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生技防疫股跌得四腳朝天 謝金河：貴上極反賤 賤下極反貴

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文．謝金河】

投資要有天險可守！

這一週台股呈現了兩個焦點，一個是很多生技防疫股跌得四腳朝天，像合一，中天，亞諾法，杏國跌幅都超過40%，生技股市值單週跌掉2000億元以上，生技指數下跌8.45%，但台股加權指數卻上漲0.89%，摩台指數漲2.01%，原來強勢的OTC指數則下跌5.26%，這是生技股下跌造成的跌勢，但台股指數上漲，台積電單週上漲18.5元，漲幅5.31%，這是撐住台股最大的功臣。

全球股市從3月大漲到現在，我一直提醒大家「貴上極反賤，賤下極反貴」的道理，也經常用柯斯托蘭尼的「老人與狗」來形容年缐乖離的後座力。

這一週，美國跌最慘的是Amazon與Netflix，Amazon從3344.29跌到2948.45美元，一口氣跌掉395.84美元，跌幅11.8%，Netflix從575.37殺到484.14美元，跌幅15.85%，這是漲多的後座力。台灣的生技股漲時重勢，跌時重質，大多數生技股沒有營業額，也沒有EPS，這時候一旦跌勢形成，就很難預測股價會跌到哪裡？像合一從476.5元殺到240元，只有6個交易日，跌到哪裡實在難以評價，因此，大多數生技股都是一波衝到頂。

而上週台積電召開法說會，再度交出令人驚艷的成績單，這其中，台積電毛利率從第一季的51.8再拉高到53%，Eps從4.51到4.66元，台積電上半年Eps9.17元，通常台積電下半年都比上半年強，全年Eps超過20元的機會不小，若以今年Eps回推本益比，台積電還不到20倍，若對照Nvidia76.18倍，Amd135.2倍，Asml49.54倍，看起來台積電還有空間，目前里昂證券目標價是500，滙豐460，高盛440，美國銀行美林410，摩根士丹利，花旗408元...

漲到370元的台積電殖利率還有2.52%，這比起Nvidia的0.16%，Asml0.76%，台積電的殖利率在全球利率幾乎到零的情況下仍然具有高度吸引力。股價回檔要看質，就是基本面上膛，這就是護城河的觀念。

這兩天遇到一位研發疫苗的上市公司負責人，他告訴我說，疫苗研發滋事體大，他說疫苗從小白鼠的實驗開始，如果小白鼠的測試過關，要送到美國，下一關是猴子的動物實驗，這個程序要6隻猴子，這種實驗用的猴子每隻200萬美元，如果都過關，下一道是3300人的人體實驗。這個說法聽得我一楞一楞。換句話說，疫苗研發之路沒有想像那麼簡單，但股價炒太快，太猛，一定有後座力。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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