棄竹科圓藝人夢 他累積70部作品敲響金鐘

【文 / 白宜君】

在過去，黃鐙輝這個名字大概等同於搞笑通告藝人、很會做效果的諧星，但他對自己的期待遠高於此。近年來，他跨足戲劇，勇於挑戰不同角色，一次次讓觀眾發現他除了能帶來歡樂，更是一位成功塑造人性各面向的實力派演員。

下了飛機，越南移工黎文誠踩上台灣土地，他隨著仲介出機場、做健檢、搭上擁擠的夜車駛往嘉義布袋漁港，一路默默無語。清晨的魚市繁忙嘈雜，仲介向正在卸貨的船東介紹，今天又新來了一個越南仔。迎上船東打量的眼神，黎文誠以一口越南腔中文，第1次開口：「老闆好，我叫黎文誠，25歲，第一次來台灣。我可以學（抓魚），體力很好。」

這是演員黃鐙輝在民視電視劇《無主之子》的前3分鐘亮相，鏡頭跟著飾演外籍漁工的他環視異鄉漁港，臉上寫滿對未知的忐忑。台灣廣袤的海洋一望無際，但漁工僅有狹隘的船艙一隅置物，睡覺處也僅容有屈身空間，一旦受不了壓抑、轉身跳下大海逃跑，接踵而至的就是更茫然的前程。

從搞笑藝人演到男配角 自帶樸直氣質，詮釋小人物各種掙扎

《無主之子》以外籍移工為主角，讓觀眾跟著黎文誠的視角，走過台灣生活的人情冷暖。短短3集劇情在網路上討論聲量不斷，7月12日播出完結篇，冷門議題衝出最高2.9的收視率。其中，主角黃鐙輝全劇約有一半台詞說越南話，另一半台詞則以越南腔說中文，而穿插全劇的越南民謠也是他親口哼唱，扎實的台詞功力最是讓觀眾洗版討論。

按身材看，身高有186公分的黃鐙輝，高大結實，又是知名搞笑藝人，要飾演普遍瘦小且弱勢的越南移工，似乎不易讓人信服，「但我們看中的，正是他的親和力與樸實演技。」導演簡學彬直言。

簡學彬指出，這部作品要拍攝移工橫跨漁業、工廠、農地等不同工種的生活，還刻畫他們逃跑後無奈的非法身分，生下無國籍第2代的夫妻與親子之情。製作團隊不斷提醒彼此拿捏說故事的分寸，「我們不希望加深觀眾對『越南仔』的刻板印象，造成對立與輕蔑的反效果。鐙輝身上有一種誠懇特質，恰恰模糊這條絕對善惡的界線，甚至他很努力地去交越南朋友，反覆練習掌握口音，這些都要做到很有誠意，否則弄不好就會變成嘲弄、不尊重，讓人不舒服。」

黃鐙輝身上這股自帶樸直氣質，扮演底層社會小人物各種情緒與掙扎，有意識地模糊善惡邊界，好讓觀眾不要陷入絕對價值判斷的演技，不只簡學彬看中，在去年也已獲得獎項證明。

去年，黃鐙輝以飾演公視電視劇《奇蹟的女兒》中，70年代紡織加工廠中欺下怕上的小廠長，拿下金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳男配角。評審不吝讚賞他在劇中表現是「恰如其分地詮釋夾在勞資縫隙下，為了功成名就，而不擇手段的男人；也為角色提煉出在7、80年代台灣經濟起飛的社經脈絡下，從單純墮落至卑劣的宿命感。」

功課做足才有底氣 浸透人生百味，駕馭角色的複雜人性

無論是《無主之子》中腳踏兩條船的渣男，或是《奇蹟的女兒》裡猥瑣的中階主管，更或是電影《艋舺》裡存在感不高的跟班小弟，總有觀眾向黃鐙輝表白，這些角色性格雖不討喜，但他卻能演得不讓人純然討厭。

黃鐙輝解釋道，在建構角色時，他想的是人做選擇的背後，總有各種理由，「劇本找上我，我就要演出複雜的人性。」對於每個角色，他都希望看透劇本，讓他有支撐人物表現的底氣。而能夠精確掌握小人物在選擇有限的條件下，幽微的心事轉變，也許跟黃鐙輝從小便善於觀察與沉著應變家庭變故的人生經驗有關。

今年39歲的黃鐙輝，從小跟著台南的阿公、阿嬤長大，阿公愛唱歌，家裡甚至放著一台會計分的卡拉OK伴唱機。小黃鐙輝跟著阿公練歌，伴唱機每次都給出100分的滿分，讓他3歲就「出道」，「江蕙、葉啟田，誰紅我就唱誰的歌，不同唱腔我聽幾次就會，阿公常帶我去廟會獻寶演唱，我從不怯場。」

童年打下熱愛表演、表演也都會得到掌聲的自信底子，但這段歡樂無憂的日子沒有一直延續下去。

念書時，他被在台中工作的父母接回身邊，小家庭共同生活的緣分，到黃鐙輝升上國中後戛然而止。父母因故離異，父親生病被祖父母接回老家、母親另嫁，2個哥哥一個去當兵、一個去外縣市念書，還沒成年的他就開始一個人住，學習照顧自己。

黃鐙輝講起「自立」的訣竅無他，要有察言觀色的基本功，以及把握機會的判斷力，回頭來看，也許這也是他後來成為一個好藝人的養分。

他笑稱，學生時期在量販店、牛排館當工讀生，觀察形形色色的顧客，學習進退應對；雖然錢賺不多，但偶爾總會跟有錢的朋友約出去，「直爽說一餐預算只有50元，朋友自然會大方請客。」而他人緣好的法門也張口就來，一說話就是歌廳秀段子，朋友都喜歡聽他說笑話。

骨子裡藏不住的表演魂 棄竹科圓藝人夢，詼諧態度翻轉人生

求學階段的黃鐙輝，也努力爭取獎學金支付學費，高中成績都是前3名，順利考上國立大學。畢業後，他原考進竹科電子廠擔任工程師，掙一份穩定的收入，但心底深處有表演魂的他，也沒有放棄演出的可能性。

2006年起，通過模仿秀，他逐漸被娛樂綜藝圈看見，一年多後，他辭去穩定的工程師工作，從站在大哥旁捧梗的甘草人物做起。現在的他，在主持界有了一席之地，也拿得出70部電影、電視類戲劇作品，成為一位主持、演戲、演唱平衡發展的全方位藝人。

「我能走到這一步要感謝很多人。」黃鐙輝感性地說，剛出道時沒有工作，藝人佩甄、康康都會帶著他跑校園、做尾牙，唱Pub；師父許效舜耳提面命，要他做可愛的諧星，而不要去做惡意作弄、挑起對立與歧視的搞笑；已故的選角指導錢小琍在他身上看到做優秀演員的潛質，向各製作人推薦黃鐙輝會成氣候；身兼經紀人的妻子萁萁來者不拒地為他接戲，不要他設限各種表演的可能性。

走在路上，「南港劉德華」已經不只是他慣於自稱的詼諧綽號，路上的粉絲要求合影，一樣也是尖叫「南港劉德華！你最近的戲好好看。」

「我是諧星，也是演員。」黃鐙輝自信地說著。當攝影師要求他躺在草地上，擺出一個特別酷帥的神情，他一邊毫無架子地說躺就躺，一邊隨口又拋出了個包袱，逗身邊人開心，「快來點鳥屎滴在我臉上，我要去買這期威力彩。」

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