解放公務員腦袋 唐鳳深信眾人智慧 遠勝獨自閉門造車

【文 / 鄭閔聲】

唐鳳獨自走進辦公室，感覺室內有點悶熱，先到休息室裡換了件通風的上衣，接著再走回桌前拿起平板電腦，慢條斯理地將收音裝置別在衣襟上，全程一派從容，一點也不像是成天行程滿檔、時間受到嚴重擠壓的政務官。

悠閒氛圍沒有維持太久，準備就緒之後的唐鳳，像是一具無所不知的聊天機器人，不需幕僚備妥的參考資料，就能用飛快語速回應拋向她的每一個問題；周遭的時光，彷彿突然開始以1.5倍速率快轉，她飽滿的前額，也因為說得興起，浮出幾粒豆大的汗珠。

在以資深文官、學者及專業政治人物為主體的內閣團隊裡，唐鳳的存在不僅特殊，且難以被歸類。

林全大膽導入的「異質基因」

事實上，2016年，時任行政院長的林全力邀唐鳳出任數位政委，正是希望導入她的「異質基因」，讓民間智慧能更積極參與公共政策制定，藉由不同觀點與意見的激盪，進一步帶動公務創新。唐鳳本人，則期許自己成為一條連結民間與公部門的「通道」，並與政府分享她多年參與全球開放社群的經驗。

為尊重唐鳳工作型態，林全答應她不必每天進行政院上班、主持的會議全面公開透明；同時授權她向各部會與民間徵才，成立行政院公共數位創新空間（PDIS）。即使內閣歷經改組，繼任院長的賴清德與蘇貞昌，皆不曾推翻林全的承諾。

唐鳳沒有辜負3位閣揆的支持，今年初新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情高峰期間，由民間資訊工程師與政府部門合力設計且不斷改良更新的「口罩供需資訊平台」（俗稱口罩地圖），不僅在國內受到民眾廣泛應用，進一步輸出至日、韓等國以後，也大受好評，證明了唐鳳多年來持續倡議的「公私協作」模式，確實為政府治理帶來全新的樣貌。

除了口罩地圖，台灣政府透過數位工具，確保居家隔離者不會四處移動增加傳染風險；同時運用網路平台，即時發布正確疫情資訊，也都成為歐美國家取經對象。唐鳳因此接受眾多國際媒體專訪，分享台灣經驗。

深信眾人智慧 遠勝獨自閉門造車

雖然廣受全球矚目，但唐鳳強調，口罩地圖並非特定個人的成就，而是整體社會創新的結果。

關於社會創新，唐鳳是這麼定義的：「簡單來講，是『眾人之事，眾人助之』，每個人只要想到更好的點子，不用管政府目前正在做的方法是什麼，想到就做了，不用問過誰。像口罩地圖，就是大家覺得這主意好，大家就都來做。」

唐鳳認為，當社會創新發生的時候，政府的角色應該是全力支持，但不介入主導，「過去常聽見的『公民參與』，是由政府設定題目，請公民來提供意見；『社會創新』是由民眾設定題目，政府協力完成。政府不是主體，也不控制方向。」她說。

早在青少年時期，唐鳳就深信，想完成一件有意義的任務，集結眾人智慧，遠比一個人閉門造車更有效率。

這項信念，使唐鳳樂見由民間為發動主體、政府從旁協助的社會創新，畢竟任何公共政策，相對於受政策影響的民眾，有權決策的政府相關部會人員是極少數； 如果議題是由實際受影響的人設定，討論過程中盡可能廣納各方意見，最終的決策品質，理應優於一小群政府官員強勢主導。

因此，唐鳳就任政委後，設計出「開放政府聯絡人」制度，規定行政院所屬各部會與獨立機關，應至少指派1名開放政府聯絡人（Participation Officer, PO），協助所屬機關部會聽取「不特定大眾」意見。

就像是「媒體聯絡人」或「國會聯絡人」，稱職的PO必須熟悉所屬單位業務，用一般人聽得懂的語言對外說明，並將民眾意見傳達回內部，必要時還得主持會議，邀集各方利害關係人面對面溝通政策。PO之間也有定期會議，討論必須跨部會協作的議題。

得意成績：變美變好用的報稅軟體

開放政府聯絡人制度自2017年實施至今，最讓唐鳳感到得意、至今仍不斷在各種場合提起的成績，是當年5月報稅季發生的「報稅軟體難用到爆炸」事件。

那時，有位網友在臉書上發文批評財政部的報稅軟體非常難用，而且不支援Mac作業系統，他致電財政部投訴，得到的回覆竟然是「你去借一台有Windows的電腦報稅」，讓他瞬間理智斷線，網友留言更是一面倒批評。財政部PO發覺情況不妙，當下逐一回覆留言，邀請網友參與協作會議，和財政部共同改進報稅軟體。

