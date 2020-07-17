中國半導體股價泡沬已現？中芯獲利比聯電差 但市值要追趕台積電！

【撰文 林宏文】

中國大陸晶圓代工廠中芯國際昨(16)日登陸A股科創版，收盤時股價暴漲202％，總市值達到5917億元人民幣(約新台幣2.48 兆元)，不僅成為A股市值最高的半導體公司，也是大陸市值最高的上市科技大廠，並且是首家完成實現「A+H」的科創紅籌企業。

不過，原本在港股掛牌的中芯國際，16日在H股收盤價卻暴跌25.2%，以股價計算，市值則只有1643億港元（約新台幣6243億元），相較A股股價計算出來的市值，大約縮水到只剩四分之一。

這種A股和H股表現完全背道而馳的極端差異，可以說是全世界資本市場少有的現象。以台積電為例，台積電在台灣及美國都有掛牌，但兩地交易價差始終維持在很低的比例，頂多只有幾個百分比。

因此，早年台積電美國交易價格較台股高時，大股東認為美國存託憑證(ADR)流通的交易量較少，因此有大股東將台股股票轉成ADR賣到美國市場，一方面賺價差，另一方面也增加美國市場的籌碼。

不過，如今中芯在A股及H股的交易價差高達4倍，A股本益比則高達370倍（見下表）。若比較中芯與台積電、聯電的獲利及市值，中芯獲利比聯電低，但市值卻已達台積電四分之一，許多大陸股民甚至相信中芯市值即將追上台積電，瘋狂程度簡直令人難以想像。

中芯A股的狂熱表現，顯示買盤對於中芯的追捧已達頂點，而其中關鍵又是因為大陸官方強烈支持半導體產業，中芯是目前中國寄以重望的晶圓代工廠，才形成中國股民熱烈搶進的股市狂潮。

新股上市搶賺價差 股民看短不看長

不過，這種股市呈現高度價差的對比，中長線來看，恐怕價格還是要趨於一致，因為，目前上海與深圳股市都和香港有滬港通及深港通的交流制度，南下與北上的資金交流頻繁，如今同樣一支股票，卻在兩地出現這麼大的價差，聰明的資金當然會想到香港買便宜的股票，賣掉在上海貴了4倍的股票。

買低賣高是理性投資人最簡單的操作手法，但是從中芯A股與H股的高價差，顯示中國股民喜歡操作新股上市，追求短線獲利暴漲的特色。由於新股上市五天內股價沒有漲跌幅限制，一般也都會有所謂「蜜月行情」，因此股民通常是先追價上車再說，即使明知道買到的A股貴了4倍，但在利字當頭下，一樣很難保持清楚理性的腦袋。

中芯股價的飆漲，以及伴隨而來的驚人市值，加上目前製程技術仍落後一級大廠甚多，大陸股市目前也有呼聲提醒股價有泡沫化的疑慮。

不過，看到中國股民如此瘋狂，台灣投資人可能會覺得好笑，但是別忘了，早年台灣股市的瘋狂程度也不下於此，不僅資產股可以飆上天，國泰人壽曾漲到1975元，已經下市的台火可以漲到1420元，之後流行的電子股，不同時代就瘋不同的電子產業，但都一樣可以炒到最高點，而且屢試不爽，每個悲慘的故事最後都是相同下場。

例如，90年代台灣最當紅的是PC相關股票，當時華碩、廣達掛牌時一股難求，股價分別漲到890元及850元，之後半導體接棒演出，聯電也一度漲到175元，市值與台積電並駕齊驅，之後又有矽智財元件的智原掛牌，股價更高達411元，讓半導體股熱到最高點。

因此，除了不同股市會不一樣的本益比，產業發展階段的不同，也一樣會出現天壤之別的本益比，這個差別不僅出現在大陸A股與台灣股市，就算香港股市與大陸股市也有差異。

補貼政策轉移到半導體 友達、群創受惠價格戰休兵

若比較兩岸的半導體產業，從90年代至今，台灣投資人對半導體的熱潮已逐漸回歸理性，但在這個過程中，依然有不少新創公司陸續掛牌。

除了繼續引領風騷的智財元件股如創意、力旺、世芯、M31、愛普及晶心持續發光外，更有意思的是，由於大陸IC產業尚未成氣候，因此有多家由中國大陸創業家創辦的IC設計公司，包括譜瑞、矽力到晶相光等公司，都選擇到台灣股市掛牌，譜瑞及矽力也因獲利突出，如今都是千金股。

至於在對岸，過去有很長一股時間，大陸並不重視半導體股。但前年開始的美中貿易戰，再延伸到半導體科技戰，開始全面發展「中國芯」，半導體股也跟著飆漲，包括匯頂、韋爾等都成為股市漲幅最大的族群。

此外，早在2004年就在港股掛牌的中芯，除了上市後兩年股價稍有表現，之後股價長期維持在10元港幣以下的個位數，其間還曾因為侵犯台積電機密而打輸訴訟，送給台積電一成的股權，直到去年美中科技戰後，中芯股價才開始大漲。

有趣的是，最近台灣面板雙虎友達、群創因為第三季面板漲價，股價表現不錯，這與大陸產業政策也有些關係。

面板能夠漲價，除了因為韓商三星退出LCD，導致供應量下滑外，另外一個因素就是大陸將各種投資及補貼都轉移到半導體產業，導致對面板產業的補貼大幅減少，大陸面板廠商過去接受很多政府補貼，如今少了這個挹注，價格戰也跟著中止，受惠的則是台灣同業。

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