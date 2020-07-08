錢櫃老董練台生火劫告白 談危機、對手、布局

【文 / 劉俞青】

編按：今年4月26日上午的一場大火，錢櫃KTV林森店燒出6人死亡、50多人送醫的嚴重公安意外，至今針對當時消防警報為何沒有開啟，檢察官還在偵辦中。

身為錢櫃董事長的練台生，事發後自然成為外界鎖定焦點之一；但除了5月22日他以被告身分，到台北地檢署庭訊近2小時，訊後以1百萬元交保並限制住居、出境、出海，走出庭外時在鏡頭前曾驚鴻一瞥外，他本人始終未對外表示任何看法。

外界評論他「危機處理不佳」、「躲在幕後」，但6月下旬的錢櫃股東會後，他首度與股東交心，侃侃而談這次的火災，他的災後處理，與面對的態度。

練台生不只是國內KTV霸主，多年來一手掌控台灣有線電視生態半邊天，近年來仍動作頻頻，除入主台北都會區的「北都數位有線電視」，成為最大股東，近日又透過妻子蔡富女名義，取得全國數位3成以上持股，在雙北版圖都再下一城。

同時練台生還擁有年代電視與壹電視、多家頻道代理權，每幾年一度的定頻大戰，更是他的精采大戲；幾乎台灣半數人的眼球都受這位「媒體大亨」遙控。

向來隱身枱面下的「老練」今年已70歲，略顯矮胖的身子，講起話來中氣十足，或許是今年錢櫃遇上火劫，老練謹慎因應之餘，有感於股東支持，即使疫情當前，卻在股東會上開出「明年股息絕對不比今年差」的支票，令在場股東個個有感。

現場他談興大開，侃侃而言經營錢櫃的想法、未來，甚至評論競爭對手的布局策略，對外界形容他的經營風格近乎「功利」，他都坦然接受，老練風格自成一格。

以下是他第一人稱的股東會發言整理。但要特別提醒，這是他對錢櫃的股東報告，並不是對所有社會大眾發言，因此有些內容，例如他歸納這次意外可能影響每股盈餘1元，是對股東的負責計算。

首先我要感謝錢櫃的股東，這次林森店大火，造成很大的公安事件，原本我預期至少會跌3個停板，加上疫情股災，但我們的股價跌幅很有限。

這次意外，我們有很多要檢討的地方，但整個公安意外關鍵失火的禍首不是我們，真正原因目前檢察官還未公布，我們只能靜待結果。

我們目前面對的方式是，只要當天來到錢櫃有消費的人，加起來大約有1百40幾位，我們都是逐一去慰問，從傷亡到驚嚇各方面，截至目前為止，共和解了73個人；另外有10幾個人因為他們完全沒有傷害，在起火前已經離開，因此婉謝和解。所以目前大約還有將近50位受害者，還在陸續談和解。

談道歉 要逐一善後 不是向媒體鞠躬

在6位亡者中，已經有3位達成和解，針對還剩下的3位亡者，我們已經把距離拉近，希望可以盡快達到共識。

我向各位報告，每位亡者的和解金至少都是1千萬元起跳，詳細金額請體諒我不能對外說，每個個案都有不同狀況，我個人評估對今年獲利影響不會超過1元，這是最壞的狀況。

在這次過程中，我們要向所有受害者道歉，首先當然是因為這次意外，身體受到傷害的人；其次，則是所有股東，因為影響到形象和收益；至於有媒體要我出面道歉，我找不出理由向他道歉。

道歉不是出面鞠躬就結束，是要真正做到善後，我對同仁很感激，因為我們針對每一個受傷者、亡者，公司都派了1個慰問的人與他們聯繫，到目前為止，還在持續進行。

其中許多細節我們都沒有澄清，原因是和解還沒有完成，我希望我們把所有事情做個了斷之後，我會開個說明會，向外界把所有事情一一做個說明。

至於這次疫情的影響，讓錢櫃的布局峰迴路轉，但人生……，有時我也不知道要怎麼說，你只能順勢、盡力而為。

例如錢櫃在墾丁四重溪投資1個旅館（四重溪鼎立旅館），本來預計去年底完工、今年初開幕，但因為建管審照各種問題一直拖，不得不延後，我當時心裡很不舒服；可是到了2、3月疫情爆發，我只能說老天幫忙，讓我們因為延後開幕少了很多損失。

另外，我們要在墾丁開1個MALL（購物中心），2018年投資時，大家都在談要如何避免國內觀光「墾丁化」（指過度商業行為造成遊客減少的趨勢）的問題，墾丁好像變成負面的觀光示範。

