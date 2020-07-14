聯發科輸給瑞昱、原相、義隆？「這個指標」看台灣IC設計業弱點

【文．林宏文】

近來台股強強滾，IC設計股表現尤其突出，龍頭聯發科市值也首度破兆，成為僅次於台積電、鴻海的台灣第三大權值股。

不過，根據工研院產科所多年來對國內外IC產業的追蹤資料，從2018年企業創造的附加價值率來比較，聯發科在國內還輸給瑞昱、原相、義隆等多家公司，顯示聯發科還有很大的進步空間。

產業附加價值的計算方式，觀念來自重要經濟指標的國內生產毛額（GDP）。以毛衣生產銷售為例，從牧場農夫、紡織廠、成衣廠、百貨公司到消費者，GDP的計算就是從原料生產到終端銷售過程中，總和所有的產出價格減去中間投入成本，即為每一段的附加價值總和。

因此，若加總國內所有廠商的生產結果就是GDP，那麼，加總一個產業（例如紡織廠或百貨公司）所有廠商的生產結果就是該產業的產業附加價值，這與一般計算產值的作法不太一樣，因為若沒有扣除中間投入部分，會造成重複計算的虛胖數據，無法具體表現一個產業對GDP的貢獻。

產業附加價值率的數字，就是以產業附加價值除以銷售收入，這個比值就是產業附加價值率。一般來說，愈是資本密集的行業，附加價值也愈高；反之，資本密集程度較低的行業，附加價值就較低。

簡單來說，就像賣牛肉麵的店家，把麵及牛肉等價值50元的材料，最後賣給消費者150元，這中間多增加的100元，就是麵店創造出來的附加價值，至於各種水、電、設備及房租等成本，雖然不是麵店所創造，但從最後產值來看，也都計入到麵店的產業附加價值中。

台灣半導體的附加價值率 IC製造最高

工研院產科所根據這個定義，計算國內電子業的附加價值率，就得出很有趣的數字。以2018年的數字來看，台灣在電腦電子及光學製品(含零組件)的附加價值率達38.6%，超越韓國的31.6%，至於其他標竿國家如美國是77.4%，德國是46%，日本是43.5%，台灣仍然落後。

此外，台灣半導體產業的附加價值率，IC製造最高達68.8%，其中包括營業利益及折舊攤提佔比都最高，另外IC封測是47.2%、IC設計則只有28%。若不含IC設計，以IC製造與IC封測計算的產業附加價值率為62.1%，其中資本支出比重為23.4%，均顯著優於國內其他製造業平均水準。

在這些數字中，比較令人驚訝的是，IC設計一般被視為可以創造最多附加價值，但計算產業附加價值率時，反而是最低的。

根據工研院產科國際所的研究結論，台灣IC設計業的整體附加價值率最低，其中主要因素是折舊（使用機器設備生產）貢獻較低，由於IC製造與封測都是資本密集產業，均需投資大筆資金在機器設備並進行龐大的折舊攤提，也讓這兩個產業的附加價值率大幅提升。

不過，把折舊計入附加價值率的算法，許多人有不同看法，因為折舊似乎很難算入企業創造的價值，早年工研院在計算這個數字時，據了解，台積電創辦人張忠謀也曾質疑過，為何要把這個數字算進來？

不過，由於附加價值是從國家整體經濟產值的GDP來思考，因此，就像前述的麵店例子，麵店買設備、租房子、用水電，也都對GDP有貢獻，因此自然也就納入附加價值的計算中。

2018年營運陷谷底 聯發科輸給瑞昱、原相、義隆

此外，若再注意其中幾個重要指標，一是美商IC設計龍頭高通，2018年附加價值率是40.1%，比台灣平均水準28%高出一大截，也比聯發科高出許多，高通2017年的附加價值率更高達48.8%；另外，全球半導體龍頭英特爾是設計及製造的整合元件大廠，去年附加價值率是75.1%，已經算是不錯的數字，但仍輸給晶圓代工龍頭台積電的76%。

若把比較範圍縮小到國內IC設計公司，第二個令人意外的數字也出現了。聯發科雖然貴為龍頭，但附加價值率僅28.9％，只小幅高過整體IC設計業28%的水準。此外，2018年毛利率39%，營業利益率（毛利扣除管、銷、研費用）僅6.8％，都是偏低的數字。

至於部分營收較小、針對利基或客製化市場的公司，如瑞昱、原相、義隆等，附加價值率和營業利益率反而顯著高於聯發科。

工研院產科國際所經理岳俊豪博士指出，聯發科的附加價值率偏低，部分原因是客戶主力在中國，產品講究CP值（性價比）而不是高端產品（精品）。

不過，值得一提的是，2018年是聯發科財務數字較差的一年，從2019年至今年上半年，聯發科的毛利率及營益率都有明顯提升，例如今年第一季毛利率為43.1%，營益率為9.5%，若計算2020年的附加價值率應有機會提升。

因此，總結以上數字，工研院產科國際所認為，不論是與國外大廠對比，或是國內不同產業的互相比較，台灣IC設計業仍有很大的價值提升空間，建議可朝向高端市場例如歐美客戶，或是針對利基市場及差異化更大的領域，進行產品價值的更深化。

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