快訊

各國解封疫情狂飆風險國名單傳異動 指揮中心下午揭曉

「民歌45」又鬧雙胞？兼談那些年的「金韻四虎」

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．黃健誠】

民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。

民眾對於保險「受益人」常只有模糊概念，不知道是否應指定保險受益人，或搞不清楚「指定受益人」與「未指定受益人」的差別，甚至連續劇裡還常上演「要求放棄保險理賠金」的戲碼；但，事實上，就算選擇拋棄繼承，也未必無法領得理賠金。

身故保險金受益人為「法定繼承人」其他親屬還可領？

大多數民眾買保險時，常因不確定是否應指定受益人，或是對於民法繼承編不了解，常常會將身故保險金受益人填寫為「法定繼承人」，但必須注意的是，這樣的作法，等同於有指定受益人。

AIA友邦人壽解釋，當被保險人身故後，保險公司會將身故保險金，依民法繼承編所規定的繼承順序，與應繼分來給付保險金。

繼承順序依序是，直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹、祖父母。若先順位無人繼承時，由後順位者繼承，若同一順序繼承人有2人以上時，則按人數平均繼承。不過，要注意配偶的應繼分與不同順位的繼承人，有不同的分配方法。

AIA友邦人壽舉例，假設已婚、膝下無子女的A男，壽險保單受益人為法定繼承人，如果A男不幸身故，法定繼承人為第二順位，此時身故保險金則由A男的妻子可領50%，父母親則可領取另外50%。

根據民法繼承編規定，身故理賠金的法定繼承人，恐與被保險人的生前預期不同，而實務上不少關於保險金繼承的糾紛，也由此而起；友邦人壽建議，指定身故保險受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比例，最後再填上「法定繼承人」才是更全面的作法。

可要求保險受益人放棄繼承嗎？

電視劇中曾上演，婆婆幫兒子繳了幾十年的壽險保費，卻因為沒有明確指定身故受益人，導致兒子身故後，保險金全被媳婦領走，婆婆心有不甘，要求媳婦簽署放棄理賠金的繼承宣告。

雖然只是電視劇情，但在現實生活中，也可能發生。對此，友邦人壽解釋，保險金的「受償權」與民法「繼承權」是不同的，就算法定繼承人同意拋棄繼承，保險公司基於保險契約，仍然會給付保險金予指定法定繼承人，且保險公司也不會提供「放棄繼承申請書」此類表格。

友邦人壽提醒，保單的要保人可在發生保險事故前，經被保險人簽章同意後，向保險公司提出「變更受益人」的申請，建議保戶每二年都應該做一次保單健診，檢視相關法令與填寫是否需要調整，若原本保單指定之受益人過世，保戶也需記得更改保單的身故受益人。

延伸閱讀》

虧爆！為繼承姊姊1.6億保險金，她先繳2千萬遺產稅，沒想到最後卻拿不到錢...關於保險你該懂的事

爸媽花2千萬買儲蓄險給兒子，做了這件事竟要補稅761萬！破解「儲蓄險可以免稅」的2大迷思

針對金管會指摘　大同深夜挑燈應戰：籲請主管機關行政中立

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

退潮後才知誰在裸泳！台灣生技資本市場恐淪「外行、主力炒作舞台」

歷史總是一再重演，但人們總是健忘的！ 6年前，基亞肝癌新藥解盲失敗，股價2個月內從479元崩跌至105.5元。5年前，浩鼎乳癌新藥解盲未達標，股價5個月內，從755元暴跌至321元。自此，台灣生技業在資本市場幾乎沉寂了5年之久……。

出手放空小心被主力修理！這15檔高券資比股 將上演軋空秀

第3季是除權息旺季，台股容易出現因強制回補融券衍生的軋空行情，尤其現階段漲幅已大，更是軋空股的好機會，投資人勿隨意出手放空，以免遭到主力大戶修理。

人事總處欲立法保障約聘人員 公務員擔心遭更多口譯哥、學姊「卡位」

人事總處有意立法保障聘約人員權利，並讓任職滿3年的聘約人員，能擔任6大類機關編制內職務與主管。這項法案，必須進一步明定機關聘約人力比率上限，才能有效化解公務員疑慮。

做小本生意 反應就是要比別人快！ 看寧夏夜市如何搶三倍券商機

振興券大戰開打，因疫情而蕭條大半年的台灣市場，將注入千億熱錢，相較於大企業的縝密布局，客單價低的傳統商圈該如何應戰？且看寧夏夜市的案例。

台灣產業花30年懂得「趨吉避凶」謝金河：台積電「發功」護國

在台積電領軍助攻下，台股來到12450.16，距卅年前的12682.41，相差232.25，台灣經過卅年辛苦調整，終於回到當年「台灣錢淹腳目」，即將崩潰的前夕，這卅年對很多資深的老股民是一場漫長調整的歲月。

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。

疫苗明年才能量產恐成「國際孤兒」 台灣為何開發進度落後？

時序進入炎熱夏季，全球新冠疫情感染人數仍不斷攀升，絲毫沒有緩和跡象，世界各國努力投入新冠肺炎候選疫苗的進度，也成為大家關注的焦點。不過，各國高度重視疫苗的開發，並投入大筆資源，很值得目前進度已落後的台灣借鏡參考。

立訊進逼！鴻海、緯創股價雙走跌 該逢低加碼還是趁早逃命？

上周五緯創（3231）宣布將中國昆山iPhone工廠賣給中國立訊集團，此舉被市場認定是步步進逼、挑戰鴻海在蘋果手機組裝領域的霸權，鴻海（2317）股價在今（20）日走跌1.36%，而緯創股價也走跌7.96%，投資人此時究竟該逢低加碼還是趁早逃命？

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

熱門新聞

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

台灣產業花30年懂得「趨吉避凶」謝金河：台積電「發功」護國

人事總處欲立法保障約聘人員 公務員擔心遭更多口譯哥、學姊「卡位」

做小本生意 反應就是要比別人快！ 看寧夏夜市如何搶三倍券商機

退潮後才知誰在裸泳！台灣生技資本市場恐淪「外行、主力炒作舞台」

出手放空小心被主力修理！這15檔高券資比股 將上演軋空秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。