台股驚驚漲「有點瘋狂」！泡沫何時破？劉泰英提「兩大擔憂」

【撰文 林信男】

台股延續「驚驚漲」格局，今（9）日加權指數收漲22.5點，至12192.69點；對此，台綜院創辦人劉泰英直言，股市「有點瘋狂」，完全是資金行情，且已和經濟基本面脫鉤，「這泡沫何時要破，不曉得。」

劉泰英今日下午出席台綜院「2020下半年度台灣及世界經濟展望」論壇，他在接受媒體採訪時指出，COVID-19（武漢肺炎）疫情延燒的時間，比預期來得久，「原本說夏天會好轉，結果第2波疫情又起來，全球經濟處在一個非常不確定的狀態，中美貿易戰的不確定性也很強，要預測未來（經濟情勢）比較困難。」

「我們的股市離開基本面很多！」劉泰英表示，為了救經濟，包括美國、歐洲、日本、中國等主要國家央行，都拼命祭出貨幣寬鬆政策，「換言之，拼命在製造泡沫，只是這泡沫何時要破，不曉得，全世界股市這樣漲，完全是一個資金行情。」

股市「漲會漲過頭、跌也會跌過頭」

他說，台灣一般散戶較盲從，「過去流失的螞蟻雄兵（指散戶），又回來了，散戶增加很多；現在股市有點瘋狂，我也沒辦法預測，股市會漲到什麼程度，但，漲一定會漲過頭，跌也會跌過頭，投資人要很謹慎。」

「泡沫一破，那就大災難了！」劉泰英強調，他有2大擔憂，首先，過度的貨幣寬鬆，導致資金沒出路，全都集中在股市，「這是相當危險的情況，我相信，將來泡沫破裂後，股市、經濟，都會受到相當大的影響。」

其次，大規模貨幣寬鬆，使企業資金成本大幅降低，對資本密集產業來說，非常有利，但這類企業創造的就業機會相對少，未來所得分配會越來越不平均，「有錢人怎麼花都花不完，但多數民眾會失去購買力，所得分配恐快速惡化。」

美國經濟前景不妙 川普處境艱困

劉泰英認為，台灣防疫表現得宜，工廠沒停工，又有台商回流利多，整體經濟情勢，受疫情影響相對他國來得小，但台灣畢竟是出口導向經濟體，歐美地區受疫情衝擊大，台灣經濟有所趨緩，也是理所當然。

至於美國經濟，劉泰英稱，有意爭取連任的川普，處境非常艱困，「因為疫情沒控制好，川普希望工廠盡快復工、學校開學，但萬一疫情變得更嚴重，還是要關閉，不確定性很強，對美國經濟發展相當不利。」

劉泰英說，若疫情不趨緩，民間消費、投資，不會提高，對經濟影響甚鉅，「未來怎麼發展，我也預測不出來，疫情比我原來的預期要糟糕很多，這病毒相當難捉摸。」

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