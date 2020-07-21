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疫苗明年才能量產恐成「國際孤兒」 台灣為何開發進度落後？

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
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【文．林宏文】

時序進入炎熱夏季，全球新冠疫情感染人數仍不斷攀升，絲毫沒有緩和跡象，世界各國努力投入新冠肺炎候選疫苗的進度，也成為大家關注的焦點。不過，各國高度重視疫苗的開發，並投入大筆資源，很值得目前進度已落後的台灣借鏡參考。

根據世界衛生組織（WHO）最新報告，包括英、美、中、澳、德等國新冠肺炎候選疫苗都在加緊進行中，其中，全球已有兩個進入臨床三期、8個在臨床二期、14個在臨床一期。

速度最快進入臨床三期的是英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作的疫苗，預計最快9月就能量產出貨，至於美國藥商莫德納（Moderna）也完成臨床二期，預計今年底就能達到1億劑的生產總量。

相較於這些先進大國，台灣雖然有4家疫苗開發公司國光、高端、聯亞和安特羅，在全世界小型國家中算是相當難得，但目前4家中最快的進度都只完成動物實驗，並預計8月以後才會進入人體臨床實驗。

因此，若以目前最樂觀的估算，國產新冠肺炎疫苗預估最快可以小量生產的時間已是明年第一季，至於大量推出很可能要到明年第三或第四季，進度上比先進大國落後很多。

EUA流程未定案　臨床實驗對象受限　台灣疫苗進度落後

此外，各國政府加速對企業投資，並採取緊急使用授權(EUA)等簡化流程，讓疫苗開發可以加速完成，並且只要進入臨床二期或三期初，證明疫苗具有效力，就會生產大量疫苗供第一線醫護人員使用。

至於台灣目前對EUA流程尚未完全定案，產業界擔心將拖慢疫苗的開發進度。此外，政府補助金額相當少，而且台灣由於疫情輕微，感染人數不多，在尋找臨床實驗對象上比較受限，也是疫苗開發的一大限制。

若以投資動作最大的美國為例，目前推出一個名為「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫，並已掏出40億美元資金補助五個大型開發案，包括阿斯特捷利康和牛津大學的合作案、莫德納、嬌生、BioNTech等，7月7日，美國政府又宣布補助16億美元給一家美國藥廠Novavax公司。

對於美國政府大量補貼給眾多候選疫苗團隊，有批評者認為是無效率大灑錢，例如Novavax成立33年來從未成功開發過疫苗，卻仍得到美國政府高額補助。

不過，美國政府多方壓寶的動作，附帶條件都是要求廠商在疫苗開發成功後，美國要優先取得大量量產的疫苗，並要求每一個都要提供超過三億劑的數量，讓美國民眾可以優先施打。

上騰生技董事長張鴻仁表示，美國把新冠肺炎疫苗視為國安議題，對每一家的補助都在數億至十餘億美元，這種多方壓寶的作法，是因為美國也不知道誰會開發成功，但只要速度快、成功機會大的開發團隊，都先買一個保險，才能保證疫情大流行時，美國可以優先取得疫苗，保護民眾健康與生命安全。

因此，對於每一個政府來說，最重要的考量是，當全球病毒大流行時，國家能不能優先取得有效疫苗，這已經是比國安更重要的議題了，也是美國特別重視疫苗的原因。

但是對台灣來說，由於我們一向是國際社會的孤兒，屆時疫苗分配很難輪到台灣，只有靠自己生產才是上策。就像2009年H1N1病毒流行時，全球有十家廠商生產疫苗，台灣根本有錢也買不到，最後還是靠國光才生產出來。

醫療產值不高　卻是台灣經濟重要支撐力量

其實，醫療體系平常可能不太受重視，產值也沒有那麼高，但到了關鍵時刻，就會發現對生命財產的保障是極端重要的，也是支撐經濟成長的重要支柱，這次新冠病毒疫情肆虐，終於讓大家體會到醫療體系的重要性。

根據統計，去年台灣健保產值是7千餘億元，若加上自費，醫療產值大約有1.3至1.4兆元，這個數字看起來並不高，因為光是鴻海去年營收就超過4兆元，台積電、廣達、和碩每一家營收也都破兆，與電子業相比，醫療產值根本不算多。

而且，相較於電子業的獲利，生技醫療的獲利更容易被忽略，例如台積電去年淨利就達到3511億元，但台灣健保的醫療收費是全世界最便宜，提供民眾的方便程度也是世界第一，生技醫療要賺大錢並不容易。

只是，醫療產值不高，也沒有高獲利，但不代表沒有價值。衡量生技公司的市值，也不能只用產值及獲利來算，在疫情紛亂之際，醫療安全是社會安定的力量，更是人民生活及經濟活動得以順利運作的基礎，就像被稱為「護國神山」的台積電，醫療也是台灣的另一座大山，這座大山若不穩固，台灣的經濟也無法支撐。

張鴻仁說，醫療體系出現漏洞，經濟崩潰就很難避免，美國砸錢補助疫苗四十億美元，目的就是要保證經濟能夠順利運轉，這也是讓美國21兆美元經濟產值得以支撐運作的關鍵。「砸40億美元可以救21兆美元，這是美國政府的邏輯，台灣應該可以從中獲得一些啟發。」

至於台灣的GDP也有新台幣約19兆元，若無法把醫療及疫苗做好，很難保證經濟可以不受影響，這是台灣面對全球第二波疫情時，應該要有超前部署的態度與作法。

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