「他一回文，整個風向逆轉，有8成網友開始提出具體建議，只剩2成還在喊財政部長下台，但已經沒人理他們了。最先發文的網友卓致遠，不只是批評，他確實有更好的方法。這突破了傳統的參與模式，經過好幾次協作，現在的報稅軟體，有超過90％的滿意度，絕對是很好的典範。」唐鳳笑著說：「當然，我們讓卓致遠『紅到發紫外線』，依然是很開心的事。」

唐鳳樂觀認為，只要愈來愈多人意識到自己對公共議題有想法或意見，都可以透過不同機制做出實質貢獻，更多來自民間的創意將源源不絕湧現；例如口罩地圖至今已累積超過兩千萬人次使用，簡直是高速公路等級的科技公共工程，這項計畫的成功，進一步釋放全民對公共政策創新的想像力。

唐鳳曾說過，自從國二離開學校自主學習以來，她研究的一直是同一個問題：如何把人與人之間互相傾聽的經驗，從2個人，延展到20人、2百人，甚至幾千萬人？如今的她，無疑正透過這類「公民公共工程」，逐步實現20多年來的夢想。

重視相互傾聽的唐鳳，擔任政委以來，面對各級學校提出的演講邀約來者不拒，至今已出席超過百場校園演講，「她的初衷很簡單，希望年輕人有更多了解政府運作的機會，如果他們在交流過程中發生興趣，未來因此提供一個創新的觀念，對社會的影響會是很長遠的。」負責安排演講行程的PDIS成員黃子維說。

在協作與傾聽的過程中，總是被外界貼上保守、謹慎標籤的公務人員，想像力也同步獲得釋放。

「唐鳳推動開放政府、公私協力的用意，是希望灌輸政府與社會應該合作，而非對抗的觀念。」由財政部借調至PDIS的賴致翔分析，公務機關的創新文化往往是從小處開始擴散，因為公務員的其中一項特性，就是善於學習模仿其他單位的成功經驗，例如財政部大幅改良報稅軟體滿意度的案例，就會讓各部會更勇於嘗試公私協作，引進民間智慧。

「我碰上的每一個公務員，都很樂意創新。因為我們這邊是願者上鉤，很不創新的人，我可能到現在都還不會認識。」唐鳳自認在政府內部倡議時，並未感受到任何阻礙。

在PDIS內部運作上，唐鳳也遵循「眾人智慧至上」原則。

「唐鳳不會直接由上而下交辦任務，要做一件事之前，她習慣聽聽大家的看法。

團隊裡不分階級，包括她在內的所有人都是擁有不同專業和經驗的『成員』，不是誰說了算。我們也不會一開始就規畫所有流程，只會有個大方向，然後一步一步處理當下最需要解決的事情。解決了這一步，再往下一步前進。」曾在PDIS服務、現歸建國發會的陳怡君，分享與唐鳳共事的經驗。

開放協作精神已內化 政委換人無所謂

只鎖定大方向，但具體作法或步驟可以隨時動態修正，這對講求按部就班、嚴格檢核進度的公共政策，又是項顛覆性思惟。畢竟「朝令夕改」、「髮夾彎」、「民眾無所適從」，是政務官最常遭受的批評。

「所謂朝令夕改，很像是開倒車，或是把行程取消了。但我們比較像是發現塞車，趕快切到另一條比較快的路，目標還是一樣的。」唐鳳解釋，只要將政策相關資訊即時對社會大眾揭露，就像是讓所有人手上擁有同樣的導航系統，「我們開了一個新的管道沒錯，但這個決策不是我們坐在辦公室裡吹冷氣胡思亂想，而是數據告訴我們該這麼做。」她說。

如果把這套全新的治理模式，比喻為一列上了軌道加速前進的火車，許多人共同的疑問或許是，假使唐鳳有天離開了現有崗位，列車還能維持既定的速度與方向嗎？

「我覺得（開放政府與協作）已經內化了，不管是總統盃黑客松、公共政策網路參與平台、開放政府聯絡人，都寫成要點了，大家都可以照著做。」唐鳳不假思索地回答。

唐鳳補充，當下許多創新想法其實並非由她倡議，但倡議者總是能從她身上找到一些哏圖、素材，讓創意向外擴散。她認為，只要這種「開放式創新」的風氣能延續下去，「我個人在不在這裡，其實都無所謂。」

原來，唐鳳從不認為自己的觀點、想法高人一等；她想做的，一直是建立一個讓所有人願意無私分享、誠懇討論的友善平台。

眾人眼中的「天才」，最不喜歡的，其實是孤獨。

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