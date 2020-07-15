「不要追錢 要讓錢追你」身價176億陳武剛 為了賣水買下一座山

【文 / 萬年生】

他，一手打造兩岸本土直銷商克緹國際，今年入榜《富比世》「台灣50大富豪」，80歲仍不退休，竟開始賣一瓶30幾元的礦泉水，他有什麼獨到的生意經？

現年80歲的陳武剛，竟做起賣水的新生意！為此，他甚至買下一座山頭。

創業50年來，陳武剛最為人熟知的，便是一手打造出兩岸本土直銷商克緹國際、美容通路龍頭克麗緹娜。他掌管的全豐盛集團，經營版圖橫跨保健食品、美妝、牧場等事業，旗下的上市公司麗豐－KY去年更賺進近兩個資本額；他個人還投資台灣蒙地拿，是知名跑車品牌法拉利、瑪莎拉蒂的台灣獨家總代理，也擁有不少藝術收藏。

陳武剛日前以5.9億美元（約合新台幣176億元）的資產，摘下《富比世》（Forbes）「2020年台灣50大富豪」第50名。沒想到，天然鹼性礦泉水，成了他最新創辦的事業。

「從中年以後，我對水很重視，我們做很多東西都跟水有關係，對水特別敏感。」陳武剛接受《今周刊》專訪時解釋，自己從年輕就注意健康和美的領域，人體有65％到70％的水，水對人體影響非常大，是生命最重要的東西，「水就是我們的主宰，人不能沒有它。」

2年前，朋友拿新竹橫山的天然礦泉水給陳武剛喝，第一次喝到口中就發現，「當我喝到這水，我就很自然愛上它，感覺好像喝下一種很有營養的東西。」他拿去化驗才發現，其中含有豐富的鍶（Sr）、鉻（Cr）和偏矽酸等對人體有益的微量元素和礦物質，且PH值（酸鹼值）約在8.5到9.5之間（編按：大於7，偏鹼性），「市面上各種品牌的水，我都喝過，台灣真正好水我認定大概只有這支，人體所需要的礦物質，它幾乎都有。」

談新武器》買下整座山水源

陳武剛描述，要吸收礦物質緩慢成長的人參，最少要種6年，「水裡如果含有礦物質直接讓你喝下去，那水應該要比人參貴。」很有生意頭腦的他不斷思考該天然鹼性礦泉水的價值，決定從源頭掌握，把水源所在的新竹橫山整座山買下來，「花再多錢我都不怕！」

陳武剛透露，當地主知道這裡有很好的水源後，自己就愈買愈貴，本來以一甲地為單位、接著算分（293.4坪），後來用一坪來算，「買到最後一坪買4萬元。」

2年來，他共花了上億元，陸續從不同地主手中買下整座山頭，開始在山腳邊建廠，自創巴部農天然鹼性礦泉水品牌。

距離台北市中心開車約70分鐘的新竹橫山水源保護區，5月天有滿山桐花和螢火蟲，環境清幽。這裡，就是品牌發源地。

為確保無汙染，從地底650公尺深井把水取出後，直接存進地下1500噸的儲存槽，避免太陽照射、接觸空氣；水取出後，立刻用紫外燈殺菌、機器包裝，幾乎原汁原味呈現最天然的鹼性礦泉水。

不只如此，約3000坪的工廠，採全自動化，不超過30人，就連工廠廁所在乾淨度考量下，還得坐高爾夫球車才能到，「（廁所）一定不要在這範圍內，要排得很遠。」陳武剛補充說。

「化妝品、初鹿牛奶、水……，其實我做的都是最好的東西，這好東西我自己先用。」陳武剛認為，該天然鹼性礦泉水因為稀有，所以珍貴，他自己更是最佳見證人，「我在兩年前不是這樣子，腳沒有力量走路，這水對我很好。」語氣中，虛歲81的陳武剛，不只對自己外表很有自信，還透露在後腦杓已長出黑頭髮。

