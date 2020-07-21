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立訊進逼！鴻海、緯創股價雙走跌 該逢低加碼還是趁早逃命？

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林韋伶】

上周五緯創（3231）宣布將中國昆山iPhone工廠賣給中國立訊集團，此舉被市場認定是步步進逼、挑戰鴻海在蘋果手機組裝領域的霸權，鴻海（2317）股價在今（20）日走跌1.36%，而緯創股價也走跌7.96%，投資人此時究竟該逢低加碼還是趁早逃命？

合庫台灣基金經理人楊自強分析：「蘋果之所以能維持高獲利，就是因為採用維持兩到三個供應鏈的策略。」

以緯創來說，儘管身為蘋果供應鏈業者，但卻沒有因此討到太多便宜，組裝iPhone的毛利貢獻不高卻投入許多資源，里昂證券判斷，就是因為緯創不想再投入資源了，因此蘋果找來立訊填補空位。

而緯創以33億人民幣（約台幣138億元）賣掉昆山iPhone工廠，多數法人都解讀算是「拋掉拖油瓶」，像是里昂證券分析，iPhone的出貨量在過去幾年間沒有成長，已經是一個過度競爭的產業。

法人曝緯創隱憂：成長動能不明朗

不過儘管順利拋掉拖油瓶，但摩根士丹利證券認為，更值得擔憂的是在未來1~2年，看不到緯創的成長動能在哪裡；而摩根大通證券則分析，緯創股價在過去2個月漲勢優於大盤約20%，主要就是市場預期其將退出iPhone組裝業務，股價已提前反應。

在鴻海的部分，多數法人都認為還有好幾年的領先優勢。瑞信證券分析，iPhone組裝過程非常複雜，不僅需要大量勞力，還需要多年的學習才有辦法獲利，這就是其它廠商無法輕易取代鴻海的主因。里昂證券也分析，鴻海垂直整合做得好，且還擁有技術領先與供應鏈成熟等優勢，預估立訊還要經過2~3年的學習曲線，才有辦法追上鴻海。

立訊挑戰鴻海下一指標：是否入主機殼廠

其中，若立訊真想挑戰鴻海蘋果供應鏈一哥的地位，在機殼產業的布局將是下一個觀察重點，因為機殼是提升蘋果手機組裝良率的一大重點，摩根大通就預期，立訊下一個布局的領域應該就是機殼，因為做組裝只有大概不到5%的毛利，但做機殼毛利約有25%，若立訊真入主機殼廠，將對鴻海造成更大的價格競爭壓力。

整體來說，多數法人認為短期內iPhone組裝訂單與價格不會有太大變動，但以中長線來看，立訊加入戰局後，鴻海與和碩難免會掉一些市佔。

至於這時候投資人對鴻海與緯創兩檔股票到底應該逢低加碼還是趁早逃命？一名不願具名的法人分析，首先投資人應先認清，兩間公司本來就處在相對低成長性的產業，受短期利空事件影響後，終將回歸平穩。

他指出：「投資人應該回想自己當初是為了什麼買進這兩檔股票，若當初是衝著他們為蘋果供應鏈的一員，在市佔率下降時，就代表身為蘋概股的純度下降，就可以考慮出清一些手中部位。但相反的，如果是因為其它原因才買進，那就不用隨議題起舞。」

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