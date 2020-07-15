中媒對三峽大壩下死亡通知書？網諷：就像醫生說的「這句話」

【文．林依榕】

中國連日降下暴雨，讓自古以來就容易發生水患的長江流域，再度傳出多處洪水災情，也讓三峽大壩的防洪壓力不斷攀升來到了臨界點，甚至有破圍潰堤的可能。不料，中媒竟以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，報導三峽大壩汛情，讓不少網友認為，難道大壩「已被判死刑」？還是當局準備「向洪水投降」？

洪水氾濫災情至今，讓中國27省市傳出嚴重汛情，根據武漢防汛指揮部11日公告，將對漢口、武昌、漢陽江灘實行封閉管理，而近日網路上也流出一段影片，內容中可看出，漢口武漢關的長江水位不斷上漲，明顯高於堤防內的沿江路面，讓長江宛如成了一條懸江。

許多中國網友認為，長江水患氾濫如此嚴重，全是因為三峽大壩連日來的洩洪加重災情；對此，中國網媒《網易》12日以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，內容中指出「三峽大壩這一次太難了！這一次三峽大壩也是束手無策！ 8省52條河流發生超警戒水位以上洪水！湖北人今年是真難啊，疫情關家裡幾個月，現在又暴雨，農作物淹幾天，水退後也死掉一多半了，水產養殖的就更別提了」。

目前該文章已在《網易》官網上刪除，但在刪除前早被轉載到其他社群平台持續發酵，《財經縱橫》推特便引用此文，暗諷「世界上最可怕的事就是：醫生對家屬說，我們已經盡力了」，引起眾多網友共鳴回應，認為《網易》文章的報導內容是在對三峽大壩下「死亡通知書嗎？」、「從萬年，到千年，到百年，最後說它盡力了」、「說好的可以抵抗萬年一遇的抗洪功能呢？」、「向洪水投降？」

中國著名水利工程專家黃萬里的兒子黃觀鴻博士，近年來針對三峽大壩展開許多學術探討與研究，13日更接受《新唐人》專訪時談到，當年在三峽大壩建設評估會上，陸欽侃與父親黃萬里等人就曾提出大壩的修建，仍會擋不住夏季汛情，因此堅決反對修建工程。

黃萬里說，「（父親）一直強調在重慶和武漢兩個大城市的江河幹流上是不允許建大壩的，這也是三峽水庫設計時最大的缺陷」，現在事實證明三峽大壩洩洪與否已進退兩難，不洩洪會讓水淹重慶、洩了就會像現在武漢一樣，讓長江成為一條「懸江」，等擋不住了再來排水，武漢氾濫災情就會更慘重。

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