結果一場疫情反而使國旅重新爆發，也是始料未及；只是國旅要如何發展成深度旅遊，這正是當初我們投資墾丁的目的，現在想起來，真不知道老天爺是要幫我

還是害我？談疫情影響 因禍得福 明年股息保證加碼

這次疫情發生，KTV到底要不要被關門停業？我本人非常據理力爭，當然有很多壓力，但最後KTV沒有關，如果關下去至少要賠1億多元，各位請看我們3、4月的報表，我們雖然沒有賺，但起碼也沒有賠什麼錢。

所以我在此跟大家報告，感謝大家相挺，明年股息絕對不會低於今年（錢櫃去年每股盈餘8.3元，配息6.8元），這我有信心。

錢櫃有轉投資好樂迪，常也會有人問我，要不要併星聚點。但星聚點大家很清楚，是錢櫃的老董事長出去開，大家也從媒體上看到許多評論，老董事長和我的差異，都說我太功利。

其實我身負所有股東的責任，不是功利的問題，我必須讓股東賺錢，消費者永遠不會滿意，例如「便宜」這個訴求，永遠還有更便宜，你再降價，他可能覺得你應該招待不要錢。所以我們用服務讓客人感覺CP值高，這幾年成績很明顯，錢櫃雖然是中古車，今天碰到新車（指星聚點）較勁，但中古車大贏。

要不要併星聚點？要先問星聚點要不要嫁給我；其次，星聚點已經無法與我們競爭，尤其它的第4家店開在延平北路上，這個錯誤決策會讓它很痛苦。

它的前3個點，板橋、西門町、復興北路的點都OK，最大問題是延平北路的旗艦店，剛開幕時，我親自去看了2次，就知道它會失策。

談星聚點 看「尚有多少車位」就知不妙

為什麼？我時常講開KTV的基本原則，大家要踏青出去玩會去郊外，但要玩育樂，燈紅酒綠一定是進城；但大同區是沒落的商圈，附近住的都是有錢的老人，這不符合玩樂的消費習慣。

不光說別人，好樂迪原來也開了很多店，這麼多年來也收了很多店，為什麼？就是跟現實脫鉤了。

星聚點這個點花了不少錢，剛開幕時，我曾經晚上8、9點會去看，我當然不方便走進去，但我看一個指標，就是停車場「尚有多少空位」，有1百多個，那就完蛋了。

我為什麼要關心對手？因為我是一個經營者，受託所有投資的股東，股東很現實，你只要幫他賺錢，他都支持你；你賠錢，他不饒你。

台灣北中南各地的KTV文化都不同，錢櫃可以站穩都會區，就是靠管控，我們要營收、但也有原則，錢櫃為什麼會讓客戶覺得滿意？例如，我們有一個規定，所有的包廂服務生每個鐘頭一定要進去一次，為的是客戶的安全；如果客人堅持不需要服務，最後我們只好報警，這是我們的堅持，基本上錢櫃是很健康的。

至於在台中開了不少點的「享溫馨」，新竹一帶的「星光大道」，我都有觀察，甚至他們開點，我都有幫忙獻策，但文化不同，他們愈往北做會愈難做。

這幾年我們慢慢踏進南部市場，因為客戶慢慢成熟了，也許時間還沒完全到，但你必須去熬，這是我們去投資墾丁的原因。

我們不是只做今天的生意，看的是未來，東港人基本上是最有錢的人，當地也許文化還未完全成熟，還希望有女陪侍那樣的KTV，你必須要去熬。

談心情 只玩輸得起的事業 從不失眠

台灣的KTV從60年代北投酒家文化，有女陪侍，整個時代在變，酒家都活不下去了，所以文化在轉變。

我們去做墾丁、做夜店，還有另外一種想法，休閒景點的白天是「好山好水」，晚上就是「好無聊」；我們希望除了都會型的夜生活，我們去做，觀光景點的夜生活，我們也想介入。

我從來沒和大家談這麼多，這段日子以來，我壓力很大，但我很大的長處是我從懂事以來，沒有失眠過一天，耐壓性很強。我還有一個好處，我輸得起的事情我做，輸不起的事情我不做。

今天就算不談錢櫃，談我在有線電視，我和兩位姓蔡的男人（指富邦集團董事長蔡明忠與旺旺集團創辦人蔡衍明）搞得很不愉快，他們都比我有錢，但對我沒轍，能讓兩個比你有錢的人在那邊跳、在那邊罵也不容易啊！

我在有線電視做很多年，都是獨資事業，一定是我輸得起的原則；今天愈有事我就愈不服輸，這是我的個性，但也因此得罪很多人，所以今天樓下中天電視記者（中天隸屬旺旺集團旗下）一直在等我。

接錢櫃是偶然，我本來只是投資，讓別人幫我賺錢，最後變成我非接不可。但既然接了，錢櫃是興櫃公司，不是獨資，要幫人家賺錢是應該的，我不是打工的心情。

我的事業體很多，錢櫃只是其中一小塊，但只有這個有很多小股東，我就會全心做好，不是為了名，我到這年齡已經夠有名了，不需要再更有名了，是為了責任。

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