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手頭緊、沒錢繳保費該怎麼辦？這幾招讓你減輕資金壓力、避免保單解約

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 黃健誠】

買保險是為了讓自己或家人有個保障，但每年到了繳保費時，難免遇上「手頭緊」的情況；對此，壽險業者指出，遇到前述情形時，未必只能走上保單解約一途，可考慮透過「自動墊繳」、「減額繳清」或是「變更繳別」等方式，減輕資金壓力，讓保單效力得以延續。

對於手頭緊、暫時繳不出保費的情形，AIA友邦人壽表示，在保單設計上，也有類似「防呆」的考量，用以保障保戶權益；例如，買保險時，要保書中會有「保險費自動墊繳」的同意選項，若勾選同意，在該保單具備「足夠的保單價值準備金」的情況下，可用保價金墊繳保險費，讓保單契約維持效力，以時間換取空間，解決經濟問題。

AIA友邦人壽說明，無論短、中、長期經濟壓力，在保單繳款上，其實都有對應的解決辦法，解約是下下策，因此民眾最好先清楚了解，保單所提供的權益後，再決定該怎麼做。

短期手頭緊　可善用「保費寬限期」

AIA友邦人壽指出，若保戶只是暫時繳不出保費，待下個月薪水或其他收入入帳後，就可將保險費繳清，這種狀況，就可利用「保險費寬限期」權利。

如果保戶設定信用卡或金融機構帳戶自動扣繳，卻因金額不足，扣不到款，保險公司就會寄送催繳通知，只要在收到通知的30天內，繳付保險費，就不會影響保單效力，也不會產生遲繳利息。

中期周轉困難　保費可採「保費自動墊繳」或「變更繳別」

如果是3 到6個月不等的資金周轉困難，AIA友邦人壽建議，可使用「保險費自動墊繳」與「變更繳別」方式。

AIA友邦人壽解釋，若保戶過了保險費寬限期仍未繳費，但保單價值準備金（保價金）高於保險費，保險公司會以保價金，自動墊繳當期保費，讓契約維持有效狀態。但要注意的是，保戶需額外支付自動墊繳利息，且須在保價金被扣完之前，償還墊繳本金及利息，並恢復正常繳納保險費。

「變更繳別」則是指，將保費年繳方式改成半年繳、季繳或月繳，以此分擔每個月支出，如此一來，既繳得出保費，也不會影響原有保障。

長期經濟困難　可選擇「這三種」方式減輕保費負擔

若是在買了保險、繳了第一期保費後，才發現無法負擔，或是經濟壓力過大，需要長時間才能緩解；AIA友邦人壽認為，在這種情況下，保戶可採用「減額繳清保險」、「展期定期保險」、「降低保險金額」等三種方式，避免保單解約。

AIA友邦人壽解釋，「減額繳清」是指，以保單當時的保價金，扣除相關費用後的餘額，用「一次繳清」的方式，購買跟原保單內容相同的保險，之後雖不用再繳付保險費，但保單的保險金額會降低。

「展期定期保險」則是以保單當時的保價金，扣除相關費用後的餘額，作為一次繳清的躉繳保險費，雖然保額不變、保障年期縮短，但不用再繳保險費。

另外，保戶也可「降低保險金額」，將原本投保的保額降低；例如，將300萬元保額，降為150萬，便可減少一半保費，但在此同時，保障也跟著減少一半。

AIA友邦人壽提醒，利用保單價值準備金來進行任何保險內容變更，都需先扣除相關營業費用、欠繳保險費，以及墊繳保險費本息等費用；因此，除非萬不得已，還是不建議民眾動用保價金，因為這有如「預支」未來保障額度，會降低保障。

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