談理念》把水當公共財分享

陳武剛口中的珍貴礦泉水，銷售上採會員制，卻不走精品價格。不同容量的鹼性礦泉水，售價落在36到90元之間。

「以我這年紀，不是用這水賺錢，」陳武剛不諱言，包括從下山的運費、包裝、電費等費用算下來，一瓶礦泉水成本就要到30多元，「做什麼水會賺錢？自來水。……真的要做礦泉水很難賺。」他想做的是，把這水當成公共財去分享，「如果賣高價，曲高和寡，只有top有錢人可以喝！」

「千萬不要去追錢，要讓錢追你，如果體會到這點，你就成功了。」陳武剛認為，以幫助人的立場做事才是一流，如果以賺錢為目的則是三流，「三流和一流誰賺得多？最終結果是一流的賺得比較多。」

採訪這天，本來排斥喝氣泡水的他，第一次喝到以自家水為原料，用氣泡水機打出的氣泡水，大呼「味道不錯」。渾身充滿生意DNA的他，馬上盤算設廠生產氣泡水，或買水送氣泡水機的新生意模式。

但水的藏量足不足夠？「水的藏量到現在還不知道，」陳武剛坦言，天然東西，沒辦法控制產量，「沒有就算了，『土地公錢』，真的不知道，所以我們很珍惜。」

談經營》靠8字訣讓錢追他

不論早期發明的去油靈、安全瓦斯管，以及讓克緹崛起的潔容霜等產品，從年輕就很有發明點子的他，談起自己鍾情的研發新產品，話匣子大開。「我專注健康、美，這兩塊。」除了向記者介紹自豪的天然礦泉水，他還拿出以該礦泉水為原料的最新祕密武器，宣稱只要一噴，皮膚馬上變白、變細，「還沒命名，……這研發我花好幾年了，別人模仿不來。」

「我做事有幾個原則，已經50年改不掉，我是靠這個賺錢的。」陳武剛不藏私地分享「8字訣」——環境、創意、經驗和努力。

「沒有那個環境，搞不出東西。」他解釋，經驗是智慧和嘗試的累積，沒經驗，創意出來就死了；不努力，什麼都不行；但把創意拿掉，再努力、多有經驗也沒用。

這套生存發展邏輯，讓陳武剛能在30歲手上只有50元創業基金，以及50歲負債1000萬元時，都能過關斬將，克服困難，一步一步打下日後縱橫兩岸的美容王國。

犀牛的意象，在克緹國際大樓公共廣場、總裁辦公室隨處可見。「犀牛皮厚、戰鬥力很強。」陳武剛說，過去戰國時代，犀牛皮可以做盔甲，刀槍不入，將軍的盔甲，很厚、很硬，刀砍不下去，就是犀牛皮製成，「人生就是這樣，忍辱負重、戰鬥力，臉皮不厚怎麼撐。」

現在，陳武剛每天凌晨3點多就起床，4點多就到高爾夫練習場打球，晚上9點準時上床就寢，規律的生活節奏讓他老當益壯。

談傳承》讓第3代浮上枱面

問他，想過何時退休嗎？「男人千萬不要講退休2個字，」他認為，自己累積數10年的功力、經驗及商場智慧，「老人有老人的價值，經驗值非常可貴，年輕人沒有這些經驗，怎麼傳得起來。」

「未來承接的人，一定是下一代，我的第2代大家都忙到翻天，現在要靠第3代。」育有2子、3女的陳武剛，目前大女兒陳碧華掌舵集團金牛麗豐－KY、次子陳樂維則任上櫃公司佰研和台灣蒙地拿董事長。

至於第3代接班梯隊，除了浮上枱面的麗豐總經理趙承佑外（陳碧華子），前年底從美國南加大經濟系畢業的陳則寬（3女兒陳珮雯子）則擔任總裁特助，一路跟在陳武剛身邊學習，目前負責執行礦泉水相關銷售和公益專案。

「氣泡水不是不能做，讓他們年輕人去做。」80歲的陳武剛創業一輩子的智慧「8字訣」，也要透過水事業的誕生，在全豐盛集團的新事業領域裡傳承下去。

陳武剛

出生：1940年

現職：全豐盛集團總裁

經歷：克緹國際、克麗緹娜創辦人

學歷：新竹光復中學

地位：《富比世》2020年台灣50大富豪

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