韓國瑜、蔡英文上「博恩夜夜秀」價碼有落差？ 他點出真正問題

【文．林依榕】

監察院昨（10）日公布2020正副總統選舉候選人政治獻金收支明細，內容中顯示前高雄市長韓國瑜與總統蔡英文，於2019年均付費上過知名網路節目「博恩夜夜秀」，盼藉此曝光獲得年輕人選票，但是雙方收費價碼落差18.5萬元，引起熱議。

常在臉書針砭時事的網紅「鬼才阿水」，今（11）日對此表示，「博恩夜夜秀」的問題不在於收費，而在於收費後的選擇」，並列舉3項議題進行分析。

鬼才阿水指出，「博恩夜夜秀」的收入來源來自於現場的門票收入，及網路廣告的分潤，但為了維持節目的運作與增加利潤，自然也會承接業配與商業合作，畢竟節目能長久才是關鍵，沒有人願意長期賠錢做節目，但「收錢從來不是問題，收了錢的後續選擇才是問題」。

首先，他提出第一個問題「商業合作是否有揭露」？過去傳統媒體在承接廣告時，下方都會標註「廣告」字樣，以供閱聽眾作為判斷標準，同樣網紅在承接合作時，也都會在下方告訴所有觀眾，而這次的介紹是否有收費，或是有承接商品或利益交換。

鬼才阿水舉例說明，當時前立委邱毅，在記者會上公布韓國瑜的電話，後來博恩在節目上打給本人，並且邀請他上節目的片段，可以說是韓國瑜來上節目的暖身宣傳片段，那時的確吸引了眾多的討論，但如今這只是一場包裝精美且利用媒體曝光的「秀」，觀眾卻不自知。

接著，他認為此次事件的第二個問題，在於「收費後對商品評價是否有所影響」。

「一位網紅不受信任的最大關鍵，就在於是否因為收了錢就改變商品評價，明明糟糕到不行的東西，還硬要推薦給大家，只因為他自己能夠賺到錢，這絕對是最糟糕的事情」鬼才阿水說道。

取自薩爾泰娛樂Youtube頻道

他解釋，韓國瑜對於台灣政治的傷害顯而易見，不只總統大選失利，從後續的高雄市長罷免，獲得超過市長選舉的投票就可略見一二，雖然他自己是博恩夜夜秀的忠實粉絲，但當時韓國瑜上節目時仍對此表達了對節目的擔憂與無奈。

「多少年輕觀眾，因為看到了韓國瑜的風趣幽默，韓國瑜可以接受開玩笑的大氣，確定將選票投給韓國瑜」，但鬼才阿水認為，這每一張票都是因為博恩而來，而這個（收費讓韓國瑜上節目）的選擇，也確實讓博恩賺到了錢、賺到了流量，卻真正的傷害台灣。

第三個問題「只用錢做為合作考量，最終合作對象就會糟糕透頂」，當網紅還在求生存階段，或是貪心想要多賺點錢，即使面對不想要合作的對象，只要收費標準開高一些，對方願意支付就還是願意合作，可最終會讓網紅失去格調、失去支持者的信賴。

鬼才阿水說，當創作者在選擇合作對象時，本來就會考量到對方的品牌知名度、正面形象、是否適合自己觀眾等因素，但為何蔡英文與韓國瑜收費價碼不同？他進一步解釋，蔡英文與博恩的節目多數都是年輕人，自然願意以促成這次合作為主，在價格上就有相當高的談判空間，而韓國瑜目的是為了曝光與選票，支付多一點的費用也要來上節目。

取自薩爾泰娛樂Youtube頻道

至於第3候選人宋楚瑜為何不用付錢？鬼才阿水也分析，屏除沒有正確申報這個可能性外，唯一的可能性就是3位候選人已經有了蔡英文與韓國瑜，許多觀眾敲碗希望能夠蒐集完3顆寶石，最後才與宋楚瑜與于美人有了合作節目的機會。

話鋒一轉，鬼才阿水提到，在博恩夜夜秀的三季節目中，台北市長柯文哲是唯一一位上過兩次節目的來賓，不過柯文哲曾向媒體表示，蔡英文花費百萬上網紅節目；鬼才阿水對此表示「請問他（柯文哲）本人是否支付了百萬？他的價格比韓國瑜還貴，是否也意味著其本人的評價比韓國瑜更低？」

對於柯文哲曾說要「超越藍綠」，鬼才阿水說，爛過藍綠還差不多，攻擊別人政二代，結果政黨名單攤開酬庸政二代，還安排商界的人馬，對一個1280吃到飽斤斤計較，還要把人抓出來，結果大巨蛋的事情就是查無不法，對遠雄的罰款輕到不行，他氣憤表示「你想當呂布？我看你連潘鳳都當不起」。

延伸閱讀》

上「博恩夜夜秀」要收錢！韓國瑜比蔡英文多付18.5萬

「如果得不到國民黨祝福，我會退出！」被提名監察院副院長朝野皆不滿 黃健庭發5點聲明回應

吳怡農「女兒身」顏值爆表...「性轉」App火紅！小心這件事 免得個資遭竊又白花錢

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】