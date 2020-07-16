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好市多防三倍券「退貨換現金」 祭出3招對付有心人士

聯合新聞網 / 今周刊
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【程子威 整理】

振興三倍券已於昨（15）日正式發放，日前曾有民眾提到，或許可藉由美式賣場好市多（Costco）的退貨機制將券換成現金，引發熱議；對此，好市多近日已在賣場公告三倍券的3點使用注意事項，防堵有心人士。

行政院長蘇貞昌6月初宣布將發放三倍券後，有網友於全台最大電子佈告欄（BBS）《批踢踢實業坊》（PTT）的八卦版指出，如果想把三倍券換成錢，可以先拿券到好市多消費，再利用其「90天內無條件退貨」機制退貨，如此一來就能拿到3000元現金。

當時行政院發言人丁怡銘回應，政府對於各種取巧的套利方式，會想辦法防範，而相關賣場也都有因應之道；好市多則說，有關網友提出的「退貨換現金」方式，公司將開會討論。

而今日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上，有消費者po出好市多於賣場貼出至今年12月31日止的三倍券使用注意事項，分別為1.使用三倍券交易，退貨時優先退回三倍券；2.信用卡交易，退貨時將以信用卡退費；3.不適用於好市多電商網購、票券、會員費、購物卡及其儲值等。

（圖片來源：臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
（圖片來源：臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

對於好市多的作法，有網友認為只能防君子無法防小人，若有人12月31日去買東西，明（2021）年1月立刻拿去退，這樣不就只能退現金了嗎？因此建議好市多應加註，明年不再受理使用三倍券購物的退貨。

也有人覺得，就算好市多沒祭出防堵措施，會鑽漏洞的會員恐怕也不多，因為到好市多一趟，花費通常都會超過3000元，一般人應該不會為換取現金，買了東西後再浪費時間去退貨。

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