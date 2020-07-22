出手放空小心被主力修理！這15檔高券資比股 將上演軋空秀

【文/唐祖貽】

第3季是除權息旺季，台股容易出現因強制回補融券衍生的軋空行情，尤其現階段漲幅已大，更是軋空股的好機會，投資人勿隨意出手放空，以免遭到主力大戶修理。

每年7、8月是上市櫃公司除權息的高峰期，市場除了關心配息與填權息狀況，還會留意高融券或高券資比股在除權息前會被「強制回補」的軋空行情。

而今年似乎更醞釀了軋空的環境，因為全球因武漢肺炎疫情導致經濟狀況惡化，不少投資人認為台股已轉空，因此大盤整體融券張數從3月19日指數8523低點時的42.4萬張，到5月中旬曾達到90萬張以上，截至7月17日止，仍有79.7萬張（上市櫃合計）。

受惠疫情 金像電營收創高 政策扶持 安集可望優於去年

不過，高融券標的不一定都有除權息，而且是否有軋空行情，除了資金與籌碼因素外，更重要的是從基本面前景進一步判斷。附表是《今周刊》整理高券資比的上市櫃公司，其中幾家近期業績表現不俗，提供投資人參考。

PCB廠金像電（2368）近年積極提升技術、開發利基型產品有成，目前有高層數的伺服器板、醫療設備用板及高階NB板，今年肺炎疫情肆虐、遠端辦公興起的大環境下，這3大利基產品正好是最大受惠者。第2季營收以63.4億元創單季新高，公司樂觀認為第3季是需求旺季，單季營收將維持歷史高檔。

此外，金像電積極切入熱門市場，目前持續開發5G基地台、400G網通板、汽車板等領域，未來成長動能強勁。投信6月大賣，7月又大力回補，呈現資減券增的情況。因今年不配息，不須強制回補，但基本面與籌碼面仍有利於多頭。

全球太陽能產業沉寂已久，不過國內仍有政策扶持，例如經濟部推動的太陽光電兩年推動計畫，今年累計裝置量目標六．五GW（百萬瓩），依去年建置量四．三GW推算，今年裝置量須擴充至少二．二GW才能達成目標。

為達到政策目標，近年來大型案場陸續開出，對太陽能模組的需求也大幅增加。其中模組廠安集（6477）去年業績表現就相當不錯。第1季受缺料影響，營收獲利不佳，但四月起缺料危機解除，業績明顯回溫，6月營收暴衝到3億元以上，第2季營收也創下單季新高。

法人表示，安集的主力產品120MW（千瓩）模組，至少到9月底的產能已全數被包下。除了太陽能模組，安集今年還有電站收益與其他小型訂單挹注，預估全年營收、獲利都可望優於去年，稅後EPS（每股純益）可望挑戰2.5元以上。

安集股價在7月以前呈現緩漲，7月以來噴出，漲幅超過4成，且融資融券同步大增，在8月初除息前，軋空行情似乎值得期待。

智伸科領先車業景氣回溫 ETF交投熱絡 留意折溢價

儘管全球汽車業景氣仍處於低檔，不過國內積極切入電動車市場的智伸科（4551），業績已有領先回溫的跡象。

受疫情影響，智伸科第1季營收不佳，但第2季開始中國新車銷售量連3個月的年增率已轉正；加上歐美陸續解封，主要客戶復工並拉高產能稼動率，出貨明顯轉佳。這從剛併入智伸科、國際著名精密金屬零件大廠旭申，第2季起產能利用率已逐漸回到疫情發生前的水準，即可證明。

反映在業績上，智伸科第2季營收20.5億元，年增率達68％，創下單季新高；至於下半年，公司表示，第3季訂單能見度仍不錯，營運可望保持穩健成長。7月初還原權值股價剛創歷史新高，近期資、券都有下降，不過券資比仍有37.1％，可留意後續營收狀況、逢低布局。

除了個股外，若包含ETF的高券資比排行中，前4名其實都是ETF，而且前段時間引起熱烈討論的元大S＆P原油正2（00672L）與元大S＆P石油（00642U），還高居第1與第3名。

探討原因，主要是3月時許多投資人在油價高檔往下時，融資搶買這兩檔ETF，結果後市一路崩跌、加上ETF嚴重溢價，受傷慘重。5月中旬起油價逐漸止穩反彈，但ETF價格因溢價仍大，並未真實反映反彈幅度，導致融資戶陸續認賠出場，券資比才會一路上揚。所以投資人務必注意ETF價格與淨值之間的折溢價變化，槓、反型則以短線為主，只能順勢操作、不要攤平。

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