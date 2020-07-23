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懶人包》滿23歲可參與審判！如何成為國民法官？有哪些權利？
【撰文 李伊晴】
歷經30多小時表決，立法院臨時會院會（22）日三讀通過國民法官法，讓成為國民法官的民眾，能與法官一起審判特定刑事案件，共同決定被告是否有罪，以及該判的刑期，預計2023年上路。
國民法官是什麼？要怎麼任選？具有哪些資格才能成為國民法官？司法院特地製作「司法院國民法官懶人包」，以圖文方式解說國民法官制度，帶民眾快速瞭解制度內容。
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