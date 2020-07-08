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營收先腰斬再翻倍 漢來美食如何靠「這3招」突破疫情困境？

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱
蕭芃凱

【文 / 張玉鉉】

隨疫情而來的餐飲業景氣烏雲罩頂還未散去，業者該如何逆勢突圍？

對餐飲「南霸天」漢來美食集團來說，冷凍食品、電商和積極展店、發展新品牌，是它力拚業績成長的關鍵3招。

受疫情衝擊，4月漢來美食營收腰斬、創上櫃以來新低點；但旋即在5月，營收近翻倍成長約至2.25億元，月增97％，是目前恢復最快的餐飲業者之一，僅次於豆府。

「4月最慘，谷底的底部不知道在哪，所以要發想能增加營收的專案。」漢來美食總經理林淑婷不諱言。在堅持不裁員、不減薪的情況下，她為讓員工有事做，開始發展以前從未特別經營的冷凍食品。

關鍵1：冷凍食品動能強

對漢來美食來說，冷凍食品可說是疫情下產物。「3月有次會議中，同事提到今年閏四月要不要來賣豬腳。」林淑婷回憶，當時同事當天就去買市面上的豬腳回來試吃與考察，「發現外面賣的都是滷豬腳比較多，剛好漢來旗下粵菜餐廳名人坊有款白湯豬腳能做出區隔。」她解釋。

但豬腳之外，麵線彈牙度、湯頭鮮度等都需要考慮，「哪家麵線拿回家煮不易失敗，冷凍復熱後能維持風味、包裝用什麼材質環保又不易爛……。」漢來美食行銷副理王雅綺細數豬腳麵線講究的細節，其中更包含市場價格、反覆試吃、盲測等，但又要在1個月內生出產品。

「豬腳麵線原本預計到6月要賣1千份，結果4月一推出不到1個月，就狂銷3千份。」林淑婷開心地分享。

過去，疫情前，因為正常營運就夠忙了，林淑婷從未想過要做電商；現在，由於試水溫的豬腳銷售成績不錯，因此她決定將其作為常態性商品，並一腳跨入電商，還成立新的部門專門負責。

同時，今年粽子訂單是過往10倍；「去年粽子銷售1千8百組，而今年竟然賣到1萬8千組。」林淑婷預告7月中將推出原先計畫在年底上市的乾拌麵、中秋節也將上市全新研發的蛋黃酥，屆時勢必再添大筆訂單。

目前電商團隊約有5人，且行銷部、採購部等也設有相應的專案負責人員來配合，平台已上架4項商品，規畫在下半年陸續推出6道菜，例如：香魚、咖哩等。線上通路以momo、PChome為主，實體通路正洽談中。林淑婷坦言進入電商較晚，但隨研發、檢驗等流程建置，電商將成為新收入來源，目標年營收2千萬元。

緊接著，漢來美食也在日前釋出接手前世貿聯誼社中餐廳的消息。林淑婷透露，隨2022年位於台北南港的漢來大飯店即將開幕，集團將會有6家餐廳開張，規模與以往北上經營漢來海港、名人坊不同；需要一個團隊。「不如提早北上接軌練兵，也能將顧客從信義計畫區串連至南港。」

關鍵2：接手世貿據點

她觀察，前世貿聯誼社中餐廳原格局相當完整，「點位在蛋黃區，且坪數大、景觀漂亮。」但以往因會員制，鎖定年齡層較高的消費者，「此次裝修讓它時尚轉身，經營高端客群之餘；希望吸引年輕人、2代經營者，擴大客戶層。」

於是，林淑婷率領團隊數度北上考察環境，僅花2到3禮拜就敲定。「當時其實有5至6家業者同步洽談；漢來美食算是最晚才聯繫我們。」世貿聯誼社副總經理林修緯不諱言，選中漢來美食名人坊，原因在於其營造的氛圍與米其林一星的質感。

未來世貿聯誼社的名人坊將保留部分過去菜單，林淑婷透露：「廚房31位人力，我們保留原先廚房的8位；而外場則留下95％的人，因為他們對老顧客比較熟悉。」

她補充說，目前漢來美食約投入5千萬元整修，世貿名人坊預計7月底8月初開幕，要先將客戶經營起來，大約3到4個月後，才能進入一般營運的利潤結構期望，「未來1個月營收能達2千萬元。」

關鍵3：開發中餐新品牌

不僅如此，林淑婷也積極布局展店，光是7月就有7家店面要開幕，其中4家為漢來大飯店整修餐廳；另3家則包含新品牌雞湯，首家選址在台中中友百貨。「未來展店除了像是海港的傳統4百坪大店外，仍會以百貨通路為主，因為這樣基本人潮就有了。」她解釋。

展店之餘，漢來美食也積極拓展新品牌，下半年除了雞湯外，預計9月在桃園開出第1間烤鴨新品牌。

林淑婷表示除了世貿名人坊較突然外，其他展店與新品牌都是去年開始規畫。「疫情發生不影響拓店。我認為疫情發展不會長久，雖然影響難預測，但吃是生活裡不能缺少的。」很多人將上館子當作紓壓、社交等，也是餐飲會在疫情減緩後快速復原的原因。

面對疫情，有餐飲業一籌莫展，漢來美食卻敢逆勢積極開新品牌、新門市應戰，並催生出冷凍食品和電商平台的新生意。只不過，其逆勢突圍的關鍵3招，能否交出再創營運動能的成績，仍待持續觀察。

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