台灣產業花30年懂得「趨吉避凶」謝金河：台積電「發功」護國

【文．謝金河】

在台積電領軍助攻下，台股來到12450.16，距卅年前的12682.41，相差232.25，台灣經過卅年辛苦調整，終於回到當年「台灣錢淹腳目」，即將崩潰的前夕，這卅年對很多資深的老股民是一場漫長調整的歲月。

1990年二月十六日這一天，台股衝到12682的歷史最高點，然後蹈入崩潰的噩運，台股一年之內跌到2485，很多股民財富一夕葬身股海。

在那個年代，新台幣從40.6升值到25.56，台幣升值帶來了澎湃的熱錢，從1985到1990年，5年之間，台灣的股市大漲廿倍，房地產也大漲10倍，全台陷入瘋狂狀態。

1990年，羅大佑的「戀曲1990」傳唱大街小巷，我記得在一場演講中，提醒台灣可能陷入卅年的災難噩運，投資人最好把股票，房地產賣光，而且，遠離股市，我是最早唱衰台灣的人。那個時候，台幣升值到盡頭，由升轉貶，資金轉向外逃，此時，中國大陸正發生六四天安門事件，當時中國大陸百廢待舉，工資便宜，土地幾乎不要錢，此時懂得高檔出脫台灣股票，房地產，全力押注中國大陸的人，像康師傅，旺旺，寶成蔡家，正新，巨大及郭董等，都成了最大贏家。

過去卅年，中國經濟大浪是人類歷史僅見，台灣的人流，物流，金流，三流全被中國吸乾，現在大家看到強大的中國，卻忘了中國膨脹卅年累積的巨大泡沫，台商是中國崛起卅年的贏家之一，而且，台灣的產業經過卅年調整，也逐漸懂得趨吉避凶之道，這是台灣逐漸甦醒的轉捩點。

今年台灣累積一甲子的半導體產業開始發功，台積電把護國神山角色發揮到淋漓盡致的地步，如果台積電邁向400元，台股跨過12682也將水到渠成，這一盼足足盼了卅年，台灣不容易啊！

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