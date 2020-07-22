人事總處欲立法保障約聘人員 公務員擔心遭更多口譯哥、學姊「卡位」

【文 / 楊竣傑】

人事總處有意立法保障聘約人員權利，並讓任職滿3年的聘約人員，能擔任6大類機關編制內職務與主管。這項法案，必須進一步明定機關聘約人力比率上限，才能有效化解公務員疑慮。

若一位在公家機關奮鬥超過13年的公務員，爭取9職等科長缺時，突然出現一位聘用人員競爭，甚至當上主管，公平嗎？」談起行政院人事總處提的最新政策構想，在公部門服務逾20年、已晉升至簡任12職等（中央部會司處長）的林小姐忿忿不平。

讓她埋怨的，是行政院人事行政總處6月5日主動提出的《聘約人員人事條例》草案。

該草案正徵詢包括30多萬名公務員在內的各界意見，讓法制周延妥適，作為修法參考。草案中說明，希望建立單一化與一致性的政府契約人力制度，明確規範政府機關內約聘僱人員的權益，並依學經歷與進用等別，將約聘僱人員分為1至5等。對照人事總處目前規畫的聘約人員薪級表，初階的1等聘約人員最低起薪為基本工資，5等人員薪資則約等於簡任12職等水準。

據人事總處統計，全國各級政府機關約聘僱人員超過2萬8000人，但這批「契約型人力」的管理制度，散見於各種法令規章且內容不夠明確，例如法規要求約僱人員應「公開徵選」，但不徵選也無罰則。

法案欲統合約聘僱制度 公務員擔心遭「卡位」

人事總處提出的法案，將確立聘約人員和政府間的公法契約僱傭關係，明定各機關應組成甄審考核委員會，辦理進用聘約人員時的公開甄選，以及續約、提前終止契約之審議；此外，法案也納入績效激勵和薪資衡平等原則，作為機關管理人力資源的指導準據。

然而，整部法案最讓公務員感到不安的，並非對聘約人員權益的保障，而是草案第4條當中的一段文字：「聘約人員，除法規另有規定外，得於進用滿3年後，擔任或兼任包括『研究』、『實（試）驗與檢驗』、『文教』、『醫療』、『專業科技』、『限期性任務功能組織』，與前6項性質相當之機關機構，組織法規定有職稱職等之職務。」

這段文字翻成白話文，是指「聘約人員任職滿3年，就能在這幾種公務機關裡『占缺』，擔任原本僅公務員才能當的職務，甚至單位主管。」可能排擠公務員升遷，也因此林小姐這位資深文官，才會激動地為年輕公務員抱不平。

草案公布後有媒體分析，未來可能發生更多類似駐美代表處政治組長趙怡翔，或台北市政府副發言人黃瀞瑩，以聘用人員身分取得公職資格、擔任主管的案例。對此，人事總處公開澄清，聘約人員不會成為公務員，有職稱的職務不會擴及一般行政機關。但依舊有人質疑，即使有公開徵選程序，也難保機關首長不會「用人唯親」，大量引進聘約人員。

學者認能增加良性競爭 基層公務員：文官體制崩壞

「這是以法律位階保障聘約人員權益。」人事總處組編人力處副處長李花書解釋，即使法案經立法院三讀通過，聘約人員依舊無法比照公務員取得終身職，也不會加入公保與退撫制度。

李花書舉例，國家教育研究院屬於「研究單位」、運輸安全委員會屬於「專業科技類」、國立科學工藝博物館內的研究人員屬於「文教」，人事總處讓這幾類機關聘約人員任滿3年後能擔任有職稱、職等職務，是考慮這些機關需要的人力，難以被既有的國家考試類科所滿足，絕不會妨礙一般機關公務人員的晉升管道。

政治大學公共行政學系教授蘇偉業認為，各公家機關內部有具備特定專業、表現不輸一般公務員的聘僱人員，是長期存在的事實，只要聘約人員的審核機制嚴謹性與公平性，能趨近國考強度，讓以往不得進入組織編制內的聘約人員有機會擔任主管，或許可促成聘約人員與公務人員的良性競爭，收強化政府效能之效。

但基層公務人員可不這麼想，在交通部轄下機關的六職等公務員陳先生就說：「公務員搶破頭靠考試取得鐵飯碗，但聘用人員只要抱好主管大腿3年，就有機會當官，文官體制豈不是崩壞了？」

全國公務人員協會也公開質疑，「聘約人員一旦進入各機關，將預算員額及有職等之職務占據後，是否會影響未來公務人員進用及陞遷之路？」

理解公務員的核心疑慮後，人事總處應該負責任回答的幾個問題是：一旦完成立法，各機關聘約人員有無上限？會有多少聘約人員符合「占缺」資格？未來又有多少聘約人員可能擔任主管？

對此，李花書僅回應《今周刊》：「不可能衝擊文官制度，適合人員由機關構首長決定，目前無明確人數，但已在積極確認符合資格的人數。」

「人事總處是要解決問題，還是製造問題？」曾任台北市勞動局長的民眾黨立委賴香伶質疑，人事總處提出一項攸關公務員權益的政策之前，竟然沒有事先計算評估影響範圍，態度顯然過於輕忽草率。

公務人員協會也質疑，政府若擔心找不到6大領域專才人員，正本清源的作法，是設計符合上述機關需求的考試類科，而非開放聘約人員占據編制員額。更何況，《聘約人員人事條例》草案中未寫明聘約人員員額上限，難保上述機關的聘約人員無限膨脹，公務員反而成為「少數人種」。

過去幾年歷經軍公教年金改革與中央政府機關員額精簡，公務員與政府間的互信關係已不若以往堅實，人事總處有意將聘約人員權益法制化，須先誠懇回應公務員疑慮，以免釀成另一場信任風暴。

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