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民法成年下修18歲 租屋、開戶、辦手機不用家長陪同！懶人包一次看懂

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影組；圖卡提供｜法務部
今周刊攝影組；圖卡提供｜法務部

【撰文 廖元鈴】

未來不論是辦手機、辦學貸、開戶，都無須請家長陪同辦理，18歲就等同於成年！法務部正準備推動《民法》修正案，將完全責任的成年年齡下修為18歲，現已送行政院，待院會審查通過，將與司法院會銜送立法院審議完成修法程序。

但民法下修18歲到底差別在哪？修正的必要性、能行使的權力又差在哪？用12張圖表一次說明白。

據統計指出，台灣約有57.8萬名青少年介於18至20歲的年齡，因《民法》尚未修法前對於成年年齡的訂定為20歲，使得這群青少年做任何事都「綁手綁腳」。

一個現年19歲的台大學生接受訪問時表示，自己曾經要和同學一起參加三天兩夜的營隊，但因為自己未滿20歲，所以還得先簽過「家長同意書」，才能順利出遊；另外一位台科大的學生也指出，她觀察發現，許多選擇技職體系出身的同學，需要打工，卻受到20歲才能開戶的年齡限制，還得特別回家辦開戶，明顯增加不便。

事實上，根據各國立法例，像是英國、德國、日本，皆以18歲作為成年年齡，法務部回應社會需求，並衡量當今台灣青年身心發展現況、與國際接軌，因此認為有修正民法第12條成年年齡規定的必要。

此外，法律事務司長鍾瑞蘭指出，由於觀察到參與商業活動的年輕人越來越多，下修後將有助於商業活動更蓬勃發展。

像是買手機、租房子、簽契約、開銀行帳戶、辦信用卡、貸款、申辦行動支付、電子支付等商業行為，過去以往限制行為能力人都需要經過法定代理人同意後才能進行。

不過待修法後，只要滿18歲，都可以獨立行為。除此之外，修法通過後，能力充分的年輕人18歲就可以擔任公司之發起人、董事。

民法成年年齡從20歲下修到18歲？3圖看懂差別在哪

18歲能投票嗎？18歲就能結婚？9個QA一次看懂

目前18歲尚不能投票，由於選舉權的行使，分別在《憲法》第130條、《公職人員選舉罷免法》第14條、《總統副總統選舉罷免法》第11條，還是20歲才有選舉投票權。

此外，也因民法成年年齡下修，許多法律必須跟進修正及行政配套，因此草案訂有「日出條款」，施行日由立法院審議決定。

另外，修法前男女最低結婚年齡不一致，原本可結婚年齡女性為16歲，男性18歲，依照「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），法律要有最低結婚年齡的規定，法務部因此也將民法980條的結婚年齡，統一修訂男女性結婚年齡為18歲；訂婚年齡則是17歲。

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