1280月票每月4萬人「沒吃飽」！800張使用不到百元 2原因曝光

【文．張家麒】

台北市捷運推1280月票「吃到飽」，台北市長柯文哲日前提到，有民眾竟能搭到1萬元，懷疑「利用捷運在做快遞」，但經台北市公運處初步查證後表示，「破萬」月票應為同一人使用，每日使用高達30餘次，但軌跡即時間均屬連續性，認定沒有違規。

除了幾位刷破萬者，每月「沒吃飽」 的卡量也有4、5萬張使用額度低於1280元，更有數百張使用額度連100元都沒超過；原因可能與卡片損毀和退票機制有關。

台北市公運處經調查後發現，1280月票常使用金額超過1萬元以上的約有3張，其中2張卡為使用捷運居多、另1張為使用公車居多，經查閱交易資料，多為從早到晚使用公車或捷運，並連續換乘，平均每日使用次數超過20-30次，若以每小時換算，1小時即使用約2-3次，並非多人共用之狀況，因上述定期票使用過於頻繁，尚無法判斷其使用目的為何，另因上述票卡為連續使用交易，並無違反定期票使用規定。

但除了這3位「超級用戶」，有98%的人在30天內使用金額為3,000元以內，其餘約有2%使用金額超過3,000元，多數通勤涵蓋範圍包含台北及新北區域，位於捷運端點（迴龍、頂埔等）之長距離捷運通勤族、或多旅次行為之通勤族群，如上學後再補習、上班後再進修等；若再加上公車轉乘，確實會有使用金額超過3,000元之狀況，另長距離公車通勤族群（九份至板橋、三峽至內科、金山至北科大等多段次公車路線）使用金額會超過3,000元。

而據台北市交通局統計，每個月還是約有4、5萬張定期票使用額度低於1280元，當中3萬張金額接近1280元、剩下8000張則低於500元、其中竟有800張低於100元。

交通局分析可能原因有兩點，一為可能是卡片消磁損毀、斷裂，或是綁訂月票者前往外縣市求學、突然性的出差，或者是常使用未綁定的卡票搞混所導致。

另一原因，則推測與退票機制有關，1280定期票可於申辦後有效的期間退票，使用第一天扣款180元、第二天後每天皆扣130元，再加上手續費20元，論之若啟用10天才退票，卡片內就會沒有錢可退，交通局表示，這也是可能導致使用額度過低的原因之一。

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