消費者青睞，確實有市場需求，未來將擴展據點，預計今年會擴大至100家分店販售。

▲全家近期推出「現烤可頌」搶攻午茶商機，短短3個月內賣破萬顆，預計今年將擴大販售至100家門市。（圖片來源：全家提供）

烘焙商機達600億 超商、超市、量販店紛紛布局

台灣人有多愛吃麵包，讓超商都想搶攻這塊市場？台經院產業分析師林進南表示，台灣烘焙市場年業績估達600億，龐大商機讓超商、超市、量販店，都投入布局。

林進南指出，包括咖啡、現烤麵包，都屬於超商的鮮食產品，目前全家鮮食產品的比重約2成多，今年的目標，要達到3成，假設咖啡可與現烤麵包等商品搭配銷售，應可相互拉抬，有助縮短達標時間。

值得注意的是，烘焙分為常溫商品及現烤麵包，常溫商品包括袋裝麵包、吐司，皆針對家庭及早餐時段，客群明確，可在全台門市銷售；現烤麵包則偏向點心類，目標市場尚不明確。

「要不同於常態性麵包布局，相較之下，現烤麵包無法養成忠實客群，勢必要先試水溫，找出合適時機及地點推出。」林進南觀察發現，測試販售的全家店面如台北、板橋等車站，皆是台鐵沿線重要據點，醫院則是人流本來就多，能透過龐大來客數，增加現烤麵包曝光率。

林進南表示，過去2、3年，全家不斷強調數位轉型，「這必須透過試水溫，找到更好的數據回饋，才能知道何時可推出更好的商品」，而全家有意將鮮食比重增至3成，勢必得擴點，觸及更多消費者，才能帶動商機。

此外，林進南認為，全家自建的福比麵包廠與日本技術合作，擁有自產能力，下一步只要找出適合的商品，透過技術轉移與異業合作，就可加快鮮食開發速度，盡早達到精準行銷。

▲除了現烤可頌，全家也於今年2月推出中式點心「千層餅」。（圖片來源：全家提供）

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