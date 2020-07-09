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除網速變快還能幹嘛？5G這些特點可望使一級玩家科幻場景逐步實現

聯合新聞網 / 今周刊

【撰文 黃健誠、蘇君薇】

「只要戴上VR裝置，就可進入虛擬空間，即使身處不同地點，也能面對面交流。」這是電影《一級玩家》描繪的場景，雖然看似科幻、脫離現實，但在5G技術加持下，可望逐步實現！

中華電信、台灣大哥大和遠傳，自6月底開始，陸續宣布5G開台，象徵台灣正式走入5G時代，不過，對一般民眾來說，除了知道5G可讓「網速變快」外，對於其他優點，似乎一無所悉。

對此，台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長謝京蓓表示，5G將帶來無限想像，在這波疫情（COVID-19）影響下，XR（延展實境）產業更是高速成長。

5G三大特點　助XR產業走向「即時」、「沉浸」

雖然常聽到VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）甚至是MR（混合實境）等名詞，但論及其核心概念時，卻未必容易理解。

事實上，上述技術在現實生活中，已有不少應用，除了紅極一時的寶可夢手遊，以AR技術增添遊戲樂趣外，XR產業已在教育、商業，甚至娛樂方面耕耘多年，待5G普及後，應用範圍可望大幅增加。

5G普及如何使XR產業加值？謝京蓓說，主要與5G的三大特點「大頻寬、高傳輸速率、低延遲」有關，在5G普及的情況下，XR技術可以走向更「即時」的表現方式。

▲台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長謝京蓓認為，在後疫情時代，XR產業需求將漸趨明顯。（圖／謝京蓓提供）
▲台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長謝京蓓認為，在後疫情時代，XR產業需求將漸趨明顯。（圖／謝京蓓提供）

謝京蓓舉例，受到疫情影響，許多課程改為「線上直播」授課，但這類課程卻無法滿足「實作」需求（例如化學課的實驗）；然而，在XR輔助下，即使是線上課程，也能執行實作，使課程「沉浸化」程度大增。

機場車輛駕駛模擬、學校化學實驗　都可靠XR模擬

像是全球動力科技的「機場空側車輛模擬駕駛系統」，可針對機場跑道上行進的車輛，執行駕駛模擬教育訓練，地勤人員在受訓時，藉由沉浸式體感設備，進行虛擬訓練，無論車輛、天氣或路線，都相當擬真，學員須通過考核，才能在機場空側區開車上路。

此外，目前全台有數十所學校，採用VR理化實驗室，解決了過往教師、家長害怕化學實驗帶來危險的痛點，必揚實境科技利用虛擬實境技術，讓學生在透過VR「做實驗」的同時，兼顧安全性，即使出錯，也不會受傷。

▲已有不少學校採用VR系統，模擬理化實驗的進行，可有效提升安全性。（圖／必揚實境科技）
▲已有不少學校採用VR系統，模擬理化實驗的進行，可有效提升安全性。（圖／必揚實境科技）

謝京蓓說，沉浸式課程或必須親臨現場的工作環境，都是XR產業發展的機會，甚至近期因疫情影響，教育、展演、娛樂等相關業者的媒合詢問度，提高三到四成，許多機構都搶著採購這類系統。

VR教育可望成主流　擘劃未來課堂想像

專門發展VR教育的闇橡科技董事長彭子威指出，VR環境為全3D、傳輸視訊高達16K以上，在目前的4G、甚至Wifi環境下，都難完美呈現；但5G具有兩大特性－大頻寬與低延遲，開通後，可望讓VR教育呈現另種面貌。

「當5G來臨時，它可在VR內隨時變換場景，讓師生在不同空間環境下，聚集到同一個VR場景中，去做短時間的授課。」彭子威說，屆時，VR教育將變成即時傳輸（視訊直播），並產生「VR課堂（lecture）」。

▲闇橡科技董事長彭子威提到，VR未來可能將顛覆「課堂」的概念，甚至還能提升學生專心程度。（圖／闇橡科技提供）
▲闇橡科技董事長彭子威提到，VR未來可能將顛覆「課堂」的概念，甚至還能提升學生專心程度。（圖／闇橡科技提供）

所謂的「課堂」，是以10至15分鐘為單位，快速、簡短地告訴學習者一個觀念。透過VR，能立即提升專心程度，即使時間變得片段，仍有學習效果。

「主動學習的重要特色，就是我想學什麼，隨時都可找到我要的資料，但學習環境必須有趣且具沉浸感，學習者才會有專注度。」彭子威強調。

彭子威舉例，生物科VR教具將細胞、胞器做成拼圖，讓學生透過拼圖及講解學習，曾有師生向他反應，一堂課表定50分鐘，但15分鐘就可講解完，且學生也能正確回答老師的問題。

VR讓孩子更愛學習　業者：合作學校上看400所

不僅如此，彭子威讓自己7歲的兒子體驗VR課程後發現，對年紀小的孩子來說，VR課程能讓他們變得更專心，且更喜歡學習，一旦產生興趣，後續學習就相對容易。

彭子威認為，部分學生可能礙於缺乏動機、興趣或資源，導致學習困難，但VR教育與教具的發展，有助提升所有孩子的學習水準，「這才是我認為所謂數位學習該做的事。」

談及VR教具應用範圍，彭子威透露，目前以小學至高中為主，去年（2019年）已和40多所學校合作，截至今年第一季，已增至60所，預計今年底可達400 所。

「5G帶來的，其實是另一種溝通方式，可拉近人與人之間的距離。」展望5G時代，彭子威說，不只VR教育，更重要的是，即使身處不同空間，也能進行握手、擁抱等自然互動，讓人與人之間的線上溝通，不再侷限於文字、貼圖。

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